Acasa » Monden » O nouă despărțire în showbiz-ul din România. Primele semne care au indicat că cei doi au pus punct relației

O nouă despărțire în showbiz-ul din România. Primele semne care au indicat că cei doi au pus punct relației

Ana Maria
24 apr. 2026, 18:59
O nouă despărțire în showbiz-ul din România. Primele semne care au indicat că cei doi au pus punct relației
Sursa foto: Instagram / @ramonna_olaru
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat între Ramona Olaru și Steve Ant
  2. Ce semne au apărut înainte de o posibilă despărțire
  3. O nouă despărțire în showbiz? Vacanța din Tenerife a fost ultimul moment fericit?
  4. O nouă despărțire în showbiz? Ce transmit mesajele celor doi din mediul online
  5. Ce mesaj al Ramonei Olaru a stârnit reacții

O nouă despărțire în showbiz? Relația dintre Ramona Olaru și Steve Ant, care a atras rapid atenția publicului după primele apariții împreună, pare să fi intrat într-o zonă de incertitudine după doar câteva săptămâni. Deși la început au fost rezervați și au preferat discreția, ulterior au confirmat legătura și au început să se afișeze tot mai des ca un cuplu. În prezent, însă, indiciile din spațiul public sugerează că lucrurile nu mai sunt la fel între cei doi.

Ce s-a întâmplat între Ramona Olaru și Steve Ant

Deși inițial păreau a fi un cuplu solid, sursele din mediul online și comportamentul celor doi sugerează că relația ar fi intrat într-un impas. Chiar dacă încă se urmăresc pe rețelele sociale, postările recente ale vedetei lasă loc de interpretări și ridică semne de întrebare cu privire la starea actuală a relației, potrivit Cancan.

Ce semne au apărut înainte de o posibilă despărțire

În urmă cu doar o lună, cei doi erau surprinși în ipostaze apropiate, relaxați și vizibil îndrăgostiți. Imaginile apărute atunci sugerau o conexiune puternică și o etapă fericită din viața vedetei.

Totuși, în ultimele săptămâni, aparițiile lor împreună s-au rărit considerabil. În paralel, lipsa interacțiunilor din online a alimentat speculațiile potrivit cărora relația ar fi ajuns într-un punct sensibil.

O nouă despărțire în showbiz? Vacanța din Tenerife a fost ultimul moment fericit?

De Paște, Ramona Olaru și Steve Ant au fost împreună într-o vacanță în Tenerife, unde păreau relaxați și apropiați. La acel moment, mulți dintre fani erau convinși că relația evoluează într-o direcție serioasă, existând chiar discuții despre planuri de viitor.

Însă, după revenirea în țară, dinamica dintre cei doi pare să se fi schimbat rapid.

O nouă despărțire în showbiz? Ce transmit mesajele celor doi din mediul online

După întoarcerea din vacanță, cei doi nu au mai fost văzuți împreună la fel de des. În timp ce Ramona Olaru a ales să iasă mai mult cu prietenele, Steve Ant a fost surprins în zona de nord a Capitalei.

Pe rețelele sociale, vedeta de la Neatza a continuat să fie activă, postând imagini și mesaje care au atras atenția fanilor. Printre acestea, s-au numărat și fotografii cu un buchet de flori, fără a fi clar de la cine provin.

De cealaltă parte, Steve Ant a publicat mai multe mesaje cu tentă emoțională, sugerând că traversează o perioadă dificilă: „Și eu sunt obosit, frate, dar avem niște vise de urmărit”.

Ce mesaj al Ramonei Olaru a stârnit reacții

Declarațiile recente ale vedetei, în care a vorbit despre dorința de a avea un partener stabil financiar și despre standardele sale într-o relație, au atras rapid atenția.

Ulterior, un mesaj postat pe Instagram i-a pus pe gânduri pe urmăritori:

„Când cineva nu crede că poate să se ridice la standardele tale, își protejează ego-ul prin a-ți diminua valoarea și prin a se convinge pe sine că tu ești problema.”

În același timp, o reacție scurtă din partea Ramonei Olaru la un comentariu primit pe TikTok a alimentat și mai mult speculațiile. După ce o internaută a sugerat o melodie pentru „valsul mirilor”, vedeta a răspuns simplu: „Cui?”.

