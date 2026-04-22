Comisarul Consiliului Europei pentru drepturile omului, Michael O’Flaherty, a avertizat că lumea traversează o „schimbare de epocă”, marcată de înmulțirea conflictelor armate, creșterea violenței și erodarea încrederii în instituții, factori care amenință progresele în domeniul drepturilor omului.

„Trăim o schimbare de epocă”

Într-un raport prezentat în fața Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Michael O’Flaherty a afirmat că nu mai există dubii privind amploarea transformărilor globale, conform Agerpres.

„Nu mai există nicio îndoială că trăim o schimbare de epocă”, a subliniat oficialul.

Crize multiple care se suprapun

Comisarul a enumerat mai multe provocări majore care definesc actuala perioadă, printre care impactul inteligenței artificiale, criza climatică, poluarea, pierderea biodiversității și inegalitățile sociale în creștere.

De asemenea, el a menționat efectele pandemiei de COVID-19, declinul multilateralismului și ascensiunea populismelor ca factori care contribuie la instabilitatea globală.

Riscul pierderii progreselor în drepturile omului

O’Flaherty a avertizat că realizările obținute în domeniul drepturilor omului sunt în pericol.

„Realizările noastre inestimabile în materie de drept și de practică în domeniul drepturilor omului sunt amenințate. Lucru de neimaginat, riscăm să le pierdem”, a declarat acesta în fața APCE.

Îngrijorări privind creșterea conflictelor

Oficialul Consiliului Europei a atras atenția și asupra creșterii numărului de războaie la nivel global, afirmând că în ultimii ani au avut loc mai multe conflicte decât într-o generație anterioară.

El a subliniat că normele internaționale și tratatele sunt tot mai des contestate, nu doar de extremele politice, ci și din zona centrală a vieții politice.

Situația grupurilor vulnerabile

Michael O’Flaherty a făcut referire și la situația romilor din Europa, despre care a spus că reprezintă una dintre cele mai grave încălcări ale drepturilor omului de pe continent.

Totodată, el a menționat probleme legate de gestionarea frontierelor și de impactul conflictelor, inclusiv războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Apel la acțiune

În final, comisarul a făcut apel la statele europene să recunoască importanța protejării drepturilor fundamentale.

„Ne așteaptă ani extrem de dificili, dar avem instrumentele necesare pentru a supraviețui. Provocarea constă în punerea lor în aplicare într-un mod corect”, a transmis Michael O’Flaherty.