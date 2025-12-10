B1 Inregistrari!
Descoperire rară în fauna României. O specie dispărută din România a fost observată în Hunedoara

Descoperire rară în fauna României. O specie dispărută din România a fost observată în Hunedoara

Iulia Petcu
10 dec. 2025, 22:39
Descoperire rară în fauna României. O specie dispărută din România a fost observată în Hunedoara
captura video: Facebook/Rewilding Romania
Cuprins
  1. Cum a fost documentată prezența elanului în Hunedoara
  2. De ce rămâne originea animalului necunoscută
  3. Ce spun specialiștii în sălbăticie despre această apariție
  4. Ce înseamnă revenirea elanului pentru biodiversitatea României

Un exemplar de elan, specie dispărută de decenii din fauna României, a fost surprins recent în județul Hunedoara, stârnind interesul biologilor și al organizațiilor de conservare. Observația este considerată remarcabilă, mai ales pentru că originea animalului rămâne în acest moment neclară.

Cum a fost documentată prezența elanului în Hunedoara

Un exemplar de elan (Alces alces) a fost filmat miercuri, 10 decembrie, în județul Hunedoara. Descoperirea a fost confirmată de Rewilding România, care consideră evenimentul „important pentru fauna sălbatică a României”. Organizația a reacționat rapid și a mobilizat echipa de teren pentru a verifica sesizarea primită în urmă cu câteva zile, când imaginile transmise de un localnic nu aveau claritatea necesară pentru confirmarea speciei.

„Anunțăm oficial o descoperire importantă pentru fauna sălbatică a României: confirmarea prezenței elanului în județul Hunedoara. Ca urmare, astăzi, echipa noastră de teren a fost mobilizată pentru a verifica și documenta prezența speciei. Colegii au reușit să localizeze și să confirme prezența elanului prin observație directă și filmări”, se arată în comunicatul Rewilding România. Reprezentanții ONG-ului au declarat că monitorizează zona și cooperează cu autoritățile pentru a se asigura că animalul este protejat.

De ce rămâne originea animalului necunoscută

Deși se cunoaște faptul că elanii pot străbate distanțe lungi și se dispersează în mod natural, experții nu au o explicație fermă privind sursa acestui exemplar. Rewilding România menționează că în Polonia și Ucraina există populații stabile, iar migrația individuală este posibilă, însă nu există dovezi certe privind ruta parcursă.

„Colegii au reușit să localizeze și să confirme prezența elanului prin observație directă și filmări. Echipa Rewilding România va continua să monitorizeze zona și să colaboreze cu autoritățile locale pentru a asigura protecția acestui exemplar de elan”, a precizat organizația.

Ce spun specialiștii în sălbăticie despre această apariție

Alexandru Bulacu, directorul executiv al Societății Române de Sălbăticie, explică faptul că apariția unui astfel de individ în mediul natural din România este puțin probabilă, având în vedere absența populațiilor locale. El consideră totuși posibilă o deplasare din țările vecine, unde elanul este încă prezent în habitate naturale, scrie adevărul.ro.

„Deși momentan nu se știe de unde a venit, este cunoscut faptul că în Ucraina și Polonia există populații stabile de elani. Știind de asemenea că elanii pot acoperi distanțe mari și că au tendința de a se dispersa, există posibilitatea ca acest exemplar să provină din una dintre cele 2 țări, fiind doar în tranzit în această zonă”, a explicat Bulacu.

Ce înseamnă revenirea elanului pentru biodiversitatea României

În trecut, elanii populau mai multe zone din Europa, inclusiv România, unde specie era considerată nativă înainte să dispară complet. Specialiștii privesc această observație ca pe un semn că anumite specii pot reveni spontan în areale în care au existat în mod natural, dacă mediul este favorabil.

„În acest context, este îmbucurător faptul că vedem întoarcerea în mod natural a unei specii într-o zonă în care odinioară trăia”, a spus Bulacu.

