Acasa » Eveniment » Hunedoara: Dosar penal pentru un bărbat care ar fi împușcat un câine

Traian Avarvarei
06 dec. 2025, 16:13
Sursa foto simbol: Pixabay

Un bărbat din Hunedoara s-a ales cu dosar penal după ce ar fi împușcat câinele altei persoane, apoi ar fi încercat să-i ascundă cadavrul.

Câine împușcat cu o armă de vânătoare

Polițiștii din Hunedoara au fost sesizați prin 112 de un bărbat. Acesta a reclamat că se plimba cu câinele său într-o zonă împădurită de lângă Ghelari, când animalul său de companie a fost împușcat de o altă persoană aflată în zonă.

Agenții au identificat imediat suspectul, un bărbat de 46 de ani, deținător legal de armă de vânătoare. Arma în cauză a fost ridicată de anchetatori pentru continuarea verificărilor.

Polițiștii au găsit și cadavrul câinelui. Trupul fusese mutat de suspect, în încercarea de a-l ascunde. Cadavrul a fost transportat la DSVSA Hunedoara pentru efectuarea unei expertize.

Bărbatul de 46 de ani s-a ales cu dosar penal pentru uz de armă fără drept pentru uciderea animalelor. Cercetările continuă.

