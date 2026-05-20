B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » SONDAJ: Aproape jumătate dintre români sunt nemulțumiți de prestațiile președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan (GRAFICE)

SONDAJ: Aproape jumătate dintre români sunt nemulțumiți de prestațiile președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan (GRAFICE)

Adrian A
20 mai 2026, 10:24
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
SONDAJ: Aproape jumătate dintre români sunt nemulțumiți de prestațiile președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan (GRAFICE)
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Dezamăgiți de Nicușor Dan și Ilie Bolojan
  2. Ilie Bolojan stă mai prost decât Nicușor Dan
  3. Rolul președintelui în conflictul politic
  4. Metodologia sondajului

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au căzut rău de tot în ochii românilor. Aproape jumătate dintre participanții la un sondaj realizat de INSCOP spun că activitatea celor doi îi nemulțumește total. Nici măcar o treime nu se declară mulțumiți de prestațiile președintelui și prim-ministrului.

Dezamăgiți de Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Dacă ne uităm la cum văd românii activitatea lui Nicușor Dan, observăm că românii nu apreciază deloc ce a făcut șeful statului de când stă la Cotroceni.

27.6% dintre români e declară foarte mulțumiți sau destul de mulțumiți de activitatea președintelui Nicușor Dan (4.4% dintre respondenți sunt foarte mulțumiți de activitatea lui Nicușor Dan drept Președinte al României, iar 23.2% sunt destul de mulțumiți). 27.7% se declară destul de nemulțumiți, iar 42.8% foarte nemulțumiți. Ponderea non-răspunsurilor este de 1.9%.

Se declară mulțumiți de activitatea Președintelui într-o proporție mai ridicată decât restul populației: votanții PSD, PNL și USR, tinerii sub 30 de ani și persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din Capitală și din urbanul mare.

Sunt nemulțumiți de activitatea lui Nicușor Dan într-un procent mai mare decât media: votanții AUR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din urbanul mic și din mediul rural, angajații din sectorul privat.

Ilie Bolojan stă mai prost decât Nicușor Dan

30.5% dintre respondenți se declară foarte mulțumiți sau destul de mulțumiți de activitatea premierului Ilie Bolojan (dintre aceștia 8% dintre cei chestionați declară că sunt foarte mulțumiți de activitatea lui Ilie Bolojan drept Prim Ministru al României, în timp ce 17.7% sunt destul de mulțumiți). 20.2% destul de nemulțumiți și 47.7% foarte nemulțumiți. 1.5% nu știu sau nu răspund.

Sunt mulțumiți de activitatea liderului PNL în fruntea executivului într-un procent mai mare decât media: votanții PNL și USR, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare, angajații din sectorul privat.

Se declară nemulțumiți de activitatea lui Ilie Bolojan într-o proporție mai ridicată decât restul populației: votanții PSD și AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară,  locuitorii din mediul rural.

Rolul președintelui în conflictul politic

Cât despre rolul lui Nicușor Dan în conflictul politic dintre Ilie Bolojan și PSD, conflict care a dus la o moțiune de cenzură și apoi la criza politică prin care trecem, aproape jumătate dintre români cred că șeful statului a procedat corect, precaut.

49.2% dintre cei chestionați consideră că, prin poziționările publice din această perioadă, președintele Nicușor Dan a acționat pentru a diminua neînțelegerile dintre partide și lideri politici, în timp ce 36.3% cred că a contribuit la amplificarea acestora. Ponderea non-răspunsurilor este de 14.6%.

Sunt de părere că președintele Nicușor Dan a acționat pentru a diminua neînțelegerile dintre partide și lideri politici într-un procent mai ridicat decât media: votanții PSD, PNL și USR, persoanele de peste 60 de ani, locuitorii din București.

Votanții AUR, bărbații, persoanele între 18 și 44 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul rural consideră într-o proporție mai mare ca restul populației că președintele a contribuit la amplificarea neînțelegerilor dintre partide.

Metodologia sondajului

Datele au fost culese în perioada 11-14 mai 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Tags:
Citește și...
Decizie neașteptată. Pe cine a mai chemat Nicușor Dan la consultările pentru noul guvern
Politică
Decizie neașteptată. Pe cine a mai chemat Nicușor Dan la consultările pentru noul guvern
PSD este aproape să îndeplinească condiția lui Nicușor Dan pentru învestirea unui nou guvern. Majoritate parlamentară fără AUR și SOS (surse)
Politică
PSD este aproape să îndeplinească condiția lui Nicușor Dan pentru învestirea unui nou guvern. Majoritate parlamentară fără AUR și SOS (surse)
Intră Laura Codruța Kovesi în politică? Ce i-a transmis lui Nicușor Dan
Politică
Intră Laura Codruța Kovesi în politică? Ce i-a transmis lui Nicușor Dan
Radu Miruță a mers la stadion să discute cu suporterii Stelei: „Ce mă ține cel mai mult preocupat de această problemă este nedreptatea” (FOTO)
Politică
Radu Miruță a mers la stadion să discute cu suporterii Stelei: „Ce mă ține cel mai mult preocupat de această problemă este nedreptatea” (FOTO)
Strâmtoarea Hormuz devine punctul fierbinte al crizei. Amenințările lui Trump împing negocierile cu Iranul într-o zonă critică
Externe
Strâmtoarea Hormuz devine punctul fierbinte al crizei. Amenințările lui Trump împing negocierile cu Iranul într-o zonă critică
Kelemen Hunor: Cei care au dat jos Guvernul Bolojan să facă o majoritate / Întâi Guvern nou, apoi putem să ne apucăm să ne certăm iar
Politică
Kelemen Hunor: Cei care au dat jos Guvernul Bolojan să facă o majoritate / Întâi Guvern nou, apoi putem să ne apucăm să ne certăm iar
Soluția pe care o propune Stolojan „ca să nu pierdem ca fraierii miliarde de euro, bani gratis de la UE” (VIDEO)
Politică
Soluția pe care o propune Stolojan „ca să nu pierdem ca fraierii miliarde de euro, bani gratis de la UE” (VIDEO)
Traian Băsescu: „Povestea cu tehnocratul este o prostie”. Argumentele (VIDEO)
Politică
Traian Băsescu: „Povestea cu tehnocratul este o prostie”. Argumentele (VIDEO)
Băsescu: „Președintele, la ora asta, avea obligația să facă o nominalizare de premier”. Ce ar fi făcut în locul lui Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Băsescu: „Președintele, la ora asta, avea obligația să facă o nominalizare de premier”. Ce ar fi făcut în locul lui Nicușor Dan (VIDEO)
Băsescu, reacție în criza politică: Toți sunt niște caraghioși, niște armatori de proastă calitate, care îngroapă țara asta (VIDEO)
Politică
Băsescu, reacție în criza politică: Toți sunt niște caraghioși, niște armatori de proastă calitate, care îngroapă țara asta (VIDEO)
Ultima oră
11:16 - A plecat acasă cu 150.000 de euro! Cine este Dumbo, marele câștigător de la „Desafio: Aventura”
11:10 - NATO confirmă reducerea trupelor americane din Europa. În cât timp vor pleca americanii
11:04 - „Brânză de oaie” doar pe etichetă. Analizele au descoperit până la 85% lapte de vacă în produsele vândute ca autentice
11:03 - Vânzările auto electrice au explodat în Europa. Influența războiului din Orientul Mijlociu
10:56 - Vremea se schimbă radical în România: ANM a emis două Coduri galbene. Zonele cele mai afectate
10:34 - România are o nouă „Via Transilvanica”.Traseul cultural care își propune să schimbe turismul în Dobrogea
10:30 - Desoperire șocantă. A fost găsit mort într-un apartament din Cluj. Ce au anunțat autoritățile
10:11 - Moment uriaș pentru Gigi Becali! Când va fi sfințită biserica de milioane de euro construită în Pipera
09:57 - Companiile Nestlé și Danone, acuzate că au retras prea târziu formulele de lapte praf contaminate. Cum se apară producătorii
09:57 - Decizie neașteptată. Pe cine a mai chemat Nicușor Dan la consultările pentru noul guvern