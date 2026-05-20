Companiile Nestlé și Danone, acuzate că au retras prea târziu formulele de lapte praf contaminate. Cum se apară producătorii

Flavia Codreanu
20 mai 2026, 09:57
Sursa foto: Hepta / @Zuma Press / Igor Golovniov
Cuprins
  1. Cum s-a răspândit contaminarea care vizează direct formulele de lapte praf
  2. Cum se apără producătorii în fața acestor acuzații
  3. Care este cronologia oficială a retragerilor conform companiei Nestlé

Formulele de lapte praf pentru bebeluși de la Nestlé și Danone sunt în mijlocul unui scandal european de proporții. O investigație jurnalistică acuză producătorii că au anunțat prea târziu retragerea unor loturi contaminate cu o toxină periculoasă.

Cum s-a răspândit contaminarea care vizează direct formulele de lapte praf

Ancheta realizată de televiziunile publice din Franța, Belgia și Elveția arată că problema a pornit de la un ingredient livrat de o firmă din China. Toxina numită cereulidă poate provoca stări de vomă și diaree copiiilor.

Jurnaliștii susțin că Nestlé a făcut retrageri „discrete” în Austria și Germania încă din ajunul Crăciunului, înainte ca oamenii să fie alertați. De asemenea, produse Danone ar fi fost scoase de pe rafturi în ianuarie, tot înainte de anunțurile oficiale.

Aproape 838.000 de cutii de lapte au fost blocate în fabrici, dar multe loturi suspecte ajunseseră deja în magazine și în casele părinților. Scandalul a declanșat și anchete judiciare în Franța.

Procurorii au exclus o legătură în cazul a două decese de sugari, însă moartea unui al treilea copil este încă investigată la Paris.

Cum se apără producătorii în fața acestor acuzații

Grupul Nestlé a reacționat imediat după apariția acestei anchete în presă și a respins ferm toate acuzațiile aduse. Reprezentanții companiei spun că au respectat toate regulile și că nu au încercat să ascundă nicio informație legată produse, scrie Reuters.

Grupul susține că jurnaliștii au prezentat date greșite și că procedurile de verificare au fost aplicate corect.

Compania a transmis că ancheta conține „informaţii inexacte şi înşelătoare”.

Care este cronologia oficială a retragerilor conform companiei Nestlé

Producătorul a explicat că primele urme de toxină au fost descoperite la sfârșitul lunii noiembrie, în timpul unor analize interne. Utilizarea ingredientului chinezesc a fost oprită pe 24 decembrie, după confirmarea oficială a contaminării.

Reprezentanții companiei au detaliat pașii făcuți și au precizat că au avut nevoie de timp pentru a stabili exact dimensiunea problemei înainte de a avertiza consumatorii.

Potrivit explicațiilor oferite de grup, furnizorul chinez a fost notificat pe 29 decembrie, iar testările au continuat până pe 3 ianuarie pentru stabilirea dimensiunii problemei. Retragerile publice au început ulterior pe 5 ianuarie.

