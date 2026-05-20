Decizie neașteptată. Pe cine a mai chemat Nicușor Dan la consultările pentru noul guvern

Ana Maria
20 mai 2026, 09:57
Sursa Foto: Inquam Photos / George Călin
Decizie de ultim moment la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan continuă seria consultărilor politice de la Palatul Cotroceni și invită joi la discuții parlamentarii din grupurile formate după desprinderi din partidele AUR, SOS și POT, precum și aleșii neafiliați.

Potrivit Administrației Prezidențiale, întâlnirile vor avea ca temă principală situația economică și politică a României, într-un moment tensionat pentru scena politică internă.

Cine merge joi la consultările de la Cotroceni

Șeful statului i-a convocat pe reprezentanții grupului parlamentar Uniți pentru România, ai grupului parlamentar PACE – Întâi România, dar și pe parlamentarii neafiliați.

Potrivit programului transmis de Administrația Prezidențială, întâlnirile se vor desfășura succesiv, pe parcursul dimineții de joi.

Decizie de ultim moment la Cotroceni. Care este programul întâlnirilor cu Nicușor Dan

Administrația Prezidențială a transmis și comunicatul oficial cu programul exact al consultărilor:

“Președintele României, Nicușor Dan, în temeiul prevederilor art. 80 alin. (2) din Constituția României, îi va invita joi, 21 mai 2026, la Palatul Cotroceni, la discuții privind situația economică și politică a țării, pe parlamentarii din grupul parlamentar Uniți pentru România, grupul parlamentar PACE – Întâi România și cei neafiliați.

Consultările vor avea loc după următorul program:

  • Ora 09:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;
  • Ora 10:00 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;
  • Ora 11:00 – Parlamentarii neafiliați.”

De ce are loc această nouă rundă de discuții

Invitațiile vin în contextul negocierilor și consultărilor politice intense declanșate după criza guvernamentală, într-o perioadă în care președintele încearcă să contureze o soluție politică și economică stabilă.

Prin aceste întâlniri, Nicușor Dan extinde dialogul și către grupurile parlamentare mai mici, inclusiv cele formate în urma rupturilor din partidele radicale din Parlament.

Această nouă serie de întâlniri vine după consultările purtate deja de președinte cu principalele partide parlamentare, în încercarea de a obține o imagine completă asupra opțiunilor politice existente. Prin includerea grupurilor mai mici și a parlamentarilor neafiliați, șeful statului pare să testeze disponibilitatea tuturor actorilor politici pentru susținerea unei formule de stabilitate. Rămâne de văzut la ce concluzie se va ajunge.

