Nominalizat la prestigiosul Palme d’Or la Festivalul de la Cannes, „Fjord”, noul film regizat de și avându-l în rol principal pe Sebastian Stan, a stârnit reacții împărțite în rândul criticilor internaționali.

Dacă publicația britanică The Guardian descrie pelicula drept „ciudată” și „subdezvoltată”, acordându-i doar 2 stele din 5, presa franceză, inclusiv Le Monde și France 24, apreciază atmosfera filmului și interpretarea lui Sebastian Stan.

De ce a devenit Fjord unul dintre cele mai controversate filme de la Cannes

Noul film al lui Cristian Mungiu, „Fjord”, a provocat reacții complet diferite în presa internațională după premiera de la . Dacă unii critici au apreciat atmosfera tensionată și interpretările actorilor, alții au considerat pelicula o dezamăgire pentru regizorul care a câștigat Palme d’Or în 2007 cu 4 Luni, 3 săptămâni și 2 zile.

The Guardian a avut una dintre cele mai dure reacții, descriind filmul drept „subdezvoltat” și „ciudat”. Publicația britanică susține că Mungiu pare prins într-un „fenomen ciudat” întâlnit la această ediție a festivalului: regizori care aleg coproducții internaționale, în afara limbii și culturii lor, alături de vedete globale, lucru care „îi face să-și piardă concentrarea”. Criticii consideră că filmul „se încheie într-un anticlimax”, chiar dacă păstrează stilul recognoscibil al regizorului, cu cadre lungi, enigmatice și evitarea prim-planurilor. „Durerea și trauma care transpar din această poveste sunt transmise fără acea complexitate care îți oferă satisfacție la final”, notează , concluzionând că „tehnica lui Mungiu va fi mereu interesantă, dar acest film e o dezamăgire”.

În schimb, a lăudat pelicula și interpretările actorilor principali, Sebastian Stan și Renate Reinsve. Publicația descrie „Fjord” drept „o dramă socială genial țesută de Cristian Mungiu” și remarcă faptul că Sebastian Stan joacă în limba română. Variety apreciază și estetica filmului, în special cadrele spectaculoase cu peisajele nordice, unde, după cum notează critica, „natura umană, atent analizată, arată atât de urât în mijlocul splendorii naturii”.

Ce au remarcat criticii internaționali la noul film al lui Cristian Mungiu

Presa internațională continuă să fie împărțită în privința noului film semnat de Cristian Mungiu, însă multe publicații apreciază forța temelor abordate și interpretarea lui Sebastian Stan. laudă pelicula și remarcă prestația actorului, despre care scrie că „cu siguranță e un actor excelent”. Jurnaliștii francezi notează că filmul, inspirat din mai multe cazuri reale recente, funcționează ca „un exemplu clasic care arată polarizarea tot mai acută a societăților noastre, între progresism și tradiționalism”.

Și vorbește despre temele sensibile ridicate de filmul lui Mungiu, apreciind modul în care acesta „ridică probleme dificile legate de imigrare, parenting și prejudecăți”. În relatarea făcută de la Cannes, publicația îl evidențiază și pe Sebastian Stan, care, după succesul mondial din filmele Marvel, își asumă acum „primul său rol în română”.

La rândul său, compară „Fjord” cu The Hunt, celebrul thriller danez cu Mads Mikkelsen. Criticii observă însă că, spre deosebire de tensiunea constantă din filmul danez, stilul lui Mungiu este „mai sec”, lucru care „nu dă neapărat bine în unele ocazii”. Cu toate acestea, publicația americană subliniază că regizorul român are „un talent special în a lega un nod în stomacul spectatorului, pe care apoi îl strânge fără milă, până când rămânem în noi doar cu o furie fără glas”.