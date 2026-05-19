România rămâne printre ultimele state UE la educația preșcolară. Cum arată noile date publicate de Eurostat

Iulia Petcu
19 mai 2026, 23:55
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cum evoluează participarea copiilor la educația preșcolară în UE
  2. De ce se află România la coada clasamentului european

Uniunea Europeană se apropie de ținta privind educația preșcolară, însă România rămâne printre ultimele state din clasament. Datele publicate de Eurostat arată diferențe importante între țările europene

Participarea copiilor la învățământul preșcolar a crescut constant în ultimul deceniu la nivel european. Noile statistici publicate de Eurostat arată că Uniunea Europeană se apropie de obiectivul stabilit pentru anul 2030. În același timp, România continuă să aibă una dintre cele mai scăzute rate de înscriere în educația timpurie dintre statele membre.

Cum evoluează participarea copiilor la educația preșcolară în UE

Potrivit datelor pentru anul 2024, aproximativ 95% dintre copiii cu vârste între trei ani și începutul învățământului obligatoriu erau înscriși în sistemul preșcolar european. Procentul este mai mare decât în 2014, când participarea ajungea la 91,2%.

Creșterea apropie Uniunea Europeană de obiectivul asumat pentru finalul deceniului, care prevede ca minimum 96% dintre copii să beneficieze de educație și îngrijire preșcolară până în 2030.

Cele mai bune rezultate au fost înregistrate în Franța, unde rata de participare a ajuns la 100%. Belgia (98,1%), Lituania și Ungaria  (97,9% fiecare) completează primele poziții ale clasamentului european.

De ce se află România la coada clasamentului european

La polul opus, România a înregistrat una dintre cele mai reduse rate de înscriere în învățământul preșcolar, cu doar 76,5%. Sub țara noastră s-au situat doar câteva state (Slovacia cu 81,8% și Cehia cu 86,4%), iar diferența față de media europeană rămâne semnificativă.

Datele Eurostat evidențiază și structura personalului didactic din educația timpurie. La nivelul Uniunii Europene, peste 95% dintre cadrele didactice din învățământul preșcolar sunt femei.

România se află din nou printre statele cu cele mai ridicate procente, după ce aproape toate cadrele didactice din acest sector sunt femei, procentul ajungând la 99,7%.

Cele mai mari ponderi de cadre femei au fost înregistrate în România (99,7%), Slovacia (99,6%) și Ungaria (99,5%). La celălalt capăt al spectrului, dar cu ponderi totuși ridicate, s-au situat Țările de Jos (87,8%), Franța (91,6%) și Danemarca (92,5%), relatează jurnalul.ro.

