Elevii susțin astăzi, miercuri, 20 mai, proba la Matematică și Științe ale naturii pentru clasa a IV-a. Copiii au la dispoziție exact 60 de minute pentru a rezolva subiectele.

Elevii susțin astăzi proba la Matematică și Științe ale naturii. Ce reguli trebuie să respecte?

a început luni, 19 mai, cu proba de Limbă și comunicare, fiind urmată astăzi de cea la Matematică, iar joi, 21 mai, se va încheia cu Limba maternă.

Examenul este organizat de pentru a măsura competențele copiilor în ciclul primar.

Subiectele de astăzi sunt concepute pe baza unor modele oficiale, precum cel cu tema „istoria banilor”, și conțin exerciții cu numere naturale, fracții, geometrie și calculul perimetrului unui card. Evaluarea va conține și întrebări de științe despre plante sau condițiile în care apare mucegaiul.

Probele se dau chiar în sălile lor de clasă, sub supravegherea unor profesori care nu predau la ei. În cele 60 de minute alocate, copiii nu au voie să folosească manuale, materiale ajutătoare și nu pot comunica între ei.

Cum se folosesc rezultatele obținute la aceste teste

Notele și rezultatele obținute de elevi la Evaluarea Națională 2026 pentru clasa a IV-a au un regim special. Acestea nu sunt publice și nu se trec în catalog, așa că nu vor afecta media elevilor.

Toate rezultatele sunt trecute direct în portofoliul educațional al fiecărui elev. Singura modalitate prin care aceste rezultate pot fi transformate în calificative în catalog este dacă părinții solicită acest lucru.