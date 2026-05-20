B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Evaluarea Națională: Elevii de clasa a IV-a susțin astăzi proba la Matematică și Științe ale naturii

Evaluarea Națională: Elevii de clasa a IV-a susțin astăzi proba la Matematică și Științe ale naturii

Flavia Codreanu
20 mai 2026, 08:19
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Evaluarea Națională: Elevii de clasa a IV-a susțin astăzi proba la Matematică și Științe ale naturii
Sursă Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Elevii susțin astăzi proba la Matematică și Științe ale naturii. Ce reguli trebuie să respecte?
  2. Cum se folosesc rezultatele obținute la aceste teste

Elevii susțin astăzi, miercuri, 20 mai, proba la Matematică și Științe ale naturii pentru clasa a IV-a. Copiii au la dispoziție exact 60 de minute pentru a rezolva subiectele.

Elevii susțin astăzi proba la Matematică și Științe ale naturii. Ce reguli trebuie să respecte?

Testarea națională a început luni, 19 mai, cu proba de Limbă și comunicare, fiind urmată astăzi de cea la Matematică, iar joi, 21 mai, se va încheia cu Limba maternă.

Examenul este organizat de Ministerul Educației pentru a măsura competențele copiilor în ciclul primar.

Subiectele de astăzi sunt concepute pe baza unor modele oficiale, precum cel cu tema „istoria banilor”, și conțin exerciții cu numere naturale, fracții, geometrie și calculul perimetrului unui card. Evaluarea va conține și întrebări de științe despre plante sau condițiile în care apare mucegaiul.

Probele se dau chiar în sălile lor de clasă, sub supravegherea unor profesori care nu predau la ei. În cele 60 de minute alocate, copiii nu au voie să folosească manuale, materiale ajutătoare și nu pot comunica între ei.

Cum se folosesc rezultatele obținute la aceste teste

Notele și rezultatele obținute de elevi la Evaluarea Națională 2026 pentru clasa a IV-a au un regim special. Acestea nu sunt publice și nu se trec în catalog, așa că nu vor afecta media elevilor.

Toate rezultatele sunt trecute direct în portofoliul educațional al fiecărui elev. Singura modalitate prin care aceste rezultate pot fi transformate în calificative în catalog este dacă părinții solicită acest lucru.

Tags:
Citește și...
Filmul Fjord al lui Cristian Mungiu divide presa internațională. De la „subdezvoltat”, „ciudat” și „o dezamăgire” la „o dramă socială genial țesută”
Eveniment
Filmul Fjord al lui Cristian Mungiu divide presa internațională. De la „subdezvoltat”, „ciudat” și „o dezamăgire” la „o dramă socială genial țesută”
România rămâne printre ultimele state UE la educația preșcolară. Cum arată noile date publicate de Eurostat
Eveniment
România rămâne printre ultimele state UE la educația preșcolară. Cum arată noile date publicate de Eurostat
A dispărut după o ceartă cu soția, dar l-a salvat saxofonul. Povestea incredibilă a turistului găsit în munții din Taiwan
Externe
A dispărut după o ceartă cu soția, dar l-a salvat saxofonul. Povestea incredibilă a turistului găsit în munții din Taiwan
Bulgaria pregătește noi reguli pentru contribuții și pensii. Guvernul promite taxe neschimbate, dar taie din cheltuielile statului
Externe
Bulgaria pregătește noi reguli pentru contribuții și pensii. Guvernul promite taxe neschimbate, dar taie din cheltuielile statului
Deszăpezirea Transfăgărășanului intră în cea mai dificilă etapă. Cum arată zona cu troiene de cinci metri (VIDEO)
Eveniment
Deszăpezirea Transfăgărășanului intră în cea mai dificilă etapă. Cum arată zona cu troiene de cinci metri (VIDEO)
Vitaminele luate „după ureche” pot deveni periculoase. Ce se întâmplă în corp când depășești dozele recomandate
Eveniment
Vitaminele luate „după ureche” pot deveni periculoase. Ce se întâmplă în corp când depășești dozele recomandate
Opera lui Brâncuși depășește pragul de 100 de milioane de dolari. Ce loc ocupă acum „Danaida” în clasamentul mondial
Eveniment
Opera lui Brâncuși depășește pragul de 100 de milioane de dolari. Ce loc ocupă acum „Danaida” în clasamentul mondial
Războiul din Ucraina intră într-o etapă tot mai sângeroasă. ONU avertizează că civilii și convoaiele umanitare sunt lovite tot mai des
Externe
Războiul din Ucraina intră într-o etapă tot mai sângeroasă. ONU avertizează că civilii și convoaiele umanitare sunt lovite tot mai des
Fermierii europeni primesc promisiuni de sprijin. Comisia Europeană pregătește măsuri pentru scăderea presiunii generate de îngrășăminte
Externe
Fermierii europeni primesc promisiuni de sprijin. Comisia Europeană pregătește măsuri pentru scăderea presiunii generate de îngrășăminte
Orașul rușinii s-a transformat în destinație de lux. Locul din Italia care îi lasă pe turiști fără cuvinte
Eveniment
Orașul rușinii s-a transformat în destinație de lux. Locul din Italia care îi lasă pe turiști fără cuvinte
Ultima oră
07:48 - Filmul Fjord al lui Cristian Mungiu divide presa internațională. De la „subdezvoltat”, „ciudat” și „o dezamăgire” la „o dramă socială genial țesută”
07:21 - Vremea în România, 20 mai 2026: ploi, furtuni și temperaturi de până la 26 de grade
23:55 - România rămâne printre ultimele state UE la educația preșcolară. Cum arată noile date publicate de Eurostat
23:54 - Radu Miruță a mers la stadion să discute cu suporterii Stelei: „Ce mă ține cel mai mult preocupat de această problemă este nedreptatea” (FOTO)
23:54 - A dispărut după o ceartă cu soția, dar l-a salvat saxofonul. Povestea incredibilă a turistului găsit în munții din Taiwan
23:31 - Sibiu: Tânără însărcinată, în stare gravă după ce a fost târâtă 300 de metri de un cal
23:19 - Strâmtoarea Hormuz devine punctul fierbinte al crizei. Amenințările lui Trump împing negocierile cu Iranul într-o zonă critică
23:19 - Galileo devine alternativa europeană la GPS-ul american. Ce tehnologii pregătește noua generație de sateliți ai Uniunii Europene
23:03 - Kelemen Hunor: Cei care au dat jos Guvernul Bolojan să facă o majoritate / Întâi Guvern nou, apoi putem să ne apucăm să ne certăm iar
22:45 - David Beckham, moment regal printre trandafiri. Regele Charles și Regina Camilla s-au întâlnit cu fostul fotbalist la Chelsea Flower Show