Vremea se schimbă radical. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat miercuri avertizările privind vremea severă, anunțând episoade de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale țării. Pe lângă codul galben de vânt aflat deja în vigoare pentru ziua de miercuri, meteorologii au emis o nouă atenționare pentru joi, când rafalele puternice vor afecta alte județe.

România intră astfel într-un episod de vreme instabilă care se va menține până la finalul săptămânii, cu ploi abundente, furtuni și intensificări ale vântului.

Potrivit meteorologilor de la , în intervalul 20 mai, ora 10:00 – 23 mai, ora 10:00, în special în jumătatea estică a țării, va deveni instabilă. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt și, izolat, căderi de grindină.

Cantitățile de apă estimate pot ajunge la 20-30 l/mp, iar în unele zone pot depăși chiar 40-50 l/mp, în perioade scurte de timp sau prin acumulare.

În același timp, vântul va sufla cu putere în mai multe regiuni. În zonele joase, vitezele vor ajunge în general la 45-55 km/h, iar la munte, în special la altitudini mari, rafalele pot atinge 60-90 km/h.

Unde este în vigoare Codul galben de vânt miercuri

Pentru ziua de miercuri, 20 mai, între orele 10:00 și 22:00, ANM a emis un Cod galben de intensificări ale vântului. Zonele afectate sunt Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei, unde rafalele vor atinge viteze de 50 până la 65 km/h.

Meteorologii avertizează că vântul puternic poate crea disconfort și poate afecta temporar circulația sau activitățile desfășurate în aer liber.

Ce județe vor fi afectate de Codul galben de joi

O nouă avertizare meteo intră în vigoare joi, 21 mai, între orele 06:00 și 21:00. De această dată, intensificările vântului vor afecta Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului, unde rafalele vor avea, de asemenea, viteze cuprinse între 50 și 65 km/h.

Specialiștii recomandă prudență, mai ales în contextul în care vremea instabilă se va manifesta simultan prin precipitații, descărcări electrice și vânt puternic.