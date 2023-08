Descoperire uluitoare pe plaja Corbu din Constanța / Ce a găsit un turist în plină zi: „Caz revoltător!”

Pe plaja Corbu , lângă Mamaia și Năvodari, mai multe persoane au găsit trupul unui delfin pe nisip, adus acolo de valuri.

Delfin mort găsit pe plaja Corbu

O persoană și apoi la un ONG pentru a sesiza situația. ONG-ul a confirmat că este la curent cu situația și că un reprezentant al Rezervației Deltei Dunării va interveni în ziua următoare. Ulterior, persoana care a găsit delfinul a mai sunat odată la 112, însă până acum nimeni nu a venit să ridice delfinul mort.

„Caz revoltător! La Plaja Corbu, un delfin eșuat de câteva ore! Am sunat la Poliție de 2 ori. Am primit numărul de telefon de la agenție. Am sunat, apoi, la un ONG care mi-au spus că știu de situație și că vine cineva de la Rezervația Deltei Dunării mâine. Am mai sunat încă o dată la 112 și mi-au spus că îmi dau un număr de telefon de la cei care se ocupă. Le-am spus că am sunat, iar abia atunci mi-au făcut legătura cu Poliția. Nici până în momentul când trimit mesajul nu a venit nimeni”, este mesajul primit de .