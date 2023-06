Destinația de vacanță mai puțin cunoscută românilor: „Are un farmec anume, este imposibil să nu îți placă”

Dragostea românilor pentru Grecia este de necontestat, iar pe măsură ce au trecut anii aceștia au început să descopere tot mai mult din tărâmurile elene.

O membră a grupului de Facebook Forum Grecia le-a făcut cunoscută conaționalilor o destinație turistică mai puțin populară în rândul lor, unde turiștii ajung destul de rar, notează .

Destinația turistică de top puțin cunoscută românilor

Grecia este cunoscută pentru numeroasele sale insule magnifice, însă există o destinație care este mai puțin cunoscută turiștilor.

Insula Kythira este una dintre cele șapte insule grecești din Marea Ionică. Cu toate că nu e inclusă în multe ghiduri turistice care au în vizor Grecia, Kythira este un mic paradis în care merită să ajungi dacă vrei să eviți mulțimile gălăgioase de turiști.

„Kythira – situată între Peloponez și Creta, este, probabil, cea mai puțin cunoscută dintre insulele Ionice pentru români. Pentru greci, este locul de naștere din spuma mării al Afroditei, zeița iubirii. A găsi Kythira, pentru greci, înseamnă a găsi dragostea adevărată”, și-a început românca postarea.

Românca a reușit să scoată în evidență farmecul insulei

„După mulți ani petrecuți în Ciclade, arse de soare și bătute de vânt, Kythira ne-a surprins cu verdele ei crud, de primăvară, și abundența vegetației. Cu satele pitorești și locuitorii prietenoși, neafectați de turismul agresiv de masă. Cu prețurile relativ mici comparativ cu insulele mult mai cunoscute.

Nu în ultimul rând, ne-a impresionat cu labirintul drumurilor înguste, de o singură bandă, sau cu lipsa drumurilor către plaje mari, frecventate de turiști. Google maps dă rateu la tot pasul și e singurul loc din toată Grecia unde am găsit indicator rutier care atestă că GPS-ul greșește”, a spus aceasta.

Cum se poate ajunge în paradisul albastru

„În Kythira poți ajunge cu feribotul de la Neapolis (curse zilnice), de la Gythio (Peloponez) sau Kissamos (Creta) de 2-3 ori pe săptămână. Kythira are aeroport cu zboruri aproape zilnice de la Atena. Are spital construit din donațiile grecilor emigrați în SUA. Are cel mai mare pod de piatră din Grecia, construit in timpul stăpânirii britanice și încă utilizabil – Katouni bridge.

Are o rețetă proprie pentru rusk (crutoane/pesmeți) folosiți în salatele grecești, din câte am înțeles – vestită printre greci pentru că nu îți rupi dinții în ei. Mănăstirea Agia Moni, situată pe un vârf de munte, oferă priveliști unice ale portului Diakofti, dar și a părții sudice a insulei, merită cu siguranță o vizită. Părintele Thadeus, singurul locuitor și îngrijitor al mănăstirii, ne-a primit cu brațele deschise, bucuros să ne vorbească de biserică și locuri. Am asistat chiar la procesul producerii lumânărilor. Și, înainte de toate, Kythira are un farmec anume, este imposibil să nu îți placă”, a mai precizat femeia.