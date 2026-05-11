Detalii despre rusul expulzat din România. Un cetățean rus declarat de autoritățile române drept pericol pentru siguranța națională a fost expulzat din România, după ce instanța a concluzionat că există indicii serioase privind posibila sa implicare în activități ostile în beneficiul Federației Ruse. Procurorii susțin că bărbatul manifesta interes pentru obiective militare NATO și utiliza metode asociate mediului de intelligence, informează .

Dmitri Frolov a fost declarat persoană indezirabilă pentru o perioadă de 10 ani, printr-o decizie executorie a Curții de Apel București.

Detalii despre rusul expulzat din România. Ce acuzații îi aduc autoritățile române

Potrivit documentelor analizate de procurori, Frolov ar fi reprezentat un risc real pentru securitatea națională, existând suspiciuni că ar fi putut facilita activități hibride de cercetare, diversiune sau sabotaj.

Judecătorii au reținut existența unor „indicii temeinice” privind potențialul său de implicare în activități informativ-operative ostile României și partenerilor săi strategici.

„Datele deținute au conturat profilul unui cetățean străin instruit și potențial implicat în activități de natură informativ-operativă derulate de state ostile intereselor României și partenerilor strategici ai ţării”, au precizat judecătorii.

Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi avut cunoștințe în domeniul explozivilor și substanțelor toxice, precum și experiență profesională în sectorul chimic și radioactiv-nuclear.

Detalii despre rusul expulzat din România. Ce legături ar fi avut cu Rusia

Procurorii susțin că Dmitri Frolov ar avea conexiuni directe sau indirecte cu instituții ale statului rus, inclusiv prin intermediul unor membri ai familiei. Înainte de deplasările sale în Uniunea Europeană, anchetatorii spun că ar fi accesat inclusiv pagina de contact a Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse.

De asemenea, autoritățile afirmă că administra un canal Telegram cu caracteristici considerate suspecte și că investise în dispozitive menite să îi protejeze comunicațiile și să reducă amprenta digitală.

De ce a atras atenția anchetatorilor

Unul dintre elementele care au ridicat semne de întrebare a fost interesul manifestat față de obiective militare occidentale. Potrivit documentelor consultate, Frolov ar fi manifestat un interes confirmat pentru baza aeriană americană Ramstein din Germania și ar fi avut un posibil interes inclusiv pentru obiective aparținând SRI.

Anchetatorii mai spun că, deși avea venituri oficiale modeste, cetățeanul rus efectua frecvent deplasări în state membre ale Uniunii Europene.

Detalii despre rusul expulzat din România. Cine este Dmitri Frolov

Frolov s-a născut în Harkov, în fosta URSS, și ulterior s-a mutat în Rusia împreună cu familia. Conform propriilor declarații în fața instanței, a lucrat timp de un deceniu într-o fabrică din sectorul nuclear din Ozersk, Federația Rusă.

În România a ajuns după izbucnirea războiului din Ucraina și a locuit în Slatina în ultimii patru ani, unde a lucrat inițial în construcții, apoi în baza altor avize de muncă.

Cum s-a apărat în fața instanței

Dmitri Frolov a respins integral acuzațiile și a negat orice legătură cu autoritățile ruse. Acesta a declarat în fața judecătorilor că „nu suportă deloc” Rusia și a susținut că materialele considerate suspecte proveneau din perioada studiilor sale.

El a mai afirmat că a colaborat cu autoritățile române și că nu a ascuns informații în timpul discuțiilor cu reprezentanții instituțiilor statului. Cu toate acestea, instanța a decis executarea imediată a măsurii.

Ce s-a întâmplat după decizie

Curtea de Apel București a dispus încetarea dreptului de ședere și imediată a cetățeanului rus, chiar dacă acesta poate formula recurs. Frolov a fost escortat de polițiști până la Aeroportul Henri Coandă și a părăsit teritoriul României.

Detaliile concrete care au stat la baza deciziei sunt clasificate la nivel „strict secret”.