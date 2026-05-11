Grindeanu: PSD vrea rapid un nou guvern pro-european și exclude formula minoritară. „Nu vom susține guverne minoritare” (VIDEO)

11 mai 2026, 12:33
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Cuprins
  1. Grindeanu: „Trebuie lăsat orgoliul de partid deoparte”
  2. Atac direct la Bolojan: „Nu se învârte lumea în jurul unui singur om”
  3. PSD exclude anticipatele și mizează pe refacerea unei majorități

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, transmite că social-democrații vor formarea rapidă a unui nou Executiv după debarcarea Guvernului condus de Ilie Bolojan, însă insistă că soluția trebuie să rămână în zona unei majorități pro-europene, nu a unui guvern minoritar.

Grindeanu: „Trebuie lăsat orgoliul de partid deoparte”

După votul din Parlament prin care moțiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi, Grindeanu a afirmat că PSD nu și-a schimbat poziția privind arhitectura viitorului Executiv.

„Dorim păstrarea în mare în această zonă a Coaliției. Nu vom susține guverne minoritare. Nu s-a schimbat nimic”, a declarat liderul PSD, subliniind că social-democrații vor continuitate în formula pro-occidentală și exclud varianta unui cabinet fragil, dependent de negocieri punctuale.

„Ne dorim cât mai repede un nou Guvern. Este datoria noastră să lăsăm orgoliul de partid deoparte și să găsim o soluție bună pentru România”, a transmis Grindeanu, insistând că miza reală este evitarea blocajului administrativ și continuarea proiectelor importante, în special cele legate de fondurile europene și PNRR.

El spune că PSD rămâne deschis discuțiilor inclusiv cu partenerii europeni și cu actorii instituționali pentru o formulă rapidă de stabilizare politică.

„Suntem deschiși la găsirea unei soluții rapide. România nu își permite prelungirea acestei crize politice, mai ales într-un moment în care proiectele din PNRR și investițiile mari au nevoie de predictibilitate și susținere parlamentară”, este mesajul transmis de liderul social-democrat în discuțiile privind reconstrucția majorității.

Atac direct la Bolojan: „Nu se învârte lumea în jurul unui singur om”

În paralel, Grindeanu îl atacă dur pe fostul premier, susținând că ruptura s-a produs și din cauza încercării lui Bolojan de a controla întreaga zonă de dreapta și de a condiționa viitorul guvern de propria sa funcție.

„Nu se învârte lumea în jurul unui singur om. Există viață și după Ilie Bolojan prim-ministru. Pentru unii pare că nu există”, a spus liderul PSD.

Mai mult, acesta acuză că fostul șef al Executivului a mers pe „politici de imagine”, nu pe reforme reale.

„Ilie Bolojan a venit prim-ministru cu voturile Partidului Social Democrat și a venit cu un model economic care și-a dovedit falimentul. În aceste 11 luni am vorbit doar declarativ de reformă. A fost concediere colectivă, nu reformă”, a punctat Grindeanu.

PSD exclude anticipatele și mizează pe refacerea unei majorități

Mesajul final al liderului PSD este că România trebuie să rămână pe o traiectorie pro-europeană, iar soluția nu este prelungirea crizei sau alegerile anticipate, ci reconstruirea unei majorități parlamentare stabile.

Grindeanu insistă că PSD nu urmărește doar schimbarea unui premier, ci o schimbare de direcție guvernamentală.

„Confederațiile sindicale ne-au spus că susțin necesitatea unei schimbări de viziune economică și o nouă formulă prin care să revenim într-o Coaliție pro-europeană”, a explicat liderul social-democrat, arătând că obiectivul este un guvern funcțional, cu sprijin parlamentar solid și cu priorități economice clare.

