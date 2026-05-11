Servicii dezastruoase în lounge-urile din Aeroportul Otopeni: clienții vorbesc despre haos, mizerie și personal ostil (GALERIE FOTO)

Pentru un lounge care ar trebui să ofere confort, liniște și servicii premium în cadrul , experiențele relatate de clienți despre lounge-urile de pe Henri Coandă sunt exact opusul. Pe Tripadvisor, unul dintre lounge-uri are un scor extrem de slab — doar 1.4/5 în recenziile afișate, iar în rezultatele locale apare cu aproximativ 1.6/5 din sute de review-uri, semn clar că nemulțumirea nu este un caz izolat.

O experiență „premium” care dezamăgește complet

Mulți pasageri descriu locul ca fiind supraaglomerat, zgomotos și departe de standardele promise de conceptul de „business lounge”.

Un client a rezumat direct experiența astfel:

„Probabil unul dintre cele mai proaste lounge-uri business class din lume”

Supraaglomerare și lipsă totală de confort

Una dintre cele mai frecvente plângeri este lipsa locurilor disponibile și atmosfera de haos.

Un turist povestește:

„Era supraaglomerat, zgomotos și complet haotic”

Același review continuă cu o problemă esențială pentru orice lounge:

„Nu existau nici pe departe suficiente locuri”

În loc de relaxare înainte de zbor, mulți spun că experiența seamănă mai degrabă cu așteptarea la poarta de îmbarcare, doar că într-un spațiu mai scump și mai frustrant.

Un alt client spune clar:

„Sincer, e mai bine să aștepți direct la poarta de îmbarcare”

Personal acuzat de comportament ostil

Poate cea mai gravă problemă semnalată este atitudinea personalului de la recepție.

Un client descrie angajații drept:

„Extrem de nepoliticoși — aproape ostili”

Altă persoană susține că prima interacțiune a fost umilitoare:

„Spunând că noi nu aveam banii necesari ca să fim acolo”

Această acuzație este deosebit de gravă, deoarece transformă experiența unui serviciu premium într-una jignitoare și tensionată.

Mai mulți utilizatori cer explicit managementului să reevalueze personalul din recepție și modul în care sunt tratați clienții.

Mizerie, mâncare slabă și condiții sub așteptări

Pe lângă aglomerație și personalul criticat, clienții reclamă și lipsa curățeniei, calitatea slabă a mâncării și disconfortul general.

Un review spune fără menajamente:

„Murdărie peste tot! Dezgustător!”

Alt pasager completează:

„Oferta de mâncare modestă și deloc apetisantă”

și chiar:

„Mâncarea prăjită era imposibil de mâncat”

Pentru un spațiu care presupune acces plătit sau beneficii premium de călătorie, astfel de observații afectează direct reputația lounge-ului.

Concluzia clienților: nu merită banii

Mesajul general din recenzii este simplu: experiența nu justifică prețul sau statutul de business lounge.

Un client concluzionează:

„Murdar, stresant și complet lipsit de valoare pentru bani”

Iar altul spune că, dacă accesul nu este gratuit prin card sau bilet business:

„Dacă trebuie să plătești pentru intrare, chiar nu merită”

Se promite mult și se oferă foarte puțin

În teorie, ar trebui să fie locul unde pasagerii își încep călătoria într-un cadru confortabil și elegant. În practică, potrivit recenziilor clienților, acestea par să ofere exact contrariul: aglomerație, stres, mizerie și interacțiuni neplăcute.