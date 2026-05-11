Turcia a prezentat recent o rachetă balistică intercontinentală cu o rază de până la 6.000 de kilometrii, într-o situație în care aceștia vor să-și demonstreze ambițiile legate de autonomia militară și de extindere a influenței strategice. Proiectul intitulat „Yildirimhan” nu este doar o realizare tehnologică, ci și un semnal geopolitic puternic, într-o regiune deja tensionată, informează IDA, citat de către .

O demonstrație de putere mai mare decât o armă

Anunțul făcut de Turcia privind această rachetă balistică arată o schimbare de paradigmă pe plan global în politica de apărare a Ankarei, care nu mai este văzută drept o descurajare regională, ci un adevărat actor cu o capacitate de lovire puternică.

Cu o rază de 6.000 km, racheta poate acoperi zone exstinse din mai multe regiuni precum Europa, Asia și Africa, ceea ce o plasează într-o categorie sensibilă pentru echilibrul internațional de securitate.

Mai mult decât performanța tehnică, momentul lansării arată un mesaj politic prin care Turcia își afirmă capacitatea de a opera independent față de arhitecturile tradiționale de securitate occidentală.

Ce mesaj transmite Turcia prin noua rachetă dezvoltată

În spatele programelor de înarmare, Ankara își construiește o strategie de autonomie totală în domeniul .

Ministrul turc al Apărării, Așar Güler, a explicat că transfomările din ultimii ani au fost influențate de conflictele globale recente.

„Aceste conflicte și războaie au furnizat date extrem de importante pentru doctrina de securitate și, în același timp, ne-au crescut responsabilitățile.”, a declarat Yașar Güler, potrivit surselor citate.

Turcia mizează pe faptul că viitoarele conflicte vor fi dominate de tehnologie, autonomie industrială și capacitate de producție internă, nu de dependența militară externă.

Întrebarea care planează asupra NATO

Deși Turcia rămâne un stat membru , ritmul alert al dezvoltării armamentului militar ridică întrebări la rândul analiștilor de securitate.

Capacitatea de a dezvolta rachete cu rază intercontinentală, dronele avansate și sistemele de apărare proprii pun Turcia într-o poziție duală de aliat al Occidentului, dar independentă tehnologic.

Președintele Recep Tayyip Erdogan a declarat că astfel de sisteme dezvoltate vor „inspira încredere prietenilor și teamă dușmanilor”, potrivit surselor citate.