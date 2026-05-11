Concert Metallica pe Arena Națională. Jandarmeria anunță măsuri speciale de securitate

Concertul trupei Metallica, programat miercuri seară pe Arena Națională, se va desfășura sub măsuri speciale de siguranță, anunțate de Jandarmeria Capitalei. Evenimentul face parte din turneul „M72 World Tour” și va începe la ora 20:30.

Acces controlat și verificări antiteroriste pentru spectatori

Autoritățile au precizat că vor fi aplicate controale pirotehnice și antiteroriste asupra autovehiculelor și persoanelor, pentru a preveni introducerea în stadion a obiectelor interzise. Jandarmii vor fi prezenți atât în zona stadionului, cât și pe traseele de acces și evacuare ale participanților.

Accesul pentru publicul general se va face începând cu ora 16:00, doar pe baza biletelor sau invitațiilor, prin bulevardul Basarabia, strada Maior Ion Coravu și bulevardul Pierre de Coubertin. Pentru deținătorii de bilete Early Entry, accesul în complex începe la ora 12:00, exclusiv prin strada Maior Ion Coravu, iar intrarea în arenă va începe la 15:45.

Organizatorii recomandă spectatorilor să ajungă din timp și să folosească mijloacele de transport în comun sau serviciile de ride-sharing pentru a evita aglomerația din jurul stadionului. Programul mijloacelor de transport din zonă va fi prelungit de către Societatea de Transport București.

Lista obiectelor interzise la concertul Metallica

La eveniment NU VA FI PERMIS accesul cu: băuturi și produse alimentare din exterior, obiecte din sticlă (inclusiv sticle de parfum), doze de aluminiu, conserve, artificii, bannere susținute de bețe, spray-uri, lasere, scaune, arme, obiecte contondente, laptopuri, mini-ventilatoare, lanțuri, umbrele, animale de companie, rucsacuri, căști de motociclist, bagaje voluminoase mai mari decât o coală A4, selfie stick-uri, binocluri, aparate foto profesionale, aparate de înregistrare audio-video sau GoPro, biciclete, motociclete, trotinete și skateboards.

Vor fi permise: bidoane de plastic (tip sport) reutilizabile de maximum 750 ml, aparate de fotografiat compacte, brichete, medicamente însoțite de rețetă sau document echivalent (maxim o doză zilnică), insulină, spray inhalator pentru astm, baterii nu mai mari decât un telefon, conuri urinare și țigări electronice care pot fi utilizate doar în spațiile special amenajate și marcate.

De asemenea, minorii sub 16 ani pot participa doar însoțiți de un adult cu bilet propriu, iar un adult poate însoți maximum patru minori.

Facilități la concertul Metallica

Zona de așteptare Maior Coravu (deschidere la ora 12:00): baruri, truck-uri cu mâncare, standuri de merchandise, toalete ecologice.

La toate dintre cele trei zone de acces în stadion vor exista spații de depozitare în număr limitat, semnalizate cu “ITEMS STORAGE/ DEPOZIT”. În limita disponibilității, acestea vor putea fi folosite contra cost (20 lei, numerar sau card).

Parcare: parcarea stadionului va fi închisă, astfel încât nu vor fi facilitate locuri de parcare.

Toalete: posesorii biletelor pe scaun vor avea acces la toaletele din stadion, din apropierea sectorului în care au locurile; posesorii biletelor standing (în picioare, pe gazon) vor avea acces la toaletele din stadion, precum și la zona de toalete ecologice special amenajată în parcarea subterană a stadionului.

Modalități de plată: toate produsele disponibile în punctele de bar, food și merchandise pot fi achiziționate atât cu numerar, cât și cu card bancar. Totuși, având în vedere numărul mare de participanți prezenți la eveniment, plățile cu cardul pot înregistra întârzieri. Organizatorii recomandă participanților să aibă asupra lor și numerar, pentru a facilita și accelera procesul de achiziție.

Beneficii incluse în pachetele Enhanced Experiences: cadourile exclusive incluse în pachetele Enhanced Experiences trebuie ridicate la fața locului și NU vor fi trimise prin poștă după concert în cazul în care sunt pierdute, uitate sau neridicate.

Baruri și servire

Pentru o experiență cât mai fluidă și pentru evitarea aglomerației în zonele de acces, organizatorii roagă participanții să țină cont de următoarele informații privind servirea băuturilor și accesul în zona gazon (Standing):

– numărul punctelor de bar disponibile direct pe gazon (Standing) este limitat;

– publicul este sfătuit să achiziționeze băuturi de la barurile amplasate pe inelele stadionului, înainte de accesul pe gazon sau ulterior, prin revenirea temporară pe inel;

– pe inele există un număr mare de baruri disponibile, astfel încât nu este necesară formarea cozilor la barurile exterioare sau blocarea circulației;

– pahare brand-uite Metallica: în cadrul evenimentului vor fi disponibile pahare brand-uite Metallica, în 4 designuri diferite, ce pot fi achiziționate contra cost, la prețul de 20 lei/ bucata;

– participanții pot alege între servirea băuturii în pahar standard, gratuit sau achiziționarea unui pahar suvenir Metallica;

– paharele suvenir nu sunt returnabile și nu se înlocuiesc cu un pahar curat la achiziționarea unei noi băuturi;

– accesul cu băuturi în zona gazon (Standing): din motive de siguranță, toate băuturile consumate în zona gazon vor fi servite exclusiv în pahare;

– accesul pe gazon cu doze sau sticle PET nu va fi permis;

– în situația în care un participant cu acces pe gazon achiziționează o băutură de la barurile de pe inel, aceasta va trebui transferată într-un pahar înainte de reintrarea pe gazon.

Recomandările Jandarmeriei pentru siguranța participanților

Jandarmeria le recomandă participanților să vină devreme, să respecte indicațiile forțelor de ordine, să evite conflictele și să solicite ajutor în cazul incidentelor prin apel la 112 sau direct echipajelor din teren.

Totodată, spectatorii sunt sfătuiți să nu accepte băuturi de la persoane necunoscute și să evite orice formă de comportament agresiv care ar putea perturba ordinea publică.