B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Autoritățile trag un semnal de alarmă după apariția unor cazuri de hantavirus. Experții explică unde apare riscul cel mai mare de infectare

Autoritățile trag un semnal de alarmă după apariția unor cazuri de hantavirus. Experții explică unde apare riscul cel mai mare de infectare

Răzvan Adrian
11 mai 2026, 09:33
Autoritățile trag un semnal de alarmă după apariția unor cazuri de hantavirus. Experții explică unde apare riscul cel mai mare de infectare
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce spun autoritățile despre cazurile de hantavirus din Ucraina
  2. Focarul de pe nava de croazieră care a atras atenția autorităților
  3. Ce spun experții pentru evitarea infectării cu hantavirus

Zeci de cazuri de hantavirus sunt înregistrate anual în Ucraina, iar specialiștii avertizează că virusul poate fi transmis prin contact indirect cu rozătoarele. Un focar recent apărut pe bordul navei MV Hondius a readus în atenție măsurile de prevenire recomandate de epidemiologi, informează inkorr.

Ce spun autoritățile despre cazurile de hantavirus din Ucraina

Specialiștii în sănătate publică avertizează că infecția cu hantavirus poate apărea atunci când oamenii inhalează particule de praf contaminate sau ating suprafețe infectate de rozătoare.

Virusul este asociat în special cu spațiile vechi, depozitele, anexele gospodărești și încăperile în care există urme de șoareci sau șobolani

„În Ucraina sunt înregistrate anual zeci de cazuri de infecție cu hantavirus, însă acest virus se transmite doar de la rozătoare la oameni.”, a declarat purtătorul de cuvânt al Centrului pentru Sănătate Publică, Mikola Hanici, potrivit sursei citate.

Medicii spun că în Europa și Asia, cea mai frecventă formă a virusului este febra hemoragică cu sindrom renal.

Focarul de pe nava de croazieră care a atras atenția autorităților

Cazurile de Hantavirus recent identificate la bordul navei MV Hondius au determinat autoritățile sanitate să intensifice monitorizarea epidemiologică.

Printre persoanele monitorizate se află și cetățeni ucraineni, însă până acum aceștia nu au prezentat simptome și se află într-o stare bună.

În paralel, autoritățile sanitare din regiune au introdus măsuri suplimentare de supraveghere, mai ales după apariția unor cazuri noi și în Polonia. Diplomații ucraineni din Olanda și Malaezia urmăresc evoluția situației.

Ce spun experții pentru evitarea infectării cu hantavirus

Epidemiologii spun că una dintre cele mai mari greșeli este măturarea spațiilor cu praf, acolo unde ar putea exista urme de rozătoare.

„Dacă suspectați un posibil contact, de exemplu în clădiri vechi, spații tehnice sau dacă ați observat rozătoare în locuință, evitați să măturați sau să ridicați praful. Este recomandată curățarea umedă. Dacă suprafețele ar fi putut fi contaminate de rozătoare, acestea trebuie dezinfectate cu antiseptice și nu trebuie atinse cu mâinile goale.”, a explicat Mikola Hanici, potrivit sursei citate.

Specialiștii recomandă folosirea mănușilor și dezinfectarea atentă a suprafețelor pentru a reduce riscul de infectare.

Focarul apărut recent de hantavirus a readus în atenția specialiștilor riscurile generate de contactul cu rozătoarele și importanța oamenilor de a respecta măsurile de igienă în spațiile închise. Situația este monitorizată amănunțit, iar experții insistă asupra prevenției ca metodă principală de protecție.

Tags:
Citește și...
Bonnie Tyler a fost resuscitată după un stop cardiac. Care este starea actuală a artistei
Externe
Bonnie Tyler a fost resuscitată după un stop cardiac. Care este starea actuală a artistei
Turcia își schimbă statutul militar pe plan global. Noua rachetă intercontinentală dezvoltată de aceștia ridică semne de întrebare pentru NATO
Externe
Turcia își schimbă statutul militar pe plan global. Noua rachetă intercontinentală dezvoltată de aceștia ridică semne de întrebare pentru NATO
Netanyahu vorbește despre independența militară a Israelului. Acesta susține că țara sa trebuie să se desprindă financiar de SUA
Externe
Netanyahu vorbește despre independența militară a Israelului. Acesta susține că țara sa trebuie să se desprindă financiar de SUA
Moment inedit în Parlamentul Ungariei. Cine este deputata care a ales să depună jurământul în limba română (VIDEO)
Externe
Moment inedit în Parlamentul Ungariei. Cine este deputata care a ales să depună jurământul în limba română (VIDEO)
O vacanță obișnuită s-a transformat într-un coșmar pentru un britanic în Thailanda. Ce a pățit acesta fără să-și dea seama
Externe
O vacanță obișnuită s-a transformat într-un coșmar pentru un britanic în Thailanda. Ce a pățit acesta fără să-și dea seama
Incident grav pe aeroport: Un avion Turkish Airlines cu 277 de pasageri la bord a luat foc la aterizare. Aeroportul a fost închis
Externe
Incident grav pe aeroport: Un avion Turkish Airlines cu 277 de pasageri la bord a luat foc la aterizare. Aeroportul a fost închis
Un turist și-a căutat dreptatea în instanță, după un concediu ratat în Grecia: „La 6 dimineața toate șezlongurile erau deja ocupate”. Ce au decis judecătorii
Externe
Un turist și-a căutat dreptatea în instanță, după un concediu ratat în Grecia: „La 6 dimineața toate șezlongurile erau deja ocupate”. Ce au decis judecătorii
Hantavirusul a ajuns în Europa. Un pasager a prezentat simptome în avion. Ce măsuri au luat autoritățile
Externe
Hantavirusul a ajuns în Europa. Un pasager a prezentat simptome în avion. Ce măsuri au luat autoritățile
Trump vrea să apeleze la China ca să pună capăt războiului din Iran. Cum vrea să-l preseze pe Xi Jinping
Externe
Trump vrea să apeleze la China ca să pună capăt războiului din Iran. Cum vrea să-l preseze pe Xi Jinping
Keir Starmer sub presiune. Premierul britanic refuză să demisioneze după eșecul laburiștilor în alegerile locale și regionale
Externe
Keir Starmer sub presiune. Premierul britanic refuză să demisioneze după eșecul laburiștilor în alegerile locale și regionale
Ultima oră
12:36 - Negocieri decisive pentru noul Guvern. Surse: Condiția impusă de USR pentru a susține un Guvern condus de PSD
12:33 - Grindeanu: PSD vrea rapid un nou guvern pro-european și exclude formula minoritară. „Nu vom susține guverne minoritare” (VIDEO)
12:32 - Bursa de Valori București atinge un nou maxim istoric. Indicele BET sare de 30.000 de puncte pe fondul cumpărărilor masive
12:20 - România vinde Bulgariei energie la prânz și o cumpără la loc seara, la prețuri de 7 ori mai mari
12:11 - Concert Metallica pe Arena Națională. Jandarmeria anunță măsuri speciale de securitate
12:03 - Bonnie Tyler a fost resuscitată după un stop cardiac. Care este starea actuală a artistei
11:59 - Rusul din Slatina, expulzat din România, în centrul unor acuzații grave. Avea pregătire în domeniul nuclear. Ce au mai descoperit procurorii
11:40 - Prime de 15.000 de lei cerute de angajații din aparatul Guvernului: „Se pare că premierul nu știe că există performanță”
11:34 - Oana Țoiu a dat explicații la Bruxelles cu privire la criza politică de la București. Ce mesaj a transmis
11:33 - Titluri de stat Tezaur 2026: statul deschide o nouă rundă de investiții pentru populație, cu acces online și la poștă