Zeci de cazuri de hantavirus sunt înregistrate anual în Ucraina, iar specialiștii avertizează că virusul poate fi transmis prin contact indirect cu rozătoarele. Un focar recent apărut pe bordul navei MV Hondius a readus în atenție măsurile de prevenire recomandate de epidemiologi, informează .

Ce spun autoritățile despre cazurile de hantavirus din Ucraina

Specialiștii în sănătate publică avertizează că infecția cu hantavirus poate apărea atunci când oamenii inhalează particule de praf contaminate sau ating suprafețe infectate de rozătoare.

este asociat în special cu spațiile vechi, depozitele, anexele gospodărești și încăperile în care există urme de șoareci sau șobolani

„În Ucraina sunt înregistrate anual zeci de cazuri de infecție cu hantavirus, însă acest virus se transmite doar de la rozătoare la oameni.”, a declarat purtătorul de cuvânt al Centrului pentru Sănătate Publică, Mikola Hanici, potrivit sursei citate.

Medicii spun că în Europa și Asia, cea mai frecventă formă a virusului este febra hemoragică cu sindrom renal.

Focarul de pe nava de croazieră care a atras atenția autorităților

Cazurile de Hantavirus recent identificate la bordul navei MV Hondius au determinat autoritățile sanitate să intensifice monitorizarea epidemiologică.

Printre persoanele monitorizate se află și cetățeni , însă până acum aceștia nu au prezentat simptome și se află într-o stare bună.

În paralel, autoritățile sanitare din regiune au introdus măsuri suplimentare de supraveghere, mai ales după apariția unor cazuri noi și în Polonia. Diplomații ucraineni din Olanda și Malaezia urmăresc evoluția situației.

Ce spun experții pentru evitarea infectării cu hantavirus

Epidemiologii spun că una dintre cele mai mari greșeli este măturarea spațiilor cu praf, acolo unde ar putea exista urme de rozătoare.

„Dacă suspectați un posibil contact, de exemplu în clădiri vechi, spații tehnice sau dacă ați observat rozătoare în locuință, evitați să măturați sau să ridicați praful. Este recomandată curățarea umedă. Dacă suprafețele ar fi putut fi contaminate de rozătoare, acestea trebuie dezinfectate cu antiseptice și nu trebuie atinse cu mâinile goale.”, a explicat Mikola Hanici, potrivit sursei citate.

Specialiștii recomandă folosirea mănușilor și dezinfectarea atentă a suprafețelor pentru a reduce riscul de infectare.

Focarul apărut recent de hantavirus a readus în atenția specialiștilor riscurile generate de contactul cu rozătoarele și importanța oamenilor de a respecta măsurile de igienă în spațiile închise. Situația este monitorizată amănunțit, iar experții insistă asupra prevenției ca metodă principală de protecție.