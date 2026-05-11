Marian Godină a fost eliminat de la Survivor. Câți bani a primit pentru participarea în competiție (FOTO)

Traian Avarvarei
11 mai 2026, 12:51
Marian Godină la Survivor. Sursa foto: Captură video - Survivor Romania / YouTube
Cuprins
  1. Câți bani a primit Marian Godină pentru participarea la Survivor
  2. Godină, după participarea la Survivor: Totul e real

Marian Godină a fost eliminat de la Survivor, după un duel cu Gabi Tamaș pe care chiar el și l-a dorit. A spus că o victorie l-ar motiva să meargă până în finală, iar un eșec tot l-ar bucura, căci s-ar întoarce acasă, la familie, ceea ce a și făcut deja.

Câți bani a primit Marian Godină pentru participarea la Survivor

Pentru fiecare stage, Godină ar fi fost remunerat cu o sumă cuprinsă între 2.000 și 2.500 de euro. Astfel, pentru cele 15 săptămâni petrecute în competiție, el ar fi primit între 30.000 și 37.500 de euro de la Antena 1.

La acești bani se mai adaugă și o sumă care i-a ajuns în cont în momentul în care a semnat contractul cu show-ul de supraviețuire, scrie Libertatea.

Godină, după participarea la Survivor: Totul e real

La sfârșitul acestei experiențe, Marian Godină a susținut că totul e real și că marile provocări sunt dorul de familie și lipsa mâncării.

„Am plecat acolo pregătit de o emisiune tv și m-am trezit în mijlocul celei mai intense experiențe pe care am trăit-o vreodată în viața mea.

Nu pot condamna pe nimeni care bănuiește că lucrurile de acolo nu stau chiar așa cum se văd la tv, pentru că până și eu credeam asta înainte.

M-am convins însă rapid că totul e real și am simțit asta pe propria-mi piele.

Lipsa contactului de orice fel cu exteriorul, cu familia, cu cei dragi, foamea, obligația de a conviețui cu oameni lângă care nu ai sta în viața de acasă, lipsa tuturor lucrurilor care ți se par în mod normal banale, toate astea au contribuit la o transformare a mea.

De câte ori simțeam că nu mai pot de dorul familiei, mă gândeam la clipele în care eram acasă și abia așteptam să las copiii la creșă ca să am ceea ce numeau eu atunci „puțină liniște”.

Acolo, aș fi dat orice pentru „gălăgia” copiilor.

De câte ori simțeam că nu mai rezist de foame, îmi aminteam de toate bunătățurile pe care le aveam acasă la orice oră și de care nu eram conștient deloc.

La fel cu hainele curate, cu produsele de igienă și alte lucruri pe care le considerăm banale, uitând de multe ori cât de recunoscători trebuie să fim.

Aș fi dat orice să am un telefon pentru a-mi putea suna soția și pe cei dragi și mi-am amintit de toate momentele când puteam face asta foarte ușor, dar nu o făceam mereu.

La Survivor am fost fix așa cum sunt eu, nu am încercat să cosmetizez nimic, de aceea am și făcut greșeli uneori.

Am trăit experiența Survivor completă”, a scris Marian Godină, pe Facebook.

