Acasa » Eveniment » La 92 de ani și-a făcut cont pe Facebook, iar la 97 a absolvit un curs digital, ca să nu cadă victimă escrocilor. Povestea impresionantă a unui brașovean

Ana Maria
11 mai 2026, 10:30
La 92 de ani și-a făcut cont pe Facebook, iar la 97 a absolvit un curs digital, ca să nu cadă victimă escrocilor. Povestea impresionantă a unui brașovean
Sursa foto: WeRadio Sfântu Gheorghe
Cuprins
  1. De ce s-a înscris la curs, la 97 de ani
  2. Poveste impresionantă la 97 de ani. Ce a învățat brașoveanul la acest curs
  3. Brașoveanul de 97 de ani i-a uimit pe toți. Ce legătură are pasiunea pentru călătorii

Brașoveanul de 97 de ani care a uimit România. Un bărbat din Brașov demonstrează că niciodată nu este prea târziu să înveți ceva nou. La 97 de ani, bărbatul a decis să participe la un curs de competențe digitale pentru a înțelege mai bine cum funcționează tehnologia și, mai ales, cum se poate proteja în mediul online, informează  WeRadio Sfântu Gheorghe.

Inițiativa a venit în contextul în care tot mai multe servicii se mută în spațiul digital, iar riscurile asociate fraudelor online cresc.

De ce s-a înscris la curs, la 97 de ani

Motivul principal nu a fost doar dorința de a ține pasul cu tehnologia, ci și nevoia de siguranță.

„În primul rând am învățat cum trebuie să mă păzesc de escroci. Am văzut că foarte multe persoane apropiate de vârsta mea au căzut în plasa unor oameni rău intenționați. Cred că și eu era să pic în plasa unora”, a mărturisit el.

După participarea la cursurile organizate de Biblioteca Județeană, seniorul a învățat să folosească mai eficient calculatorul și să acceseze diverse servicii digitale.

Poveste impresionantă la 97 de ani. Ce a învățat brașoveanul la acest curs

Printre lucrurile pe care acum le poate face se numără accesarea serviciilor publice online, cumpărăturile pe internet și chiar promovarea unei afaceri în mediul digital. Un alt subiect care l-a interesat a fost protejarea datelor personale, pentru a evita situațiile neplăcute atunci când navighează online.

Brașoveanul de 97 de ani i-a uimit pe toți. Ce legătură are pasiunea pentru călătorii

Seniorul spune că tehnologia îi este utilă și pentru hobby-urile sale. Pentru că îi place să călătorească, a vrut să învețe cum poate găsi online informații utile despre destinații, opțiuni de cazare și alte detalii necesare organizării unei excursii.

Pasiunea pentru mediul digital nu este nouă. La 92 de ani și-a creat cont pe Facebook, iar când a aflat despre cursurile de competențe digitale, nu a ezitat să se înscrie.

După parcurgerea mai multor module, a primit și diploma de absolvire.

