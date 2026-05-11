B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » România vinde Bulgariei energie la prânz și o cumpără la loc seara, la prețuri de 7 ori mai mari

România vinde Bulgariei energie la prânz și o cumpără la loc seara, la prețuri de 7 ori mai mari

Traian Avarvarei
11 mai 2026, 12:20
România vinde Bulgariei energie la prânz și o cumpără la loc seara, la prețuri de 7 ori mai mari
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cum cumpărăm de la bulgari propria noastră energie, dar mai scump
  2. Bulgaria a investit masiv în sisteme de stocare

Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, avertizează că Bulgaria a luat deja cu mult fața României în ce privește capacitățile masive de stocare și mai ales de stocare inteligentă. Așa se face că România, pentru că produce mult și n-are capacități de stocare, vinde Bulgariei la prânz energia pe care o cumpără la loc seara, la prețuri mult mai mari.

Cum cumpărăm de la bulgari propria noastră energie, dar mai scump

„România a exportat în aprilie energie electrică la prețuri medii de aproximativ 50 euro/MWh. În aceleași săptămâni, România importa energie în orele de vârf de seară la prețuri care au urcat până la 250 euro/MWh. Diferența nu este doar o anomalie de piață. Este radiografia unei vulnerabilități structurale. Este parte a răspunsului de ce România are prețuri mari la energie. Este parte a răspunsului că nu contează cât produci, ci când produci.

În aprilie 2026, România a importat energie electrică din Bulgaria în valoare de aproximativ 33,4 milioane euro, în timp ce exporturile către Bulgaria au însumat doar circa 5 milioane euro. Deși cantitatea importată a fost doar de aproximativ două ori mai mare decât cea exportată, valoarea financiară a importurilor a fost de aproape șapte ori mai ridicată. Diferența reflectă dezechilibrul major dintre energia ieftină exportată de România în orele de surplus și energia scumpă reimportată în orele de vârf de consum. (…)

Practic, România produce energie ieftină la prânz, Bulgaria o stochează în baterii, iar România o cumpără înapoi seara la prețuri explozive”, susține Dumitru Chisăliță, într-un comunicat al asociației.

Bulgaria a investit masiv în sisteme de stocare

Specialistul explică apoi că am ajuns aici deoarece „Bulgaria a investit masiv în sisteme de stocare”, iar România nu.

„În România stocarea fiind insuficientă, piața devine rigidă și vulnerabilă. Prețurile oscilează violent, apar dezechilibre frecvente, iar operatorii sunt obligați să recurgă la soluții costisitoare de reglaj.

În schimb, Bulgaria a înțeles mai rapid că viitorul energetic nu se construiește doar cu panouri fotovoltaice și turbine eoliene, ci și cu capacități masive de stocare și mai ales stocare inteligentă.

În România, sistemul produce mult, dar nu poate absorbi eficient surplusurile. În orele de prânz apar prețuri foarte mici, uneori apropiate de zero. Energia este evacuată rapid către export. Seara însă, când solarul dispare și consumul crește, România intră în deficit de flexibilitate. Atunci apar vârfurile de preț, importurile scumpe, dar și profiturile pentru cei care dețin baterii. Iar Bulgaria începe să ocupe exact această poziție regională”, a explicat Dumitru Chisăliță.

Tags:
Citește și...
Bursa de Valori București atinge un nou maxim istoric. Indicele BET sare de 30.000 de puncte pe fondul cumpărărilor masive
Economic
Bursa de Valori București atinge un nou maxim istoric. Indicele BET sare de 30.000 de puncte pe fondul cumpărărilor masive
Titluri de stat Tezaur 2026: statul deschide o nouă rundă de investiții pentru populație, cu acces online și la poștă
Economic
Titluri de stat Tezaur 2026: statul deschide o nouă rundă de investiții pentru populație, cu acces online și la poștă
România, în topul Uniunii Europene la fraudele cu oferte false de angajare: cum acționează escrocii și de ce tinerii sunt cele mai ușoare victime
Economic
România, în topul Uniunii Europene la fraudele cu oferte false de angajare: cum acționează escrocii și de ce tinerii sunt cele mai ușoare victime
Regulile pentru obținerea ajutorului de șomaj. Indemnizația poate fi cerută și după încheirea unui contract pe durată limitată
Economic
Regulile pentru obținerea ajutorului de șomaj. Indemnizația poate fi cerută și după încheirea unui contract pe durată limitată
Tendințe bucătării: Ce culori se poartă și Cum să alegi mobilă de bucătărie modernă
Economic
Tendințe bucătării: Ce culori se poartă și Cum să alegi mobilă de bucătărie modernă
Grindeanu: „Au promis reformă, au livrat recesiune”. PSD acuză Guvernul Bolojan că a adus România în criză economică
Economic
Grindeanu: „Au promis reformă, au livrat recesiune”. PSD acuză Guvernul Bolojan că a adus România în criză economică
Primul ghid care stabilește reguli clare pentru ocuparea plajelor de pe litoral. Documentul emis de Ministerul Mediului
Economic
Primul ghid care stabilește reguli clare pentru ocuparea plajelor de pe litoral. Documentul emis de Ministerul Mediului
Damen Mangalia, evaluat la cel mult 184 de milioane de euro. Doi coloși industriali, interesați de cel mai mare șantier naval românesc
Economic
Damen Mangalia, evaluat la cel mult 184 de milioane de euro. Doi coloși industriali, interesați de cel mai mare șantier naval românesc
Castelul Bran are un nou administrator. Firma care operează domeniul, preluată de gestionarul moștenirii lui Elvis Presley
Economic
Castelul Bran are un nou administrator. Firma care operează domeniul, preluată de gestionarul moștenirii lui Elvis Presley
O nouă lansare de titluri Fidelis. Ministerul Finanțelor oferă dobânzi atractive pentru investitori
Economic
O nouă lansare de titluri Fidelis. Ministerul Finanțelor oferă dobânzi atractive pentru investitori
Ultima oră
12:57 - E oficial: Propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan a fost depusă în Parlament. Ce acuzații i se aduc președintelui și cine a transmis documentul
12:54 - Dosarul „10 August”, în pragul prescrierii: foștii șefi ai Jandarmeriei, audiați în ultimul ceas înainte ca faptele să se stingă
12:51 - Tensiuni politice după criza guvernamentală. PNL acuză PSD de blocaj și lipsă de soluții: „România plătește costul instabilității”
12:51 - Marian Godină a fost eliminat de la Survivor. Câți bani a primit pentru participarea în competiție (FOTO)
12:50 - Newsweek: 104.000 superbugetari, plătiți de 2 sau mai multe companii de stat. România are 1.280.000 angajați la stat
12:36 - Negocieri decisive pentru noul Guvern. Surse: Condiția impusă de USR pentru a susține un Guvern condus de PSD
12:33 - Grindeanu: PSD vrea rapid un nou guvern pro-european și exclude formula minoritară. „Nu vom susține guverne minoritare” (VIDEO)
12:32 - Bursa de Valori București atinge un nou maxim istoric. Indicele BET sare de 30.000 de puncte pe fondul cumpărărilor masive
12:11 - Concert Metallica pe Arena Națională. Jandarmeria anunță măsuri speciale de securitate
12:03 - Bonnie Tyler a fost resuscitată după un stop cardiac. Care este starea actuală a artistei