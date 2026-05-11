România vinde Bulgariei energie la prânz și o cumpără la loc seara, la prețuri de 7 ori mai mari

Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, avertizează că Bulgaria a luat deja cu mult fața României în ce privește capacitățile masive de stocare și mai ales de stocare inteligentă. Așa se face că România, pentru că produce mult și n-are capacități de stocare, vinde Bulgariei la prânz energia pe care o cumpără la loc seara, la prețuri mult mai mari.

Cum cumpărăm de la bulgari propria noastră energie, dar mai scump

„România a exportat în aprilie energie electrică la prețuri medii de aproximativ 50 euro/MWh. În aceleași săptămâni, România importa energie în orele de vârf de seară la prețuri care au urcat până la 250 euro/MWh. Diferența nu este doar o anomalie de piață. Este radiografia unei vulnerabilități structurale. Este parte a răspunsului de ce România are prețuri mari la energie. Este parte a răspunsului că nu contează cât produci, ci când produci.

În aprilie 2026, România a importat energie electrică din Bulgaria în valoare de aproximativ 33,4 milioane euro, în timp ce exporturile către Bulgaria au însumat doar circa 5 milioane euro. Deși cantitatea importată a fost doar de aproximativ două ori mai mare decât cea exportată, valoarea financiară a importurilor a fost de aproape șapte ori mai ridicată. Diferența reflectă dezechilibrul major dintre energia ieftină exportată de România în orele de surplus și energia scumpă reimportată în orele de vârf de consum. (…)

Practic, România produce energie ieftină la prânz, Bulgaria o stochează în baterii, iar România o cumpără înapoi seara la prețuri explozive”, susține Dumitru Chisăliță, într-un al asociației.

Bulgaria a investit masiv în sisteme de stocare

Specialistul explică apoi că am ajuns aici deoarece „Bulgaria a investit masiv în sisteme de stocare”, iar România nu.

„În România stocarea fiind insuficientă, piața devine rigidă și vulnerabilă. Prețurile oscilează violent, apar dezechilibre frecvente, iar operatorii sunt obligați să recurgă la soluții costisitoare de reglaj.

În schimb, Bulgaria a înțeles mai rapid că viitorul energetic nu se construiește doar cu panouri fotovoltaice și turbine eoliene, ci și cu capacități masive de stocare și mai ales stocare inteligentă.

În România, sistemul produce mult, dar nu poate absorbi eficient surplusurile. În orele de prânz apar prețuri foarte mici, uneori apropiate de zero. Energia este evacuată rapid către export. Seara însă, când solarul dispare și consumul crește, România intră în deficit de flexibilitate. Atunci apar vârfurile de preț, importurile scumpe, dar și profiturile pentru cei care dețin baterii. Iar Bulgaria începe să ocupe exact această poziție regională”, a explicat Dumitru Chisăliță.