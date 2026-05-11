USR ar putea face pasul neașteptat și susține un guvern PSD. Blocajul politic de la vârful statului continuă, iar ecuația formării unui nou Guvern rămâne complicată. În lipsa unei majorități parlamentare clare, negocierile par departe de un deznodământ rapid, în timp ce președintele Nicușor Dan a amânat o nouă rundă de consultări cu liderii politici, având în agendă participarea la Summitul B9 organizat la București.

În acest context, una dintre variantele analizate este instalarea unui Executiv de tranziție, cu susținere limitată, dar cu un program de guvernare acceptat de partidele care au făcut parte din fosta coaliție.

Se mai poate forma un guvern majoritar?

Atât , cât și celelalte formațiuni care au făcut parte din actuala formulă de guvernare își doresc instalarea rapidă a unui nou Cabinet la Palatul Victoria, indiferent dacă va fi unul majoritar sau minoritar.

Varianta preferată atât de șeful statului, cât și de social-democrați rămâne, în continuare, un guvern cu majoritate solidă în Parlament, care să ofere stabilitate într-un moment tensionat pentru scena politică și economică.

Totuși, acest scenariu pare greu de pus în practică în prezent, în condițiile în care PNL nu pare dispus să intre în negocieri pentru o nouă formulă comună.

USR ar putea face pasul neașteptat. Ce variante de guvern minoritar sunt pe masă

După consultările informale de la Palatul Cotroceni, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit despre scenariul unui guvern minoritar, opțiune care nu a fost respinsă nici de președintele Nicușor Dan.

În acest moment, sunt discutate două variante.

Prima ar presupune un guvern minoritar de dreapta, construit în jurul PNL, USR, UDMR și reprezentanților minorităților naționale, cu sprijin parlamentar din partea PSD. Scenariul ridică însă semne de întrebare, în condițiile în care social-democrații au transmis în repetate rânduri că nu susțin un astfel de executiv.

A doua variantă ar fi formarea unui Cabinet minoritar de stânga, susținut de PSD, UDMR și minoritățile naționale. În acest caz, cheia ar fi sprijinul parlamentar venit din partea PNL și USR.

USR ar putea face pasul neașteptat. Ar accepta un guvern susținut de PSD?

Deși USR a exclus public posibilitatea de a vota un Executiv condus de PSD, în interiorul partidului există discuții privind un eventual sprijin condiționat. Surse politice susțin că formațiunea ar putea lua în calcul o astfel de variantă, dacă viitorul Guvern și-ar asuma obiective clare și limitate.

Printre condițiile discutate s-ar afla elaborarea bugetului pentru anul 2027 și respectarea angajamentelor asumate de România în raport cu Comisia Europeană privind reducerea deficitului bugetar până la finalul acestui an, informează .

Un astfel de Cabinet ar avea, cel mai probabil, un mandat temporar, limitat exact la atingerea acestor obiective.

Ce mesaj transmite România partenerilor externi

Pe fondul tensiunilor politice interne, autoritățile române încearcă să transmită un mesaj de continuitate către partenerii europeni și transatlantici.

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat luni, la Bruxelles, că orientarea strategică a României rămâne neschimbată.

„Am trecut prin ceea ce se întâmplă în orice democrație, și anume o dezbatere aprinsă în Parlament urmată de o decizie”, a transmis ea.

Declarația vine după ce situația politică de la București a atras atenția partenerilor externi, în urma căderii Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Cum s-a ajuns în această situație

Prima rundă de discuții informale convocată de Nicușor Dan cu liderii fostei coaliții a avut loc pe 7 mai, la două zile după adoptarea moțiunii de cenzură. În acest moment, fiecare dintre cele patru partide implicate pare să urmărească propriul scenariu, ceea ce complică semnificativ găsirea unei formule de compromis.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai, după ce moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a fost adoptată cu 281 de voturi pentru.