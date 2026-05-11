Suspendarea lui Nicușor Dan, cerută oficial în Parlament. Grupul parlamentar S.O.S. România a anunțat depunerea unei propuneri de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan, document transmis Birourilor Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.

Inițiativa este semnată, în numele parlamentarilor care o susțin, de deputata Simona-Elena Macovei Ilie, liderul grupului parlamentar S.O.S. România, și invocă articolul 95 alineatul 1 din Constituție, care reglementează procedura suspendării șefului statului în cazul unor presupuse încălcări grave ale Legii fundamentale, potrivit .

Totuși, demersul ridică din start semne de întrebare, întrucât formațiunea nu a prezentat dovada susținerii din partea numărului minim necesar de parlamentari pentru declanșarea procedurii.

Suspendarea lui Nicușor Dan, cerută oficial în Parlament. Ce prevede Constituția pentru suspendarea președintelui

stabilește clar că o propunere de suspendare a președintelui poate fi inițiată doar dacă este susținută de cel puțin o treime din numărul total al deputaților și senatorilor.

Ulterior, documentul trebuie transmis Curții Constituționale pentru emiterea unui aviz consultativ, iar apoi poate ajunge la vot în Parlament, unde este necesară majoritatea parlamentarilor.

Dacă suspendarea este aprobată, urmează organizarea unui referendum național pentru demiterea președintelui, în cel mult 30 de zile.

În documentul făcut public de S.O.S. România, rubrica destinată numărului parlamentarilor susținători apare însă necompletată.

Suspendarea lui Nicușor Dan, cerută oficial în Parlament. Ce acuzații îi aduce S.O.S. România

Formațiunea susține că președintele ar fi generat un dezechilibru instituțional printr-un „cumul de acțiuni și omisiuni”.

Potrivit comunicatului, printre reproșurile formulate se află presupuse intervenții în zona justiției, poziționări considerate presiuni asupra Curții Constituționale, lipsa unei propuneri pentru conducerea civilă a SRI și implicarea în negocierile pentru formarea noului Guvern.