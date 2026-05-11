Doi polițiști din București, cercetați pentru luare de mită după ce au permis accesul unei femei în arest. Femeia voia să facă sex cu un deținut

Adrian A
11 mai 2026, 11:12
Sursa foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Câți bani au primit cei doi polițiști
  2. Ce măsuri au dispus anchetatorii?

Doi polițiști din Capitală sunt cercetați pentru luare de mită după ce ar fi permis unei femei accesul în clădirea Centrului de Reținere și Arestare Preventivă nr. 10 pentru o vizită intimă la unul dintre deținuți

Câți bani au primit cei doi polițiști

Ancheta vizează situații distincte în care cei doi polițiști ar fi acceptat sume de bani pentru a permite accesul unei femei în Centrului de Reținere și Arestare Preventivă nr. 10, al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, cu scopul unei vizite intime la un deținut.

Unul dintre polițiști, în vârstă de 48 de ani, este cercetat pentru două infracțiuni de luare de mită după ce, în data de 22 aprilie, a primit 50 de euro de la femeie și 200 de lei de la un deținut pentru a facilita intrarea în arest.

Investigațiile arată că, ulterior, cei doi agenți au fost prinși în flagrant joi în timp ce primeau bani de la aceeași femeie. În aceeași zi, polițistul în vârstă de 48 de ani ar fi primit 100 de euro, sumă din care a transmis jumătate celuilalt agent pentru a-i acorda din nou acces femeii în clădirea Centrului de Reținere și Arestare Preventivă nr. 10.

În primele etape ale anchetei, anchetatorii au documentat atât plățile în numerar din 22 aprilie, cât și transferul ulterior de bani în flagrantul de joi, iar percheziția la sediul centrului a făcut parte din activitățile probatorii. Cei doi agenți au fost conduși la audieri și reținuți pentru 24 de ore, iar procurorii au sesizat instanța cu propunerea de arestare preventivă, menținând acuzațiile pentru luare de mită în legătură cu atribuțiile pe care le aveau în cadrul unității.

Ce măsuri au dispus anchetatorii?

După prinderea în flagrant și percheziția la sediul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă nr. 10, inculpații au fost reținuți pentru o durată de 24 de ore. Procurorii din cadrul Tribunalului București au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale vineri și au sesizat judecătorul din cadrul Tribunalului București cu propunerea formulată de arestare preventivă a celor doi agenți.

Procedurile vizate de anchetatori includ cercetarea pentru luare de mită, în formă continuată în cazul polițistului de 48 de ani, care este acuzat în două acte distincte de primire de sume în legătură cu facilitarea accesului unei persoane în unitatea respectivă. Potrivit comunicatului anchetei, faptele sunt investigate în contextul drepturilor și obligațiilor ce revin personalului din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

