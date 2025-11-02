B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Detalii neștiute în cazul fetiței de doi ani, din Constanța, care a căzut de la etaj. Filmul tragediei

Detalii neștiute în cazul fetiței de doi ani, din Constanța, care a căzut de la etaj. Filmul tragediei

Elena Boruz
02 nov. 2025, 13:11
Detalii neștiute în cazul fetiței de doi ani, din Constanța, care a căzut de la etaj. Filmul tragediei
foto: captură YT
Cuprins
  1. Ce informații au ieșit la iveală
  2. Părinții riscă să fie acuzați de ucidere din culpă

Detalii neștiute inițial au ieșit la iveală, în cazul fetiței de doar doi ani, care sâmbătă s-a prăbușit de la etajul al doilea al unui bloc, din Constanța. 

Potrivit informațiilor, mama acesteia a declarat că se afla în altă cameră, atunci când, nesupravegheată fiind, copila s-a urcat pe un scaun și s-a aplecat peste geamul deschis. Ce a urmat a fost de-a dreptul năucitor.

Ce informații au ieșit la iveală

Potrivit noutăților, mama ar fi avut tendința să nu sune la autorități. Aceasta le-ar fi spus fetelor de 10 și 12 ani, martore la incident, să nu sune la ambulanță, informează observator news.

Se pare că tatăl copilei nu era acasă, atunci când a avut loc evenimentul. Chiar și avertizate, cele două fetițe au pus mâna pe telefon și au alarmat organele competente.

„A venit mama ei, a ridicat-o şi i-a spus să nu cheme ambulanţa. Tatăl nu era acasă”, a povestit o martoră, conform aceleiași surse.

„Am văzut-o cu copilul în braţe, stătea aşa fetiţa, cea mică, dar nu am întrebat nimic. Asta a fost o neglijenţă!”, a adăugat o altă persoană.

Părinții riscă să fie acuzați de ucidere din culpă

Ceea ce este și mai șocant este mărturia unei dintre vecine, care a spus că nu de puține ori se auzeau zgomote din casă, semn că fetița ar fi fost adesea bătută.

„Eu stau perete în perete cu ei, se auzeau bubuituri. Cred că o şi bătea”, a spus o vecină.

În ceea ce privește starea fetiței, medicii sunt destul de rezervați. Copila poate pierde lupta cu viața în orice moment, iar părinții acesteia riscă să fie acuzați de ucidere din culpă. Totuși, în cazul în care fata va supraviețui, părinții vor fi supuși unei anchete desfășurată de către Protecția Copilului.

În acest moment, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Tags:
Citește și...
Circulație suspendată pe Podul Giurgiu-Ruse timp de 24 de ore. Ce trebuie să știe șoferii români
Eveniment
Circulație suspendată pe Podul Giurgiu-Ruse timp de 24 de ore. Ce trebuie să știe șoferii români
Incendiu de proporții la o casă din Harghita. O femeie a murit
Eveniment
Incendiu de proporții la o casă din Harghita. O femeie a murit
Jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului Colectiv, subiect de glume pe rețelele sociale. Parodie după incidentul care a scandalizat o țară
Eveniment
Jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului Colectiv, subiect de glume pe rețelele sociale. Parodie după incidentul care a scandalizat o țară
Explozie urmată de incendiu la o locuință din Dej. Un bărbat a murit
Eveniment
Explozie urmată de incendiu la o locuință din Dej. Un bărbat a murit
Cum ne acomodăm ușor la ora de iarnă? Sfaturi esențiale ca să nu-ți dai ritmul peste cap
Eveniment
Cum ne acomodăm ușor la ora de iarnă? Sfaturi esențiale ca să nu-ți dai ritmul peste cap
Cum să te acomodezi mai ușor cu ora de iarnă. Sfaturi pentru un somn odihnitor și energie pe zi
Eveniment
Cum să te acomodezi mai ușor cu ora de iarnă. Sfaturi pentru un somn odihnitor și energie pe zi
Explozie într-un bloc din Timișoara! Zeci de persoane au fost evacuate
Eveniment
Explozie într-un bloc din Timișoara! Zeci de persoane au fost evacuate
Ceaiul pe care românii îl ignoră, dar care are nenumărate beneficii. Lidia Fecioru l-a dezvăluit!
Eveniment
Ceaiul pe care românii îl ignoră, dar care are nenumărate beneficii. Lidia Fecioru l-a dezvăluit!
Mare atenție! Tentativă de fraudă sub pretextul unei false notificări despre o amendă online din partea DNSC și a Poliției Române
Eveniment
Mare atenție! Tentativă de fraudă sub pretextul unei false notificări despre o amendă online din partea DNSC și a Poliției Române
Facturi mai mari, începând de astăzi! Cât vor plăti românii la curent și căldură
Economic
Facturi mai mari, începând de astăzi! Cât vor plăti românii la curent și căldură
Ultima oră
14:54 - Nicușor Dan, la conferința de lansare a lui Cătălin Drulă în cursa pentru Primăria Capitalei: „Ultimii ani din istoria Bucureștiului pot fi definiți ca o luptă între infrastructură și panseluțe” + Sub ce slogan va candida Drulă
14:27 - Sfinții zilei de astăzi, 2 noiembrie. Pe cine sărbătoresc credincioșii
13:52 - Alexandru Ciucu a spus ce a dus la declinul căsniciei cu Alina Sorescu: „E unul dintre marile mele regrete”
12:28 - Circulație suspendată pe Podul Giurgiu-Ruse timp de 24 de ore. Ce trebuie să știe șoferii români
11:49 - Cătălin Drulă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei! Nicușor Dan va fi prezent la eveniment (surse)
10:42 - Vreme neobișnuit de caldă pentru început de noiembrie. Se vor înregistra până la 24 de grade în vestul țării
10:09 - Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie. Zece persoane înjunghiate, nouă în stare critică
09:29 - Ministrul Muncii, despre amânarea deciziei creșterii salariului minim pe economie: „Premierul Bolojan a luat o măsură înțeleaptă”
08:53 - Incendiu de proporții la o casă din Harghita. O femeie a murit
08:28 - George Simion, temător și precaut: „Când nu le mai iese cu furtul la vot, pun mâna pe gloanțe și trag”