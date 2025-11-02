Detalii neștiute inițial au ieșit la iveală, în cazul care sâmbătă s-a prăbușit de la etajul al doilea al unui bloc, din Constanța.

Potrivit informațiilor, mama acesteia a declarat că se afla în altă cameră, atunci când, nesupravegheată fiind, copila s-a urcat pe un scaun și s-a aplecat peste geamul deschis. Ce a urmat a fost de-a dreptul năucitor.

Ce informații au ieșit la iveală

Potrivit noutăților, mama ar fi avut tendința să nu sune la autorități. Aceasta le-ar fi spus fetelor de 10 și 12 ani, martore la incident, să nu sune la ambulanță, informează

Se pare că tatăl copilei nu era acasă, atunci când a avut loc evenimentul. Chiar și avertizate, cele două fetițe au pus mâna pe telefon și au alarmat organele competente.

„A venit mama ei, a ridicat-o şi i-a spus să nu cheme ambulanţa. Tatăl nu era acasă”, a povestit o martoră, conform aceleiași surse.

„Am văzut-o cu copilul în braţe, stătea aşa fetiţa, cea mică, dar nu am întrebat nimic. Asta a fost o neglijenţă!”, a adăugat o altă persoană.

Părinții riscă să fie acuzați de ucidere din culpă

Ceea ce este și mai șocant este mărturia unei dintre vecine, care a spus că nu de puține ori se auzeau zgomote din casă, semn că fetița ar fi fost adesea bătută.

„Eu stau perete în perete cu ei, se auzeau bubuituri. Cred că o şi bătea”, a spus o vecină.

În ceea ce privește starea fetiței, medicii sunt destul de rezervați. Copila poate pierde lupta cu viața în orice moment, iar părinții acesteia riscă să fie acuzați de ucidere din culpă. Totuși, în cazul în care fata va supraviețui, părinții vor fi supuși unei anchete desfășurată de către Protecția Copilului.

În acest moment, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.