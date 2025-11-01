B1 Inregistrari!
Accident tragic la Constanța. Un copil de doi ani a căzut de la etajul doi. Poliția a deschis o anchetă

Accident tragic la Constanța. Un copil de doi ani a căzut de la etajul doi. Poliția a deschis o anchetă

Adrian Teampău
01 nov. 2025, 17:07
Accident tragic la Constanța. Un copil de doi ani a căzut de la etajul doi. Poliția a deschis o anchetă
Ambulanță Sursa foto. B1tv
Cuprins
  1. Accident tragic în municipiul Constanța
  2. Anchetă deschisă de autorități în acest caz

Un accident tragic s-a petrecut în această după amiază în municipiul Constanța. O fetiță în vârstă de aproximativ 2 ani a căzut de la etajul al doilea al unui bloc de locuințe.

Accident tragic în municipiul Constanța

O fetiță în vârstă de aproximativ doi ani a căzut sâmbătă, 1 noiembrie, de la etajul al doilea al unui bloc de apartamente din municipiul Constanța. După acest accident tragic, micuțul a fost dus la spital în stare de inconștiență. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele și împrejurările în care s-a produs nenorocirea.

La momentul accidentului, micuța se afla în apartament împreună cu mama sa. După accident, a fost solicitată ambulanța și poliția la numărul de urgență 112. Copilul a fost preluat de echipaje medicale şi a fost dus la spital inconştient. Ea va fi supus unor investigații amănunțite și va primi îngrijirile de care este nevoie.

„La data de 1 noiembrie a.c.,în jurul orei 15:30, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa – Secţia 3 Poliţie au fost sesizaţi cu privire la faptul că un minor ar fi căzut de la etajul doi al unui bloc situat pe aleea Topolog. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de o minoră, de doi ani”, a transmis IPJ Constanţa.

Anchetă deschisă de autorități în acest caz

După aceste accident tragic, polițiștii ajunși la fața locului au deschis o anchetă. Aceștia urmează să facă cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

„În această după-amiază am intervenit la un copil căzut de la etajul 2 al unui bloc în municipiul Constanţa, cu un echipaj de terapie intensivă mobilă şi două echipaje din cadrul serviciului judeţean de ambulanţă Constanţă”, a transmis, sâmbătă, ISU Constanţa.

Autoritățile vor să stabilească cu exactitate cum s-a produs acest accident tragic. Polițiștii fac măsurători și audiază martori dintre vecinii care au văzut ce s-a petrecut.

