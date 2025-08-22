B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Detalii șocante în cazul crimei din Craiova! Fetița s-ar fi aflat de față, atunci când a avut loc crima

Detalii șocante în cazul crimei din Craiova! Fetița s-ar fi aflat de față, atunci când a avut loc crima

Elena Boruz
22 aug. 2025, 14:38
Detalii șocante în cazul crimei din Craiova! Fetița s-ar fi aflat de față, atunci când a avut loc crima
Silvana, profesoara din Craiova, ucisă de soțul ei. Sursă foto: observatornews

Au ieșit la iveală detalii șocante în cazul femeii omorâte de soț, din Craiova. Aceasta avea 44 de ani și era împreună cu tatăl fetiței ei de peste trei decenii. Era profesoară de germană la unul dintre cele mai prestigioase licee din oraș, iar el, cel care i-a devenit călău, era de asemenea un om intelectual.

Potrivit ultimelor informații, în momentul în care au avut loc scenele macabre, fetița, în vârstă de doar 11 ani, ar fi fost de față. Se pare că Silvana, profesoara care și-a găsit sfârșitul joi, în apartamentul de la etajul 1 al unui bloc, din Craiova, i-ar fi rostit cu ultimele puteri câteva cuvinte copilei sale.

Cuprins:

  • Ce i-a spus Silvana fetiței, înainte să moară
  • Ce s-a întâmplat cu ucigașul

Ce i-a spus Silvana fetiței, înainte să moară

Înjunghiată fiind, victima își ținea copilul în brațe și, cu ultima forță, i-a spus să fugă și să se salveze. Fetița ar fi fost luată din apartamentul groazei de un vecin, care a auzit zgomotele. Acesta locuia în apropiere și realizând că este vorba despre un incident violent s-a dus să ia copila.

„Când intră vecinul, fetița era cu maică-sa de mână, maică-sa nu murise. Îi spunea: «fugi, fugi, fugi». Vecinul a luat-o pe fetiță și a scos-o de acolo, iar el (n.r. – soțul) s-a închis în altă cameră din apartament”, scrie observatornews.ro.

Ce s-a întâmplat cu ucigașul

Atunci când oamenii legii au ajuns la fața locului, criminalul a încercat să se sinucidă. Acesta s-ar înjunghiat de trei ori cu cuțitul în abdomen, după care s-a aruncat de la etaj.

Nu a murit pe loc și a fost transportat la spital. Acolo însă, organele sale au cedat.

Silvana reprezintă al 34-lea caz de femicid care a avut loc în România de la începutul anului. Din cauza unor părinți care, cu siguranță aveau probleme în relație, un copil a rămas fără mamă și fără tată.  Acum, copila se află în grija membrilor familiei extinse, potrivit reprezentanților DGASPC Dolj.

Amintim că numărul destinat victimelor violenței domestice este 0800.500.333.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
CFR leagă Bucureștiul de Kiev. Românii vor putea circula cu trenul până în capitala Ucrainei
Eveniment
CFR leagă Bucureștiul de Kiev. Românii vor putea circula cu trenul până în capitala Ucrainei
Băiețel de 9 ani, în stare extrem de gravă, după ce a căzut într-o piscină. Unde s-a petrecut incidentul
Eveniment
Băiețel de 9 ani, în stare extrem de gravă, după ce a căzut într-o piscină. Unde s-a petrecut incidentul
Proprietarul unui local încearcă să convingă un hoț să-i aducă televizorul înapoi. Ce i-a promis
Eveniment
Proprietarul unui local încearcă să convingă un hoț să-i aducă televizorul înapoi. Ce i-a promis
Tensiuni majore în Valea Jiului: Minerii s-au blocat în subteran (VIDEO)
Eveniment
Tensiuni majore în Valea Jiului: Minerii s-au blocat în subteran (VIDEO)
Cutremur de 4,4 grade în România. Unde a fost simțit
Eveniment
Cutremur de 4,4 grade în România. Unde a fost simțit
Cu cine s-a întâlnit, în secret, Călin Georgescu, în Herăstrău. Este vorba de un controversat om de afaceri, acuzat de escrocherii (VIDEO)
Eveniment
Cu cine s-a întâlnit, în secret, Călin Georgescu, în Herăstrău. Este vorba de un controversat om de afaceri, acuzat de escrocherii (VIDEO)
O femeie de 30 de ani a fost găsită moartă în casă, în condiţii suspecte
Eveniment
O femeie de 30 de ani a fost găsită moartă în casă, în condiţii suspecte
Un adolescent s-a plimbat pe drumurile publice cu o mașină furată. Cum s-a întâmplat totul
Eveniment
Un adolescent s-a plimbat pe drumurile publice cu o mașină furată. Cum s-a întâmplat totul
Ministerul Educației: „Aproximativ 98,6% din profesorii titulari au rămas în aceleași unități școlare”
Eveniment
Ministerul Educației: „Aproximativ 98,6% din profesorii titulari au rămas în aceleași unități școlare”
Două clanuri rivale, bătaie cu bâte și săbii. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Două clanuri rivale, bătaie cu bâte și săbii. Ce s-a întâmplat
Ultima oră
15:44 - Impozitul pe locuințe crește cu până la 70%, din 2026. Iată cât vei plăti, în plus, pentru locuința ta
15:35 - CFR leagă Bucureștiul de Kiev. Românii vor putea circula cu trenul până în capitala Ucrainei
15:32 - Larisa Udilă, din sala de nașteri, direct la medicul estetician. Ce îmbunătățiri vrea să își facă influencerița
15:09 - Ilie Bolojan o ia pe urmele lui Ciolacu. Premierul, în vizită pe șantierele autostrăzii A7
15:00 - Băiețel de 9 ani, în stare extrem de gravă, după ce a căzut într-o piscină. Unde s-a petrecut incidentul
15:00 - Proprietarul unui local încearcă să convingă un hoț să-i aducă televizorul înapoi. Ce i-a promis
14:59 - Tensiuni majore în Valea Jiului: Minerii s-au blocat în subteran (VIDEO)
14:40 - Cutremur de 4,4 grade în România. Unde a fost simțit
14:34 - Cu cine s-a întâlnit, în secret, Călin Georgescu, în Herăstrău. Este vorba de un controversat om de afaceri, acuzat de escrocherii (VIDEO)
14:26 - O femeie de 30 de ani a fost găsită moartă în casă, în condiţii suspecte