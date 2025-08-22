Detalii șocante în cazul crimei din Craiova! Fetița s-ar fi aflat de față, atunci când a avut loc crima

Au ieșit la iveală detalii șocante în , din Craiova. Aceasta avea 44 de ani și era împreună cu tatăl fetiței ei de peste trei decenii. Era profesoară de germană la unul dintre cele mai prestigioase licee din oraș, iar el, cel care i-a devenit călău, era de asemenea un om intelectual.

Potrivit ultimelor informații, în momentul în care au avut loc scenele macabre, fetița, în vârstă de doar 11 ani, ar fi fost de față. Se pare că Silvana, profesoara care și-a găsit sfârșitul joi, în apartamentul de la etajul 1 al unui bloc, din Craiova, i-ar fi rostit cu ultimele puteri câteva cuvinte copilei sale.

Ce i-a spus Silvana fetiței, înainte să moară

Ce s-a întâmplat cu ucigașul

Înjunghiată fiind, victima își ținea copilul în brațe și, cu ultima forță, i-a spus să fugă și să se salveze. Fetița ar fi fost luată din apartamentul groazei de un vecin, care a auzit zgomotele. Acesta locuia în apropiere și realizând că este vorba despre un incident violent s-a dus să ia copila.

„Când intră vecinul, fetița era cu maică-sa de mână, maică-sa nu murise. Îi spunea: «fugi, fugi, fugi». Vecinul a luat-o pe fetiță și a scos-o de acolo, iar el (n.r. – soțul) s-a închis în altă cameră din apartament”, scrie .

Ce s-a întâmplat cu ucigașul

Atunci când oamenii legii au ajuns la fața locului, criminalul a încercat să se sinucidă. Acesta s-ar înjunghiat de trei ori cu cuțitul în abdomen, după care s-a aruncat de la etaj.

Nu a murit pe loc și a fost transportat la spital. Acolo însă, organele sale au cedat.

Silvana reprezintă al 34-lea caz de care a avut loc în România de la începutul anului. Din cauza unor părinți care, cu siguranță aveau probleme în relație, un copil a rămas fără mamă și fără tată. Acum, copila se află în grija membrilor familiei extinse, potrivit reprezentanților DGASPC Dolj.