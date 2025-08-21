B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Nou caz de femicid! O femeie a fost ucisă prin înjunghiere, chiar de propriul soț. Ce a urmat la sosirea polițiștilor

Nou caz de femicid! O femeie a fost ucisă prin înjunghiere, chiar de propriul soț. Ce a urmat la sosirea polițiștilor

Elena Boruz
21 aug. 2025, 15:30
Nou caz de femicid! O femeie a fost ucisă prin înjunghiere, chiar de propriul soț. Ce a urmat la sosirea polițiștilor
Foto simbol: Pixabay

Un nou caz de femicid s-a înregistrat, joi, în municipiul Craiova. O femeie, în vârstă de 44 de ani, a fost ucisă cu bestialitate de către partenerul ei, în apartamentul în care locuiau.

Incidentul a avut loc într-un bloc, din cartierul Baba Novac, din Craiova. La fața locului s-au deplasat echipe de poliție din cadrul Secției 4 Poliție Craiova și jandarmi din cadrul IJJ Dolj, după ce au fost sesizați prin apel telefonic.

Cuprins:

  • Ce s-a întâmplat, când au ajuns oamenii legii
  • Ce au transmis autoritățile

Ce s-a întâmplat, când au ajuns oamenii legii

Deși au ajuns rapid la locul faptei, polițiștii au găsit, din păcate, trupul neînsuflețit al femeii. Suspectul, soțul victimei, se afla în imobil și la vederea organelor de poliție a sărit de la balconul apartamentului, situat la etajul 1 al blocului. Bărbatul de 45 de ani a fost resuscitat de către pompierii din cadrul ISU Dolj și ulterior transportat la spital. În acest moment, individul se află internat.

Ce au transmis autoritățile

Polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului Criminalistic, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, au demarat investigațiile pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care s-a produs tragedia.

„În dimineaţa de 21 august, în jurul orei 10.25, polițiștii Secției 4 Poliție Craiova au fost sesizați prin 3 apeluri 112 cu privire la faptul că într-un apartament din municipiul Craiova un bărbat și-ar fi înjunghiat soția și apoi s-ar fi închis în locuinţă. Imediat, la fața locului au ajuns echipe de poliție din cadrul Secției 4 Poliție Craiova și jandarmi din cadrul IJJ Dolj, care au pătruns în apartament, din nefericire, fiind găsită o femeie de 44 de ani, decedată”, a informat IJJ Dolj, potrivit Gazeta de Sud.

Sursă video: Youtube/Gazeta de Sud

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un tată și-a lăsat fiicele minore la piscină și a plecat să facă cumpărături. Cum a fost sancționat pentru fapta sa
Eveniment
Un tată și-a lăsat fiicele minore la piscină și a plecat să facă cumpărături. Cum a fost sancționat pentru fapta sa
Rezerviștii din București și Ilfov, chemați să ia parte la un exercițiu de antrenament. Alte județe în care vor avea loc activități similare
Eveniment
Rezerviștii din București și Ilfov, chemați să ia parte la un exercițiu de antrenament. Alte județe în care vor avea loc activități similare
Trucuri pentru a nu te plictisi in calatoriile lungi
Eveniment
Trucuri pentru a nu te plictisi in calatoriile lungi
Mic dejun rapid și gustos. Iată rețeta unui desert cu afine și banane, gata în 10 minute
Eveniment
Mic dejun rapid și gustos. Iată rețeta unui desert cu afine și banane, gata în 10 minute
Un bărbat a ajuns la spital în stare gravă după ce a mâncat prea mult. Medic: „Măsură în toate, spuneau latinii”
Eveniment
Un bărbat a ajuns la spital în stare gravă după ce a mâncat prea mult. Medic: „Măsură în toate, spuneau latinii”
Cum explică psihologul Cătălina Marinaș gestul tragic al tinerilor îndrăgostiți, care s-au sinucis pe A1: “Interzicerea relației de către părinți poate fi trăită de adolescenți ca o pierdere majoră a sensului și autonomiei personale” (VIDEO)
Eveniment
Cum explică psihologul Cătălina Marinaș gestul tragic al tinerilor îndrăgostiți, care s-au sinucis pe A1: “Interzicerea relației de către părinți poate fi trăită de adolescenți ca o pierdere majoră a sensului și autonomiei personale” (VIDEO)
O fabrică clandestină de țigări a fost descoperită de autorități. Cine făcea parte din grupul infracțional
Eveniment
O fabrică clandestină de țigări a fost descoperită de autorități. Cine făcea parte din grupul infracțional
Tatăl Robertei, nemulțumit de condamnarea primită de Vlad Pascu: „Sunt două unități de măsură în justiție, pentru noi, oamenii mulți din țară, și pentru oamenii aroganți, cu bani” (VIDEO)
Eveniment
Tatăl Robertei, nemulțumit de condamnarea primită de Vlad Pascu: „Sunt două unități de măsură în justiție, pentru noi, oamenii mulți din țară, și pentru oamenii aroganți, cu bani” (VIDEO)
Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, despre condamnarea lui Vlad Pascu: „Poate, cândva, își va primi pedeapsa divină” (VIDEO)
Eveniment
Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, despre condamnarea lui Vlad Pascu: „Poate, cândva, își va primi pedeapsa divină” (VIDEO)
Invazie de creaturi marine periculoase, în Spania. Mai multe plaje au fost închise
Eveniment
Invazie de creaturi marine periculoase, în Spania. Mai multe plaje au fost închise
Ultima oră
16:49 - Drulă: Vreau să candidez la Primăria Capitalei și am susținerea lui Nicușor Dan. Mi-aș dori să am și sprijinul PNL, suntem în discuții, și al micilor partide din București (VIDEO)
16:45 - Un tată și-a lăsat fiicele minore la piscină și a plecat să facă cumpărături. Cum a fost sancționat pentru fapta sa
16:23 - Dani Oțil nu a fost lăsat să intre într-un restaurant din Marbella. Cum a ieșit din impas: În momentul ăla, mi-am adus aminte de Dana Budeanu
16:21 - Rezerviștii din București și Ilfov, chemați să ia parte la un exercițiu de antrenament. Alte județe în care vor avea loc activități similare
16:06 - Trucuri pentru a nu te plictisi in calatoriile lungi
16:01 - Sofia Vicoveanca a dezvăluit rețeta sa de castraveți murați: “Și tinerele gospodine pot prepara această rețetă. Nu este deloc greu de făcut”
16:00 - Prințesa Charlene de Monaco, dezvăluiri emoționante: „Nu cred că această durere va dispărea vreodată”
15:55 - Mic dejun rapid și gustos. Iată rețeta unui desert cu afine și banane, gata în 10 minute
15:35 - Ghid pentru românii care vor să cumpere proprietăți imobiliare în Grecia – informații utile de la fondatorii imobiliareGrecia.ro
15:34 - Un bărbat a ajuns la spital în stare gravă după ce a mâncat prea mult. Medic: „Măsură în toate, spuneau latinii”