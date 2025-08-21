Nou caz de femicid! O femeie a fost ucisă prin înjunghiere, chiar de propriul soț. Ce a urmat la sosirea polițiștilor

Un nou caz de femicid s-a înregistrat, joi, în municipiul Craiova. O femeie, în vârstă de 44 de ani, cu bestialitate de către partenerul ei, în apartamentul în care locuiau.

Incidentul a avut loc într-un bloc, din cartierul Baba Novac, din Craiova. La fața locului s-au deplasat echipe de poliție din cadrul Secției 4 Poliție Craiova și jandarmi din cadrul IJJ Dolj, după ce au fost sesizați prin apel telefonic.

Ce s-a întâmplat, când au ajuns oamenii legii

Ce au transmis autoritățile

Deși au ajuns rapid la locul faptei, polițiștii au găsit, din păcate, al femeii. Suspectul, soțul victimei, se afla în imobil și la vederea organelor de poliție a sărit de la balconul apartamentului, situat la etajul 1 al blocului. Bărbatul de 45 de ani a fost resuscitat de către pompierii din cadrul ISU Dolj și ulterior transportat la spital. În acest moment, individul se află internat.

Polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului Criminalistic, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, au demarat investigațiile pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care s-a produs tragedia.

„În dimineaţa de 21 august, în jurul orei 10.25, polițiștii Secției 4 Poliție Craiova au fost sesizați prin 3 apeluri 112 cu privire la faptul că într-un apartament din municipiul Craiova un bărbat și-ar fi înjunghiat soția și apoi s-ar fi închis în locuinţă. Imediat, la fața locului au ajuns echipe de poliție din cadrul Secției 4 Poliție Craiova și jandarmi din cadrul IJJ Dolj, care au pătruns în apartament, din nefericire, fiind găsită o femeie de 44 de ani, decedată”, a informat IJJ Dolj, potrivit

Sursă video: Youtube/Gazeta de Sud