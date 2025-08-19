O femeie din comuna Topraisar, județul Constanța, a fost ucisă, marți, de partenerul ei. Poliția a deschis o .

Cuprins

Datele oficiale despre crimă

Ce precizări a mai făcut Poliția

Datele oficiale despre crimă

„Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, la data de 19 august, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat, de 51 de ani, şi-ar fi omorât concubina, de 45 de ani, pe care ar fi lovit-o cu un obiect tăietor-înţepător.

Fapta ar fi fost săvârşită în locuinţa acestora, din comuna Topraisar”, a transmis Poliția Constanța.

Ce precizări a mai făcut Poliția

Presa locală scrie că bărbatul ar fi pe femeie cu un topor, în locuința acestora.

IPJ Constanța a mai transmis că la Postul de Poliţie Topraisar nu au fost înregistrate plângeri împotriva bărbatului şi nici solicitări privind emiterea unui ordin de protecţie provizoriu.

Amintim că numărul destinat victimelor violenței domestice este 0800.500.333.