Încă un femicid în România: O femeie din județul Constanța a fost omorâtă de concubin

Încă un femicid în România: O femeie din județul Constanța a fost omorâtă de concubin

Traian Avarvarei
19 aug. 2025, 21:59
Încă un femicid în România: O femeie din județul Constanța a fost omorâtă de concubin
Sursa foto simbol: Pixabay

O femeie din comuna Topraisar, județul Constanța, a fost ucisă, marți, de partenerul ei. Poliția a deschis o anchetă.

Cuprins

  • Datele oficiale despre crimă
  • Ce precizări a mai făcut Poliția

Datele oficiale despre crimă

„Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, la data de 19 august, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat, de 51 de ani, şi-ar fi omorât concubina, de 45 de ani, pe care ar fi lovit-o cu un obiect tăietor-înţepător.

Fapta ar fi fost săvârşită în locuinţa acestora, din comuna Topraisar”, a transmis Poliția Constanța.

Ce precizări a mai făcut Poliția

Presa locală scrie că bărbatul ar fi atacat-o pe femeie cu un topor, în locuința acestora.

IPJ Constanța a mai transmis că la Postul de Poliţie Topraisar nu au fost înregistrate plângeri împotriva bărbatului şi nici solicitări privind emiterea unui ordin de protecţie provizoriu.

Amintim că numărul destinat victimelor violenței domestice este 0800.500.333.

