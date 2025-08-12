B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Deținut evadat de la Penitenciarul Mărgineni. Acesta a fost acuzat de act sexual cu un minor. Care sunt semnalmentele

Deținut evadat de la Penitenciarul Mărgineni. Acesta a fost acuzat de act sexual cu un minor. Care sunt semnalmentele

Elena Boruz
12 aug. 2025, 22:22
Deținut evadat de la Penitenciarul Mărgineni. Acesta a fost acuzat de act sexual cu un minor. Care sunt semnalmentele
Sursă foto: ANP

Caz fără precedent la Penitenciarul Mărgineni. Un deținut, în vârstă de 32 de ani, a evadat, în timp ce se afla la activități lucrative la blocul alimentar.

Acest lucru s-a întâmplat pentru prima dată în cadrul penitenciarului, iar oamenii legii au transmis comunicate prin care au anunțat ce îmbrăcăminte avea evadatul.

Cuprinsul:

  • Ce a transmis poliția
  • Ce pedeapsă avea de ispășit evadatul

Ce a transmis poliția

Potrivit oamenilor legii, la momentul evadării, bărbatul purta un tricou gri, pantaloni negri, adidași de culoare neagră și o șapcă de culoare neagră.

„La data de 12 august a.c., în jurul orei 19:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni au fost sesizați de către un polițist din cadrul Penitenciarului Mărgineni, cu privire la faptul că un bărbat, de 32 ani, din județul Prahova, în calitate de persoană privată de libertate, ar fi evadat”, a transmis IPJ Dâmbovița, potrivit agerpres. 

Ce pedeapsă avea de ispășit evadatul

Administrația Națională a Penitenciarelor a emis un comunicat prin care a anunțat faptul că bărbatul era clasificat în regim închis și era condamnat definitiv la 5 ani și 10 luni de închisoare.

„Marți, în jurul orei 18:00, s-a constatat că deținutul Milosiu Ion, custodiat de Penitenciarul Mărgineni, în vârstă de 32 de ani, condamnat definitiv la 5 ani și 10 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 220 NCP, act sexual cu un minor, clasificat în regim închis, a părăsit penitenciarul prin escaladarea gardului împrejmuitor al unității în timp ce se afla la activități lucrative la blocul alimentar”, a informat ANP.

Activitățile de depistare și de capturare a deținutului evadat sunt realizate de polițiștii Inspectoratului de Poliție Dâmbovița împreună cu polițiștii din cadrul Penitenciarului Mărgineni, dar și cu sprijinul structurilor specializate în astfel de situații.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evadare. De asemenea, IPJ Dâmbovița transmite faptul că persoanele care dețin informații utile cu privire la depistarea bărbatului sunt rugate să anunțe de urgență cea mai apropiată unitate de Poliție sau să sune la numărul de urgență 112.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Hoții care au spart vila lui Brad Pitt, prinși de poliție. Cum s-a întâmplat totul
Externe
Hoții care au spart vila lui Brad Pitt, prinși de poliție. Cum s-a întâmplat totul
Palpitații? Poate fi mai mult decât stres. Ce îți transmite corpul de fapt
Eveniment
Palpitații? Poate fi mai mult decât stres. Ce îți transmite corpul de fapt
Un muncitor român a murit în Spania în timp ce lucra la 41 de grade Celsius, în plină caniculă
Externe
Un muncitor român a murit în Spania în timp ce lucra la 41 de grade Celsius, în plină caniculă
Pericol uriaș pe litoral! Ce s-a descoperit în shaorma de pe litoralul românesc, în urma unor analize. Specialiștii sunt îngroziți!
Eveniment
Pericol uriaș pe litoral! Ce s-a descoperit în shaorma de pe litoralul românesc, în urma unor analize. Specialiștii sunt îngroziți!
Prețurile din Aeroportul Otopeni îngrozesc turiștii! Cât a ajuns să coste un simplu sendviș
Eveniment
Prețurile din Aeroportul Otopeni îngrozesc turiștii! Cât a ajuns să coste un simplu sendviș
Viktor Orban: „Rusia a câștigat războiul din Ucraina” / Declarații înaintea summitului Trump-Putin
Externe
Viktor Orban: „Rusia a câștigat războiul din Ucraina” / Declarații înaintea summitului Trump-Putin
Ministrul Sănătății a anunțat că secția de arși a Spitalului de Urgență Floreasca își va pierde statulul de centru de arși: “Rezultatele controlului sunt de natură penală și voi sesiza Parchetul”
Eveniment
Ministrul Sănătății a anunțat că secția de arși a Spitalului de Urgență Floreasca își va pierde statulul de centru de arși: “Rezultatele controlului sunt de natură penală și voi sesiza Parchetul”
Turcia schimbă sistemul all-inclusive în hoteluri și restaurante. Cum va afecta această decizie turiștii români
Externe
Turcia schimbă sistemul all-inclusive în hoteluri și restaurante. Cum va afecta această decizie turiștii români
Ce este Candida auris, bacteria cu care s-au infectat pacienții de la Spitalul „Floreasca”. Cum se manifestă și ce soluții de tratament există
Eveniment
Ce este Candida auris, bacteria cu care s-au infectat pacienții de la Spitalul „Floreasca”. Cum se manifestă și ce soluții de tratament există
Zelenski propune ridicarea restricțiilor de călătorie pentru tinerii ucraineni. Vârsta maximă vizată pentru eliminarea interdicției este 22 de ani
Externe
Zelenski propune ridicarea restricțiilor de călătorie pentru tinerii ucraineni. Vârsta maximă vizată pentru eliminarea interdicției este 22 de ani
Ultima oră
22:53 - Hoții care au spart vila lui Brad Pitt, prinși de poliție. Cum s-a întâmplat totul
22:52 - Palpitații? Poate fi mai mult decât stres. Ce îți transmite corpul de fapt
22:18 - Un muncitor român a murit în Spania în timp ce lucra la 41 de grade Celsius, în plină caniculă
21:59 - Pericol uriaș pe litoral! Ce s-a descoperit în shaorma de pe litoralul românesc, în urma unor analize. Specialiștii sunt îngroziți!
21:53 - Prețurile din Aeroportul Otopeni îngrozesc turiștii! Cât a ajuns să coste un simplu sendviș
21:46 - Viktor Orban: „Rusia a câștigat războiul din Ucraina” / Declarații înaintea summitului Trump-Putin
21:46 - Nicușor Dan a anunțat că va merge în Ucraina: „Am acceptat invitația președintelui Zelenski de a vizita Kievul”. Când va avea loc vizita oficială
21:40 - Se boicotează noul an școlar? Ministrul Educației, Daniel David, mesaj pentru sindicaliști: „Sunt măsuri de criză, nu sunt măsuri de reformă”
21:32 - Ministrul Sănătății a anunțat că secția de arși a Spitalului de Urgență Floreasca își va pierde statulul de centru de arși: “Rezultatele controlului sunt de natură penală și voi sesiza Parchetul”
21:29 - Andrei de la „Insula Iubirii” a reacționat în urma imaginilor cu logodnica lui și cu Teo! Ce a declarat concurentul