Deținut evadat de la Penitenciarul Mărgineni. Acesta a fost acuzat de act sexual cu un minor. Care sunt semnalmentele

Caz fără precedent la Penitenciarul Mărgineni. în vârstă de 32 de ani, , în timp ce se afla la activități lucrative la blocul alimentar.

Acest lucru s-a întâmplat pentru prima dată în cadrul penitenciarului, iar oamenii legii au transmis comunicate prin care au anunțat ce îmbrăcăminte avea evadatul.

Cuprinsul:

Ce a transmis poliția

Ce pedeapsă avea de ispășit evadatul

Ce a transmis poliția

Potrivit oamenilor legii, la momentul evadării, bărbatul purta un tricou gri, pantaloni negri, adidași de culoare neagră și o șapcă de culoare neagră.

„La data de 12 august a.c., în jurul orei 19:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni au fost sesizați de către un polițist din cadrul Penitenciarului Mărgineni, cu privire la faptul că un bărbat, de 32 ani, din județul Prahova, în calitate de persoană privată de libertate, ar fi evadat”, a transmis IPJ Dâmbovița, potrivit

Ce pedeapsă avea de ispășit evadatul

Administrația Națională a Penitenciarelor a emis un comunicat prin care a anunțat faptul că bărbatul era clasificat în regim închis și era condamnat definitiv la 5 ani și 10 luni de închisoare.

„Marți, în jurul orei 18:00, s-a constatat că deținutul Milosiu Ion, custodiat de Penitenciarul Mărgineni, în vârstă de 32 de ani, condamnat definitiv la 5 ani și 10 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 220 NCP, act sexual cu un minor, clasificat în regim închis, a părăsit penitenciarul prin escaladarea gardului împrejmuitor al unității în timp ce se afla la activități lucrative la blocul alimentar”, a informat ANP.

Activitățile de depistare și de capturare a deținutului evadat sunt realizate de polițiștii Inspectoratului de Poliție Dâmbovița împreună cu polițiștii din cadrul Penitenciarului Mărgineni, dar și cu sprijinul structurilor specializate în astfel de situații.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evadare. De asemenea, IPJ Dâmbovița transmite faptul că persoanele care dețin informații utile cu privire la depistarea bărbatului sunt rugate să anunțe de urgență cea mai apropiată unitate de Poliție sau să sune la numărul de urgență 112.