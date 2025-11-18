Hidroelectrica va realiza miercuri o intervenție tehnică importantă la Barajul Vidraru. Manevrele vor include o nouă serie de deversări controlate și vor fi supravegheate de toate instituțiile responsabile. Autoritățile transmit și avertizări clare pentru locuitorii din zonă.

Cum se desfășoară operațiunea și cine o supraveghează

Intervenția planificată presupune reglarea treptată a debitelor evacuate în aval. Procedura este coordonată de Hidroelectrica împreună cu ABA Argeș–Vedea, ISU și autoritățile locale. Toate structurile verifică modul în care râul Argeș poate transporta volumele eliberate dintre Vidraru și acumularea Oești.

Înaintea testărilor din 19 noiembrie, echipele ABA Argeș–Vedea au consolidat zonele vulnerabile ale malurilor. Lucrările s-au desfășurat între 30 octombrie și 18 noiembrie. Aceste intervenții sunt evaluate acum în condiții controlate de creștere a debitului.

Compania mai anunță că nivelul apei în aval va crește temporar. Fenomenul este normal în astfel de manevre hidrotehnice și nu indică o situație de risc iminent.

Ce avertizări sunt transmise locuitorilor din apropierea râului

recomandă evitarea zonelor expuse din apropierea albiei Argeșului. Măsura vizează locuitorii și persoanele care desfășoară activități în zonă. Compania a transmis un mesaj ferm pentru public:

„Populația este rugată să evite deplasarea în apropierea albiei râului Argeș pe secțiunea cuprinsă între Baraj Vidraru- lac acumulare Vilcele, să nu desfășoare activități în albie, precum pescuit sau lucrări, și să respecte indicațiile autorităților locale și ale echipelor din teren. Toate operațiunile se realizează sub control tehnic strict, fără depășirea debitelor stabilite prin regulamentul de exploatare”, informează compania.

Avertismentul se adresează și pescarilor sau localnicilor care obișnuiesc să intre în albie. Debitele crescute pot crea situații periculoase pentru cei aflați în zonele sensibile.

Reprezentanții Hidroelectrica subliniază că operațiunea nu influențează calitatea apei potabile. Debitele sunt dirijate exclusiv pe vechea albie a Argeșului. Canalul de fugă, care alimentează stația de tratare din Curtea de Argeș, rămâne închis. Măsura este valabilă încă din săptămâna trecută.

Compania explică și că turbiditatea crescută din are cauze naturale. Procesul de limpezire depinde de capacitățile tehnologice ale stației de tratare.

De ce este importantă această etapă în golirea controlată a lacului Vidraru

Deversările reprezintă o fază crucială în procesul amplu de golire controlată a lacului de acumulare. Autoritățile trebuie să verifice funcționarea celor două goliri de fund ale . Manevrele testează stabilitatea lucrărilor hidrotehnice în scenarii simulate de debit ridicat, relatează Capital.ro.

Hidroelectrica transmite că monitorizarea rămâne continuă în întreaga perioadă: „Hidroelectrica, alături de ABA Argeș–Vedea și autoritățile județene, monitorizează constant evoluția situației, iar toate activitățile se desfășoară conform prevederilor tehnice și legislației aplicabile”.

Prin aceste verificări, instituțiile urmăresc prevenirea oricărui incident în comunitățile din aval. Manevrele sunt esențiale pentru siguranța lucrărilor pregătitoare și pentru derularea următoarelor etape ale procesului.