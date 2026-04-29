Acasa » Eveniment » CNAIR anunță restricții temporare pe A2, DN7 și DN39. Ce vehicule sunt vizate și de când se aplică măsurile

CNAIR anunță restricții temporare pe A2, DN7 și DN39. Ce vehicule sunt vizate și de când se aplică măsurile

Iulia Petcu
29 apr. 2026, 20:40
CNAIR anunță restricții temporare pe A2, DN7 și DN39. Ce vehicule sunt vizate și de când se aplică măsurile
Minivacanța de 1 Mai aduce restricții de trafic pentru vehiculele grele pe mai multe rute intens circulate din România. CNAIR anunță măsura pentru zilele de 30 aprilie și 1 mai, în intervale orare diferite, pe autostrăzi și drumuri naționale europene.

Ce vehicule sunt vizate de restricții

Autoritățile precizează că măsura vizează vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Sunt exceptate mijloacele folosite exclusiv pentru transportul de persoane.

„Restricții de circulație (7,5 t) în zilele de 30 aprilie și 1 mai (Ziua Muncii)

CNAIR informează participanții la trafic că, potrivit prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă…”, transmite CNAIR.

Decizia urmărește fluidizarea traficului într-una dintre cele mai aglomerate perioade de deplasare din an, când mulți români pleacă spre litoral, munte sau alte zone turistice, relatează Antena3.

Pe ce drumuri se aplică restricțiile

  • Pe Autostrada A2 București – Constanța, între intersecția cu DNCB și zona A4, interdicția funcționează pe ambele sensuri. Joi, 30 aprilie, intervalul este 16:00 – 22:00, iar pe 1 mai între 06:00 – 22:00.
  • Pe DN7, traseul Pitești – Râmnicu Vâlcea – Veștem, restricțiile se aplică tot pe ambele sensuri. Joi sunt valabile între 18:00 – 22:00, iar vineri între 06:00 – 22:00.
  • DN39 Agigea – Mangalia intră de asemenea pe listă, o măsură așteptată având în vedere traficul intens spre litoral. Programul este identic cu cel de pe A2.

Ce riscă șoferii care ignoră măsura

CNAIR avertizează că nerespectarea acestor reguli reprezintă contravenție și atrage sancțiuni financiare.

„Încălcarea prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018 constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

Informații suplimentare privind starea rețelei de drumuri naționale și autostrăzi pot fi obținute la Dispeceratul CNAIR S.A., la numărul 021/9360, sau accesând www.cnadnr.ro, secțiunea DISPECERAT – Situația Drumurilor Naționale, precum și pagina oficială de Facebook CNAIR”, a mai transmis CNAIR. 

Transportatorii sunt sfătuiți să își reorganizeze cursele din timp pentru a evita blocajele, întârzierile și costurile suplimentare generate de amenzi.

