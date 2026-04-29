Minivacanța de 1 Mai aduce restricții de trafic pentru vehiculele grele pe mai multe rute intens circulate din România. CNAIR anunță măsura pentru zilele de 30 aprilie și 1 mai, în intervale orare diferite, pe autostrăzi și drumuri naționale europene.
Autoritățile precizează că măsura vizează vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Sunt exceptate mijloacele folosite exclusiv pentru transportul de persoane.
„Restricții de circulație (7,5 t) în zilele de 30 aprilie și 1 mai (Ziua Muncii)
CNAIR informează participanții la trafic că, potrivit prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă…”, transmite CNAIR.
Decizia urmărește fluidizarea traficului într-una dintre cele mai aglomerate perioade de deplasare din an, când mulți români pleacă spre litoral, munte sau alte zone turistice, relatează Antena3.
CNAIR avertizează că nerespectarea acestor reguli reprezintă contravenție și atrage sancțiuni financiare.
„Încălcarea prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018 constituie contravenție și se sancționează cu amendă.
Informații suplimentare privind starea rețelei de drumuri naționale și autostrăzi pot fi obținute la Dispeceratul CNAIR S.A., la numărul 021/9360, sau accesând www.cnadnr.ro, secțiunea DISPECERAT – Situația Drumurilor Naționale, precum și pagina oficială de Facebook CNAIR”, a mai transmis CNAIR.
Transportatorii sunt sfătuiți să își reorganizeze cursele din timp pentru a evita blocajele, întârzierile și costurile suplimentare generate de amenzi.