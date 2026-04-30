Donald Trump s-a supărat. Președintele american a anunțat că administrația de la Washington analizează posibilitatea de a reduce prezența militară a Statelor Unite în Germania. Declarația vine într-un moment tensionat, marcat de schimburi dure de replici între liderul de la Casa Albă și cancelarul german Friedrich Merz pe tema conflictului din Iran.

Potrivit mesajului transmis de pe rețeaua sa, Truth Social, o decizie ar putea fi luată în perioada imediat următoare.

Donald Trump s-a supărat. De ce ia în calcul retragerea trupelor din Germania

Liderul american a precizat că această opțiune este în prezent analizată la nivelul administrației, fără a oferi detalii suplimentare despre amploarea unei eventuale retrageri.

„Statele Unite studiază şi ia în considerare în prezent posibilitatea unei reduceri a efectivelor militare din Germania, iar o decizie va fi luată foarte curând”, a scris Donald Trump american pe .

Ce a declanșat conflictul dintre Trump și Merz

Decizia vine pe fondul unui schimb dur de declarații între Washington și Berlin, după pozițiile exprimate de cancelarul german privind situația din Iran. Friedrich Merz a afirmat că „americanii nu au în mod clar nicio strategie” în Iran și a susținut că Teheranul „umileşte” prima putere mondială, informează .

Donald Trump s-a supărat. De ce l-a criticat pe Merz

Președintele SUA a răspuns imediat și într-un ton dur, criticându-l pe liderul german pentru pozițiile sale. Cancelarul „consideră că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară. Nu ştie despre ce vorbeşte”, s-a revoltat Trump.

Ce urmează

În acest context tensionat, o eventuală reducere a trupelor americane din Germania ar putea avea implicații importante pentru securitatea regională și relațiile dintre aliații NATO. Decizia finală este așteptată în perioada următoare, pe fondul escaladării retoricii dintre cei doi lideri.