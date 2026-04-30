Acasa » Politică » George Simion: „Am discutat inclusiv cu oameni din conducerea USR". Ce i s-a cerut

George Simion: „Am discutat inclusiv cu oameni din conducerea USR”. Ce i s-a cerut

Traian Avarvarei
30 apr. 2026, 10:17
George Simion, liderul AUR. Sursa foto: George Simion / Facebook
Cuprins
  1. Simion, despre negocierile cu partidele
  2. Ce condiții pusese Simion

George Simion, liderul AUR, a declarat că PNL și USR i-au cerut sprijinul pentru menținerea Guvernului Bolojan.

Simion, despre negocierile cu partidele

„Am discutat cu toți, cu toate partidele, cu toți liderii importanți de partid. E normal să discuți, nu am de ce să mă ascund, nu am făcut ilegalități. Am discutat inclusiv cu oameni din conducerea USR. Am înțeles modul lor de gândire, vor să-și atingă niște obiective politice. De exemplu, voiau să îl țină în continuare pe Bolojan, să obțină o participare a noastră în susținerea acestui guvern minoritar”, a declarat George Simion, în emisiunea lui Ionuț Cristache.

Președintele AUR a explicat apoi că nu s-a mai ajuns acolo deoarece PNL și USR n-au acceptat cele trei condiții pe care el le-a enunțat și public.

Ce condiții pusese Simion

Amintim că, pe 21 aprilie, George Simion a anunțat că AUR e dispus să negocieze cu partidele din coaliție dacă acestea respectă trei condiții.

„Trei lucruri le vrem de la acești domni care au dus România unde e, în hău, în prăpastie. Pentru azi. 1 – cum au votat românii, 300 de parlamentari. 2 – renunțarea la subvențiile pentru partide. 3 – alegerea primarilor și președinților de consilii județene în două tururi.

Pentru toate acestea se poate da vot în Biroul Permanent al Camerei Deputaților, sunt proiecte de lege și se pot adopta. (…) Dacă vor accepta, ori unii, ori alții, ca cele trei legi să fie votate, apoi putem discuta despre altceva”, a spus George Simion, într-un clip pe Facebook.

AUR a ajuns până la urmă să colaboreze cu PSD și să depună împreună o moțiune de cenzură contra Guvernului Bolojan, deși este extrem de improbabil ca PSD să fi acceptat aceste condiții.

Pe 24 aprilie, o reacție publică la aceste trei condiții puse de AUR a avut chiar premierul liberal Ilie Bolojan. Detalii AICI.

