Minivacanța de 1 Mai nu mai înseamnă de mult doar litoralul românesc. Tot mai mulți români aleg variante precum Bulgaria sau Grecia pentru o escapadă rapidă.
În 2026, zilele libere se leagă perfect, ceea ce face planul și mai tentant. Ambele destinații sunt ușor accesibile din București, fără efort mare de deplasare. Diferențele apar însă clar la costuri, cazare, mâncare și experiența generală oferită.
Când ai doar câteva zile la dispoziție, drumul devine rapid unul dintre cele mai importante criterii. Contează nu doar timpul, ci mai ales costurile implicate. În 2026, diferențele de preț la carburant între Bulgaria și Grecia sunt suficient de mari încât să influențeze decizia.
Potrivit Cargopedia, în Bulgaria, benzina costă în jur de 1,5 euro pe litru, iar motorina ajunge la aproximativ 1,8 euro. În Grecia, prețurile sunt mai ridicate, aproximativ 2,2 euro pentru benzină și 2,1 euro pentru motorină. Diferența poate părea mică la prima vedere, dar devine semnificativă după câteva sute de kilometri.
Cei care aleg Grecia trebuie să țină cont că drumul este mai lung, chiar și pentru destinațiile apropiate. Stațiuni precum Thassos sau Halkidiki implică automat costuri mai ridicate de deplasare. Cheltuielile pentru carburant și taxe pot ajunge ușor între 150 și 300 de euro. În unele cazuri, se adaugă și costul feribotului, ceea ce crește și mai mult bugetul. În final, diferența de transport devine semnificativă și poate influența întreaga vacanță.
Când vine vorba de cazare, diferențele dintre Bulgaria și Grecia se observă rapid. Bulgaria rămâne, în general, varianta mai accesibilă pentru majoritatea turiștilor. Ofertele all inclusive sunt atractive, iar o noapte la un hotel de 3 sau 4 stele pornește de la 50–100 de euro. În Grecia, prețurile sunt mai ridicate, mai ales la început de sezon, când cererea crește. Tarifele pornesc de la aproximativ 70–80 de euro pe noapte și pot depăși ușor 150 de euro în zonele populare. Diferențele se văd și la mâncare, unde în Bulgaria cheltuiești 10–20 de euro pe zi, iar în Grecia ajungi frecvent la 20–40 de euro sau chiar mai mult.
Cu toate acestea, mulți turiști consideră că vacanțele în Grecia compensează prin calitate. Porțiile sunt generoase, ingredientele sunt proaspete, iar experiența culinară devine parte din vacanță. Dincolo de costuri, contează foarte mult ce primești în schimb. Destinațiile grecești impresionează prin peisaje spectaculoase și apă limpede. Plajele sunt variate, iar atmosfera te scoate complet din rutina zilnică. Bulgaria, în schimb, mizează pe simplitate, accesibilitate și confort. În final, alegerea ține de ce îți dorești: o vacanță rapidă și ieftină sau una mai complexă, dar mai costisitoare.