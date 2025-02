Diana Șoșoacă: „Nu sunt o admiratoare a lui Putin! Putin este un admirator al poporului român!” / „Din câte știu, bunica lui Putin se trage din România”

Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, a declarat marțis eara, într-o intervenție pentru emisiunea News Pass că nu este o admiratoare a lui Putin, ci o admiratoare a poporului român. Mai mult, potrivit Dianei Șoșoacă, Putin ar fi un admirator al românilor, având în vedere că s-ar trage din România.

Diana Șoșoacă a făcut aceste precizări în contextul în care a povestit despre recenta vizită făcută la Washington, pentru a participa, în calitate de invitată, la Conservative Political Action Conference (CPAC):

“Eu nu sunt o admiratoare a lui Putin! Eu sunt o admiratoare a poporului român și a istoriei poporului român și a oamenilor care au însemnat ceva pentru România.

Cred că Putin este un admirator al poporului român având în vedere că și el și Lavrov vorbesc despre tot ceea ce se întâmplă în România.

Din câte știu de la domnul profesor de istorie Corvin Lupu, bunica lui Putin se trage din România. Domnul profesor Corvin Lupu a predat la școala SRI, la SNSPA și ce cursuri se mai fac pe la SRI”.

Diana Șoșoacă a avut cuvinte de laudă la adresa modului în care americanii fac politică:

“Trebuie să știi cum să negociezi cu ei și dacă le atragi latura emoțională și sensibilă, cum fac toți, și americanii am văzut, atacă coarda sensibilă. Diferența dintre politica americană, și am stat și am urmărit, am stat și am vorbit cu toți, m-am întâlnit cu congresmeni, cu senatori, m-am întâlnit cu puști tineri care lucrează pentru senatori și congresmeni, totul e făcut pe optimist.

Dau americanilor, în primul rând, ideea de demnitate, de mândrie națională și de speranță concretizată într-o certitudine.

Trump a călcat în picioare presa globalistă. I-a făcut pe ăștia de la CNN patetici, de rușine. Pe mine m-au uns pe suflet”.