Digitalizarea spitalelor, doar pe hârtie. Datele publicate joi de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) scot la iveală o realitate îngrijorătoare. Multe dintre spitalele din România nu avansează deloc în proiectele de modernizare finanțate prin programul european. Tabloul de bord lansat de minister evidențiază stadiul fiecărui proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, inclusiv alocările, progresul tehnic și cel financiar.

În total, platforma indică 549 de proiecte care menționează cuvântul „spital”, în total, o alocare de aproximativ 1,1 miliarde de euro. Cu toate acestea, digitalizarea spitalelor prin PNRR rămâne în mare parte blocată.

Digitalizarea spitalelor, doar pe hârtie. Câte proiecte din sănătate sunt complet blocate

Conform datelor , nu mai puțin de 226 de proiecte se află la 0% progres tehnic, majoritatea vizează digitalizarea unităților sanitare. Deși sunt finanțate cu sume relativ mici, de regulă sub un milion de euro, instituțiile medicale nu au făcut niciun pas înainte, potrivit .

Exemplele sunt numeroase:

Digitalizarea și guvernanța datelor la Spitalul Universitar de Urgență București – alocare de 990.000 de euro, progres tehnic 0%, progres financiar 0,98%.

La Spitalul Elias, tabloul arată exact aceleași valori, progres zero pe toată linia.

Situații identice se regăsesc la spitalele Gomoiu, Panait Sârbu, Sf. Pantelimon sau Bagdasar Arseni.

Digitalizarea spitalelor, doar pe hârtie. Care e stadiul proiectelor privind infecțiile nosocomiale

Un caz deosebit de sensibil este cel al Spitalului Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri, „singurul spital de specialitate care oferă tratamentul complex pentru arsuri de orice gravitate pentru pacienții adulți din România și din toată țara”, după cum menționează Ministerul Sănătății. Cu toate acestea, proiectul privind „reducerea riscului de infecții nosocomiale”, finanțat cu 650.000 de lei, înregistrează un progres tehnic de 0%.

Problema este cu atât mai gravă cu cât infecțiile nosocomiale reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru pacienții cu arsuri.

Există și proiecte care au avansat?

Tabloul MIPE arată și exemple pozitive. Deși numeroase proiecte stagnează, 153 de inițiative au atins un grad de realizare de 100%. Printre acestea se numără și unul dintre cele mai costisitoare: „RENOVAREA ENERGETICĂ SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA – MUNICIPIUL SUCEAVA”.

În același timp, la nivelul Administrației Spitalelor București (ASSMB), proiectul pentru realizarea noului corp destinat Terapiei Intensive Neonatologie din cadrul Spitalului Filantropia are un grad de execuție de doar 0,40%, deși beneficiază de un grant de 4,66 milioane de lei.