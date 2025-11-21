B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Digitalizarea spitalelor, doar pe hârtie. Peste 200 de proiecte PNRR au progres tehnic zero.. Ce au scos la iveală datele MIPE

Digitalizarea spitalelor, doar pe hârtie. Peste 200 de proiecte PNRR au progres tehnic zero.. Ce au scos la iveală datele MIPE

Ana Maria
21 nov. 2025, 14:23
Digitalizarea spitalelor, doar pe hârtie. Peste 200 de proiecte PNRR au progres tehnic zero.. Ce au scos la iveală datele MIPE
sursă foto: captură YT
Cuprins
  1. Digitalizarea spitalelor, doar pe hârtie. Câte proiecte din sănătate sunt complet blocate
  2. Digitalizarea spitalelor, doar pe hârtie. Care e stadiul proiectelor privind infecțiile nosocomiale
  3. Există și proiecte care au avansat?

Digitalizarea spitalelor, doar pe hârtie. Datele publicate joi de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) scot la iveală o realitate îngrijorătoare. Multe dintre spitalele din România nu avansează deloc în proiectele de modernizare finanțate prin programul european. Tabloul de bord lansat de minister evidențiază stadiul fiecărui proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, inclusiv alocările, progresul tehnic și cel financiar.

În total, platforma indică 549 de proiecte care menționează cuvântul „spital”, în total, o alocare de aproximativ 1,1 miliarde de euro. Cu toate acestea, digitalizarea spitalelor prin PNRR rămâne în mare parte blocată.

Digitalizarea spitalelor, doar pe hârtie. Câte proiecte din sănătate sunt complet blocate

Conform datelor MIPE, nu mai puțin de 226 de proiecte se află la 0% progres tehnic, majoritatea vizează digitalizarea unităților sanitare. Deși sunt finanțate cu sume relativ mici, de regulă sub un milion de euro, instituțiile medicale nu au făcut niciun pas înainte, potrivit defapt.ro.

Exemplele sunt numeroase:

  • Digitalizarea și guvernanța datelor la Spitalul Universitar de Urgență București – alocare de 990.000 de euro, progres tehnic 0%, progres financiar 0,98%.

  • La Spitalul Elias, tabloul arată exact aceleași valori, progres zero pe toată linia.

  • Situații identice se regăsesc la spitalele Gomoiu, Panait Sârbu, Sf. Pantelimon sau Bagdasar Arseni.

Digitalizarea spitalelor, doar pe hârtie. Care e stadiul proiectelor privind infecțiile nosocomiale

Un caz deosebit de sensibil este cel al Spitalului Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri, „singurul spital de specialitate care oferă tratamentul complex pentru arsuri de orice gravitate pentru pacienții adulți din România și din toată țara”, după cum menționează Ministerul Sănătății. Cu toate acestea, proiectul privind „reducerea riscului de infecții nosocomiale”, finanțat cu 650.000 de lei, înregistrează un progres tehnic de 0%.

Problema este cu atât mai gravă cu cât infecțiile nosocomiale reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru pacienții cu arsuri.

Există și proiecte care au avansat?

Tabloul MIPE arată și exemple pozitive. Deși numeroase proiecte stagnează, 153 de inițiative au atins un grad de realizare de 100%. Printre acestea se numără și unul dintre cele mai costisitoare: „RENOVAREA ENERGETICĂ SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA – MUNICIPIUL SUCEAVA”.

În același timp, la nivelul Administrației Spitalelor București (ASSMB), proiectul pentru realizarea noului corp destinat Terapiei Intensive Neonatologie din cadrul Spitalului Filantropia are un grad de execuție de doar 0,40%, deși beneficiază de un grant de 4,66 milioane de lei.

Tags:
Citește și...
Senatoare POT bătută cu ranga de soția unui om de afaceri, în plină stradă. De la ce ar fi izbucnit scandalul
Eveniment
Senatoare POT bătută cu ranga de soția unui om de afaceri, în plină stradă. De la ce ar fi izbucnit scandalul
Primele imagini cu Horațiu Potra, adus de mascați la Curtea de Apel București / UPDATE: Magistrații au decis să-l aresteze pentru 30 de zile (FOTO)
Eveniment
Primele imagini cu Horațiu Potra, adus de mascați la Curtea de Apel București / UPDATE: Magistrații au decis să-l aresteze pentru 30 de zile (FOTO)
Prima zi de dezlegare la pește din Postul Crăciunului. Află cum poți pregăti cel mai delicios păstrăv la cuptor
Eveniment
Prima zi de dezlegare la pește din Postul Crăciunului. Află cum poți pregăti cel mai delicios păstrăv la cuptor
Gigi Becali a fugit din spital la câteva ore după ce a fost operat. Cum se simte latifundiarul din Pipera
Eveniment
Gigi Becali a fugit din spital la câteva ore după ce a fost operat. Cum se simte latifundiarul din Pipera
IT-ul Curții de Apel București, blocat din cauza dosarului Călin Georgescu-Horațiu Potra. S-au strâns sute de GB de probe pentru „lovitura de stat”. Ce reclamă avocații inculpaților
Eveniment
IT-ul Curții de Apel București, blocat din cauza dosarului Călin Georgescu-Horațiu Potra. S-au strâns sute de GB de probe pentru „lovitura de stat”. Ce reclamă avocații inculpaților
Ministerul Culturii intenționează să desființeze Institutul Patrimoniului: „Nu de aici se pot face economii”. Ce atribuții are INP
Eveniment
Ministerul Culturii intenționează să desființeze Institutul Patrimoniului: „Nu de aici se pot face economii”. Ce atribuții are INP
Un cocoș reclamat la Garda de Mediu stârnește controverse printre vecini. Cum gestionează instituția sesizările absurde
Eveniment
Un cocoș reclamat la Garda de Mediu stârnește controverse printre vecini. Cum gestionează instituția sesizările absurde
De ce refuză copiii să mănânce legume, în special pe cele verzi. Mihaela Bilic: „Nu suntem ierbivori”
Eveniment
De ce refuză copiii să mănânce legume, în special pe cele verzi. Mihaela Bilic: „Nu suntem ierbivori”
Două butoaie de vin au fost vândute cu 400.000 de euro fiecare. Cum au ajuns la acest preț record
Eveniment
Două butoaie de vin au fost vândute cu 400.000 de euro fiecare. Cum au ajuns la acest preț record
Româncă acuzată că a furat de la omul de afaceri pentru care lucra ca menajeră. Suma uriașă pe care ar fi sustras-o
Eveniment
Româncă acuzată că a furat de la omul de afaceri pentru care lucra ca menajeră. Suma uriașă pe care ar fi sustras-o
Ultima oră
15:14 - Federația de Gimnastică a dizolvat loturile naționale, după scandalul uriaș. Ce presupune această măsură și cum sunt afectați sportivii
14:56 - Intrarea în Biserică a Maicii Domnului: Ce ar trebui să conțină pachetele împărțite în această zi
14:55 - „Despărțirea amicală” dintre Ludovic Orban și Nicușor Dan se transformă în război. Replica dură a lui Orban pentru șeful statului
14:53 - Țara cu care MBDA a semnat primul contract de export pentru SKY WARDEN, sistemul său anti-dronă premiat la nivel european. De ce este considerat unul dintre cele mai performante
14:41 - Începe spectacolul „unirii poporului român” în jurul Ancăi Alexandrescu. Cine s-a retras în favoarea moderatoarei tv
Catalin Drula
14:25 - Senatoare POT bătută cu ranga de soția unui om de afaceri, în plină stradă. De la ce ar fi izbucnit scandalul
14:19 - Primele imagini cu Horațiu Potra, adus de mascați la Curtea de Apel București / UPDATE: Magistrații au decis să-l aresteze pentru 30 de zile (FOTO)
13:51 - Cum s-au fotografiat Raluka și iubitul ei, în vacanță: „Te iubesc”. Ce diferență de vârstă este între artistă și omul de afaceri
13:39 - Sondaj-surpriză în București: Ciucu, Băluță, Drulă și Alexandrescu, la un pas unii de alții. Cine conduce acum clasamentul
13:16 - Prima zi de dezlegare la pește din Postul Crăciunului. Află cum poți pregăti cel mai delicios păstrăv la cuptor