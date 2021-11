Directorul SJU Deva, despre neurochirurgul acuzat de malpraxis: Au fost mai multe sesizări că nu e profesionist în ce face. Noi nu avem nicio competență să îi întrerupem activitatea (VIDEO)

Lucian Miron, director medical la Spitalul Județean Deva, a vorbit despre situația neruochirurgului acuzat că ar fi operat pe partea greșită a capului un bătrân în vârstă de 84 de ani. „Au fost mai multe sesizări din partea colegilor, din partea unor alte persoane, pacienți sau aparținători, referitor la competențele profesionale ale acestui coleg”, a spus Lucian Miron, marți, la Știrile B1 TV cu Aneta Sângeorzan.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Lucian Miron (SJU Deva), pe B1 TV, despre neurochirurgul acuzat de malpraxis

„Pacientul este în viață, pacientul este în compartimentul de Neurochirurgie, a supraviețuit acestei intervenții și probabil că i-a salvat și viața în cele din urmă intervenția în partea care a fost hematomul. (Medicul) a fost rezident pe post al Spitalului Județean Deva și de aproximativ trei ani activează ca medic neurochirurg în cadrul spitalului nostru, însă au fost mai multe sesizări din partea colegilor, din partea unor alte persoane, pacienți sau aparținători, referitor la competențele profesionale ale acestui coleg”, a declarat Lucian Miron.

Întrebat ce sancțiuni îi poate aplica SJU Deva și dacă unitatea spitalicească poate măcar să îl suspende până va interveni vreo altă instituție, Lucian Miron a explicat: „Nu avem competențe în acest sens. Aceste măsuri se vor lua în funcție de rezultatele anchetei. Ancheta și expertiza medico-legală ne vor îndruma în a lua măsurile care se impun. (…) Da, noi nu avem nicio competență să îi întrerupem activitatea în vreun fel”.

„N-aș putea să vă dau eu răspunsuri din punct de vedere legal care sunt riscurile. Sigur că, în funcție de încadrarea juridică, el riscă sancțiuni chiar și penale, pot să fie, în funcție de gradul de vinovăție și culpa care i se constată la acest caz”, a adăugat Lucian Miron.

Referitor la sesizările care îl vizau pe neurochirurgul respectiv, el a spus: „Sesizările au fost subiective atâta vreme cât nu există un alt neurochirurg în instituție care să aprecieze din punct de vedere profesional acest coleg. Noi am făcut solicitare către Ministerul Sănătății în urmă cu un an, respectiv în luna septembrie a anului trecut, în vederea evaluării profesionale, sau reevaluării profesionale, întrucât au sesizat, cum spun, că nu este profesionist în ceea ce face. Prin urmare, pentru a evita astfel de evenimente, am sesizat Ministerul Sănătății, comisia de neurochirurgie. Au răspuns că nu este în competența lor să facă această evaluare. Am sesizat Colegiul Medicilor Hunedoara, care ne-a răspuns că nu este în competența lor fiindcă este membru al Colegiului Medicilor Timiș. Am sesizat și Colegiul Medicilor Timiș, de la care n-am primit niciun răspuns”.