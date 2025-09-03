B1 Inregistrari!
George Lupu
03 sept. 2025, 08:50
Foto: Direcția Națională Anticorupție / Facebook

Percheziții masive ale procurorilor DNA sunt în plină desfășurare miercuri dimineață în București și în 8 județe. 

Unde au loc perchezițiile DNA

Procurorii DNA au efectuat nu mai puțin de 47 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat de procurorii Anticorupție la peste 18 milioane de euro, conform surselor Info Sud-Est.

Perchezițiile au loc la persoane fizice și firme din București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov.

Ancheta este coordonată de structura centrală a DNA.

