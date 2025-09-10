B1 Inregistrari!
Oficial: Claudiu Crețu, șeful ELCEN, e acuzat de DNA că a cerut o șpagă de 1,5 milioane de euro

Oficial: Claudiu Crețu, șeful ELCEN, e acuzat de DNA că a cerut o șpagă de 1,5 milioane de euro

Traian Avarvarei
10 sept. 2025, 15:19
Oficial: Claudiu Crețu, șeful ELCEN, e acuzat de DNA că a cerut o șpagă de 1,5 milioane de euro
Foto: Claudiu Crețu / Facebook

Șeful ELCEN e acuzat de DNA că a cerut o șpagă de 1,5 milioane de euro de la o firmă privată pentru a cumpăra cu banii companiei de stat un teren de la respectiva firmă.

Cuprins

  • Cine e vizat în ancheta DNA
  • Ce acuzații aduce DNA conducerii ELCEN

Cine e vizat în ancheta DNA

Claudiu Crețu, directorul general ELCEN, e acuzat de două infracțiuni de luare de mită.

De-a lungul timpului, el avut mai multe funcții, între care de director general la Termoenergetica, director adjunct la RADET, ofițer MAI la “Protecţie internă și activități de prevenire și control intern”, detaşat la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Integritate Colaborare cu alte ministere și entități.

Crețu e absolvent de liceu teologic în Galați și de Facultate de Teologie. El a făcut și Facultatea de Drept a Academiei de Poliție A.I.Cuza.

La rândul său, Cristian Zamfiroi, director comercial al ELCEN, e acuzat de două infracțiuni de complicitate la luare de mită și a unei infracțiuni de luare de mită.

Ambii au fost plasați sub control judiciar 60 de zile.

Ce acuzații aduce DNA conducerii ELCEN

„În data de 01 iulie 2025, inculpatul Creţu-Sârbu Claudiu-Ionuţ, în calitatea menționată anterior, ar fi primit prin intermediul complicelui său, Zamfiroi Cristian Andrei Cornel, în biroul unei societăți comerciale din Municipiul București, suma de 40.000 de lei de la reprezentantul acesteia, în legătură cu urgentarea aprobării operațiunilor de plăți aferente facturilor emise de societatea respectivă către Electrocentrale București SA.

În data de 10 iulie 2025, inculpatul Creţu-Sârbu Claudiu-Ionuţ ar fi pretins, prin intermediul complicelui Zamfiroi Cristian-Andrei-Cornel, administratorului unei societăți comerciale suma de 1.565.000 de euro, în legătură cu vânzarea-cumpărarea unui teren aflat în proprietatea societății comerciale respective.

În data de 30 iulie 2025, inculpatul Zamfiroi Cristian-Andrei-Cornel ar fi pretins administratorului unei societăți comerciale aflate în raporturi contractuale cu S.C. Electrocentrale București S.A., suma de 50.000 de lei în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuțiile sale de serviciu”, a transmis DNA, într-un comunicat.

Marți s-au făcut și percheziții în acest dosar.

ELCEN furnizează energia în București și e a noua cea mai mare companie cu capital de stat din România.


