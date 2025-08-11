Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au depistat cinci cetățeni străini ascunși într-un . Ei încercau să intre ilegal în România.

Cuprins

Unde erau ascunși cei cinci migranți

Ce au făcut autoritățile

Unde erau ascunși cei cinci migranți

Cei cinci care încercau să pătrundă ilegal în România au fost prinși de autorități. Ei se aflau într-un microbuz, înmatriculat în Cehia. Acesta a fost oprit pentru control.

Șoferul era un cetățean moldovean și avea ca pasager un cetățean bulgar. În urma verificării, în compartimentul de marfă a fost descoperit un locaș special amenajat în care se aflau ascunse patru persoane de cetățenie siriană și un cetățean irakian.

Ce au făcut autoritățile

Polițiștii spun că „migranții au fost îmbarcați în apropierea orașului Sofia, Bulgaria, și transportați aproximativ cinci ore până la granița cu România”, conform .

Aceștia au fost predați autorităților bulgare pentru continuarea cercetărilor și aplicarea măsurilor legale.

De asemenea, șoferul și pasagerul au fost arestați preventiv pentru 30 de zile și sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți.

Poliția de Frontieră Giurgiu continuă acțiunile pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale, pentru a asigura securitatea granițelor României.