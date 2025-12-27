B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Tragedie în Vaslui: Doi copii plecați la colindat s-au înecat în lacul de acumulare Tăcuta

Tragedie în Vaslui: Doi copii plecați la colindat s-au înecat în lacul de acumulare Tăcuta

Traian Avarvarei
27 dec. 2025, 19:20
Tragedie în Vaslui: Doi copii plecați la colindat s-au înecat în lacul de acumulare Tăcuta
Sursa foto: Flickr.com

Doi copii, frați, au murit înecați în lacul de acumulare Tăcuta, localitatea Protopopeşti, comuna vasluiană Tacuta.

Copii înecați în acumularea Tăcuta

Victimele sunt un băiat de 12 ani şi o fată de 14 ani, anunță Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui.

Ei făceau parte dintr-un grup de colindători. Aceștia traversau acumularea pe gheaţă, când aceasta s-a rupt.

Poliţiştii au luat legătura cu părinţii lor, care au spus că nu i-au mai văzut de la ora 15.15. Autoritățile au fost anunțate prin 112 la ora 17.35.

La fața locului a intervenit Detaşamentul Vaslui cu „autospeciala de căutare – salvare L200, o barcă pneumatică, TIM si EPA, precum şi zece militari”.

În jurul orei 18.40, ISU Vaslui a informat că ambii copii au fost scoşi din apă decedați.

Tags:
Citește și...
Mirabela Grădinaru, dezvăluiri din familie. Cum sunt viețile lor de când Nicușor Dan a devenit președinte
Eveniment
Mirabela Grădinaru, dezvăluiri din familie. Cum sunt viețile lor de când Nicușor Dan a devenit președinte
Horoscop Alina Bădic, energia trecerii în 2026: Fecioarele și Leii sunt printre cei mai încercați nativi din punct de vedere al transformării (VIDEO)
Eveniment
Horoscop Alina Bădic, energia trecerii în 2026: Fecioarele și Leii sunt printre cei mai încercați nativi din punct de vedere al transformării (VIDEO)
Zeci de mii de bucureșteni, în frig din cauza unei avarii. Când vor avea din nou căldură
Eveniment
Zeci de mii de bucureșteni, în frig din cauza unei avarii. Când vor avea din nou căldură
Unde trăiesc cei mai singuri oameni? Iată ce arată un studiu
Eveniment
Unde trăiesc cei mai singuri oameni? Iată ce arată un studiu
Cum cureți gheața de pe mașină iarna? Metode sigure și greșeli de evitat
Eveniment
Cum cureți gheața de pe mașină iarna? Metode sigure și greșeli de evitat
Un bărbat a fost obligat să plătească despăgubiri după ce a dat „like” fotografiilor altor femei
Eveniment
Un bărbat a fost obligat să plătească despăgubiri după ce a dat „like” fotografiilor altor femei
„Întrebarea teologică” a lui Cristian Tudor Popescu pentru români, în contextul sărbătorilor. Ce curiozitate are gazetarul
Eveniment
„Întrebarea teologică” a lui Cristian Tudor Popescu pentru români, în contextul sărbătorilor. Ce curiozitate are gazetarul
Un angajat al Şcolii de Agenţi de Poliţie din Câmpina a fost reţinut pentru tentativă de viol asupra unui elev
Eveniment
Un angajat al Şcolii de Agenţi de Poliţie din Câmpina a fost reţinut pentru tentativă de viol asupra unui elev
Gigi Becali a povestit cum i-a salvat viața unui IT-ist: „Milioane făceam și voiam să mă sinucid”
Eveniment
Gigi Becali a povestit cum i-a salvat viața unui IT-ist: „Milioane făceam și voiam să mă sinucid”
Pompierii din Giurgiu au salvat un căţeluş dintr-un apartament în flăcări (FOTO)
Eveniment
Pompierii din Giurgiu au salvat un căţeluş dintr-un apartament în flăcări (FOTO)
Ultima oră
19:36 - Predicțiile lui Andrei Caramitru pentru 2026. „Vedem peste un an ce a ieșit”
18:56 - Mirabela Grădinaru, dezvăluiri din familie. Cum sunt viețile lor de când Nicușor Dan a devenit președinte
18:20 - Horoscop Alina Bădic, energia trecerii în 2026: Fecioarele și Leii sunt printre cei mai încercați nativi din punct de vedere al transformării (VIDEO)
17:49 - Activitatea Complexului Energetic Oltenia, parțial afectată de un atac informatic. CEO a depus plângere penală la DIICOT. Precizările companiei
17:13 - Zeci de mii de bucureșteni, în frig din cauza unei avarii. Când vor avea din nou căldură
16:46 - Dana Rogoz a vorbit despre o posibilă mutare din România. Motivul pentru care ar face acest pas cu familia: „Dacă ei ar avea nevoie…”
16:16 - Semnale proaste din economie: Numărul firmelor dizolvate, în creștere cu peste 26% în primele 11 luni din 2025
15:51 - Unde trăiesc cei mai singuri oameni? Iată ce arată un studiu
15:19 - Cum cureți gheața de pe mașină iarna? Metode sigure și greșeli de evitat
14:33 - Zelenski, după atacul asupra Kievului: „Rusia nu vrea să pună capăt războiului”