Doi copii, frați, au murit înecați în lacul de acumulare Tăcuta, localitatea Protopopeşti, comuna vasluiană Tacuta.

Copii înecați în acumularea Tăcuta

Victimele sunt un băiat de 12 ani şi o fată de 14 ani, anunță Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

Ei făceau parte dintr-un grup de colindători. Aceștia traversau acumularea pe gheaţă, când aceasta s-a rupt.

Poliţiştii au luat legătura cu părinţii lor, care au spus că nu i-au mai văzut de la ora 15.15. Autoritățile au fost anunțate prin 112 la ora 17.35.

La fața locului a intervenit Detaşamentul Vaslui cu „autospeciala de căutare – salvare L200, o barcă pneumatică, TIM si EPA, precum şi zece militari”.

În jurul orei 18.40, ISU Vaslui a informat că ambii copii au fost scoşi din apă decedați.