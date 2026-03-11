Pentru prima dată, au reușit să cultive și să recolteze năut folosind un „pământ selenar” simulat. Descoperirea ar putea deschide noi posibilități pentru alimentația astronauților în viitoarele misiuni spațiale. Studiul a fost realizat de specialiști de la Universitatea din Texas, Austin, în colaborare cu Universitatea Texas A&M. Rezultatele cercetării au fost publicate în jurnalul științific .

Oamenii de știință au vrut să afle dacă regolitul selenar, solul de pe Lună lipsit de microorganisme și materie organică, poate deveni un mediu fertil. Mai exact, cercetătorii au testat dacă acesta poate susține creșterea plantelor. În cadrul experimentului, echipa a folosit un sol lunar simulat, creat de compania Exolith Labs. Acest amestec reproduce compoziția probelor selenare aduse pe Pământ de astronauții misiunilor Apollo.

Pentru a îmbunătăți fertilitatea solului, cercetătorii au adăugat vermicompost, un fertilizator natural produs de râme roșii și bogat în nutrienți. Înainte de plantare, semințele de năut au fost tratate cu micorizice arbusculare, care ajută plantele să absoarbă nutrienții necesari și reduc absorbția metalelor grele din sol. Potrivit cercetătoarei Sara Santos, rezultatele reprezintă un pas important în înțelegerea modului în care hrana ar putea fi cultivată direct pe suprafața Lunii.

Ce proporție de „sol lunar” poate susține viața plantelor

După pregătirea amestecului, echipa coordonată de cercetătoarea Sara Santos a plantat năut în combinații diferite de regolit selenar și vermicompost. Experimentele au arătat că plantele au crescut și au putut fi recoltate atunci când amestecul conținea cel mult 75% sol selenar. Când proporția de regolit a fost mai mare, au început să dea semne de stres și au murit mai devreme.

Totuși, năutul tratat cu ciuperci micorizice a rezistat mai mult decât cel care nu a fost inoculat. Acest lucru evidențiază rolul important al acestor organisme pentru sănătatea plantelor. În plus, cercetătorii au observat că ciupercile au reușit să colonizeze și să supraviețuiască în mediul lunar simulat. Acest lucru sugerează că ar putea fi introduse o singură dată într-un viitor sistem de cultivare pe Lună.