B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Descoperirea care ar putea schimba viața pe Lună. Cercetătorii au cultivat hrană în „sol selenar”

Descoperirea care ar putea schimba viața pe Lună. Cercetătorii au cultivat hrană în „sol selenar”

Ana Beatrice
11 mart. 2026, 08:32
Descoperirea care ar putea schimba viața pe Lună. Cercetătorii au cultivat hrană în „sol selenar”
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Este posibilă agricultura pe Lună
  2. Ce proporție de „sol lunar” poate susține viața plantelor

Cum va arăta meniul astronauților care vor păși din nou pe Lună? Statele Unite se pregătesc să revină pe satelitul natural al Pământului prin misiunea Artemis II. În același timp, cercetătorii caută soluții pentru alimentația viitorilor exploratori.

Un studiu realizat la Universitatea din Texas, Austin aduce în prim-plan o opțiune neașteptată, năutul. Concluziile au fost publicate pe platforma EurekAlert, aparținând organizației nonprofit American Association for the Advancement of Science (AAAS).

Este posibilă agricultura pe Lună

Pentru prima dată, cercetătorii au reușit să cultive și să recolteze năut folosind un „pământ selenar” simulat. Descoperirea ar putea deschide noi posibilități pentru alimentația astronauților în viitoarele misiuni spațiale. Studiul a fost realizat de specialiști de la Universitatea din Texas, Austin, în colaborare cu Universitatea Texas A&M. Rezultatele cercetării au fost publicate în jurnalul științific Scientific Reports.

Oamenii de știință au vrut să afle dacă regolitul selenar, solul de pe Lună lipsit de microorganisme și materie organică, poate deveni un mediu fertil. Mai exact, cercetătorii au testat dacă acesta poate susține creșterea plantelor. În cadrul experimentului, echipa a folosit un sol lunar simulat, creat de compania Exolith Labs. Acest amestec reproduce compoziția probelor selenare aduse pe Pământ de astronauții misiunilor Apollo.

Pentru a îmbunătăți fertilitatea solului, cercetătorii au adăugat vermicompost, un fertilizator natural produs de râme roșii și bogat în nutrienți. Înainte de plantare, semințele de năut au fost tratate cu ciuperci micorizice arbusculare, care ajută plantele să absoarbă nutrienții necesari și reduc absorbția metalelor grele din sol. Potrivit cercetătoarei Sara Santos, rezultatele reprezintă un pas important în înțelegerea modului în care hrana ar putea fi cultivată direct pe suprafața Lunii.

Ce proporție de „sol lunar” poate susține viața plantelor

După pregătirea amestecului, echipa coordonată de cercetătoarea Sara Santos a plantat năut în combinații diferite de regolit selenar și vermicompost. Experimentele au arătat că plantele au crescut și au putut fi recoltate atunci când amestecul conținea cel mult 75% sol selenar. Când proporția de regolit a fost mai mare, plantele au început să dea semne de stres și au murit mai devreme.

Totuși, năutul tratat cu ciuperci micorizice a rezistat mai mult decât cel care nu a fost inoculat. Acest lucru evidențiază rolul important al acestor organisme pentru sănătatea plantelor. În plus, cercetătorii au observat că ciupercile au reușit să colonizeze și să supraviețuiască în mediul lunar simulat. Acest lucru sugerează că ar putea fi introduse o singură dată într-un viitor sistem de cultivare pe Lună.

Tags:
Citește și...
Anchetă după tragedia de la Kerzers, Elveția. Cel puţin şase morţi în incendiul unui autocar. Poliția ia în calcul „un act deliberat”
Externe
Anchetă după tragedia de la Kerzers, Elveția. Cel puţin şase morţi în incendiul unui autocar. Poliția ia în calcul „un act deliberat”
Fenomenul El Niño revine? Experții avertizează că ar putea deveni un „Super El Niño” și ar aduce vreme extremă
Externe
Fenomenul El Niño revine? Experții avertizează că ar putea deveni un „Super El Niño” și ar aduce vreme extremă
Analiza făcută de presa din Ungaria, despre situația de la noi: „Frică și teroare în România, prețurile la combustibili cresc, dar Guvernul nu face nimic”
Externe
Analiza făcută de presa din Ungaria, despre situația de la noi: „Frică și teroare în România, prețurile la combustibili cresc, dar Guvernul nu face nimic”
„Un bărbat şi-a dat foc”. Mai mulți morți și răniți în Elveția, după ce un autocar a fost mistuit de flăcări (VIDEO)
Externe
„Un bărbat şi-a dat foc”. Mai mulți morți și răniți în Elveția, după ce un autocar a fost mistuit de flăcări (VIDEO)
Drepturile artiștilor în era inteligenței artificiale, pe masa Parlamentului European. Cum ar putea fi reglementată utilizarea conținutului creativ
Externe
Drepturile artiștilor în era inteligenței artificiale, pe masa Parlamentului European. Cum ar putea fi reglementată utilizarea conținutului creativ
Rusia a lansat un nou atac cu rachete asupra Insulei Șerpilor. Ce rol strategic are insula din Marea Neagră
Externe
Rusia a lansat un nou atac cu rachete asupra Insulei Șerpilor. Ce rol strategic are insula din Marea Neagră
Crucea Roșie cere fonduri pentru intervenții umanitare în Iran pe fondul escaladării conflictului. Cum vor fi sprijinite milioane de persoane
Externe
Crucea Roșie cere fonduri pentru intervenții umanitare în Iran pe fondul escaladării conflictului. Cum vor fi sprijinite milioane de persoane
Record istoric de miliardari pe planetă: Cine ocupă primul loc cu o avere de peste 800 de miliarde de dolari
Externe
Record istoric de miliardari pe planetă: Cine ocupă primul loc cu o avere de peste 800 de miliarde de dolari
Bruxellesul propune reducerea taxelor la energie pentru a proteja consumatorii. Ce impact ar putea avea măsura
Externe
Bruxellesul propune reducerea taxelor la energie pentru a proteja consumatorii. Ce impact ar putea avea măsura
Putin și Netanyahu ar avea imagini compromițătoare cu Trump, susține un jurnalist canadian: „Sunt mai grave decât cele legate de Epstein”
Externe
Putin și Netanyahu ar avea imagini compromițătoare cu Trump, susține un jurnalist canadian: „Sunt mai grave decât cele legate de Epstein”
Ultima oră
09:59 - Se schimbă regulile pe Aeroportul Otopeni. Ce cantitate de lichide pot lua pasagerii, începând de azi, în bagajul de mână
09:45 - Vremea, 11 martie: soare și temperaturi neobișnuit de ridicate în majoritatea regiunilor
09:38 - Livrarea de mâncare a explodat în România. Cât plătim, de fapt, pentru confortul livrării la ușă
09:28 - Băsescu îl avertizează pe Nicușor Dan după solicitarea SUA privind baza Kogălniceanu pentru operaţiuni în Orientul Mijlociu: „Afaceristul Trump va trebui să afle că accesul costă”
09:13 - Anchetă după tragedia de la Kerzers, Elveția. Cel puţin şase morţi în incendiul unui autocar. Poliția ia în calcul „un act deliberat”
09:12 - Fenomenul El Niño revine? Experții avertizează că ar putea deveni un „Super El Niño” și ar aduce vreme extremă
09:09 - Studiu: Pădurile Europei, tot mai afectate de incendii, insecte și furtuni. România ar putea avea uscări masive de arbori până în 2100
08:56 - Incendiu puternic la o fabrică din Arad. Zeci de angajați au fost evacuați. Au fost trimise și două mesaje RO-Alert din cauza norului uriaș de fum (VIDEO)
08:36 - Analiza făcută de presa din Ungaria, despre situația de la noi: „Frică și teroare în România, prețurile la combustibili cresc, dar Guvernul nu face nimic”
08:35 - Doi ciobani din Vaslui au fost arestați după ce ar fi ucis un câine și ar fi rănit altul