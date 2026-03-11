B1 Inregistrari!
Doi ciobani din Vaslui au fost arestați după ce ar fi ucis un câine și ar fi rănit altul

Selen Osmanoglu
11 mart. 2026, 08:35
Cuprins
  1. Intervenția poliției după un apel la 112
  2. Localnicii spun că animalele atacau gospodăriile
  3. Dispute între vecini și nemulțumiri în comunitate

Doi bărbați din județul Vaslui, ambii ciobani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi ucis câinele unor vecini și ar fi rănit grav un alt animal. Incidentul s-ar fi petrecut în comuna Ferești, unde, potrivit anchetatorilor, animalele ar fi fost legate și lovite în curtea unuia dintre suspecți.

Intervenția poliției după un apel la 112

Echipaje de poliție, inclusiv de la Poliția Animalelor, au intervenit în comuna vasluiană Ferești după ce a fost făcut un apel la numărul de urgență 112. Oamenii legii au descins la saivanul unuia dintre suspecți, unde au găsit un câine mort și un altul grav rănit.

Potrivit primelor informații din anchetă, animalele ar fi fost legate și bătute. Suspecții, doi bărbați în vârstă de 56 și 54 de ani, sunt cercetați pentru rănirea și uciderea animalelor cu intenție, fără drept.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact împrejurările în care s-a produs incidentul și rolul fiecăruia dintre cei implicați.

Localnicii spun că animalele atacau gospodăriile

Potrivit unor localnici, câinele ucis ar fi intrat în repetate rânduri în gospodării, unde ar fi atacat păsările și oile. Fiul unuia dintre suspecți susține că tatăl său ar fi reacționat după ce animalul a ajuns în curtea cu oi.

„L-a prins la oi în curte și l-a lovit cu parul. Dacă s-a apucat de ele, îl lași să le mănânce? Trebuia să facă ceva. Cum să te bagi la el?”, a declarat acesta pentru Știrile ProTv.

El a mai spus că proprietarii câinilor ar fi fost anunțați în repetate rânduri despre problemele create de animale, însă nu ar fi luat măsuri.

„L-a anunțat să îl închidă, să nu sunăm noi la poliție, că nu e frumos. A zis să îl omoare că el nu poate să îl prindă. Când l-a prins în ogradă la miei, l-a omorât. Și ei au sunat poliția. Nelu, care e închis și el, sunt prieteni, sunt ciobani, pasc oile împreună. L-a băgat și pe el, nevinovat”, a adăugat.

Dispute între vecini și nemulțumiri în comunitate

Unii localnici susțin că în zonă există mai mulți câini lăsați liberi, care ar provoca frecvent pagube în gospodării.

„Trebuia să aibă grijă pentru că l-a anunțat de atâtea ori să îl lege. De la vecinul de alături a mâncat 2 capre, i-a zis să îl omoare (n.r. proprietarul câinelui ar fi zis asta), că pe el nu îl interesează. După asta l-a prins între oi, i-a mâncat 15 găini, oile. L-a prins în curte și i-a dat un par în cap. Au venit 3 mașini de poliție pentru un câine care mănâncă animale, dar oaia nu e animal domestic?”, a mărturisit un bărbat, pentru aceeași sursă.

Și alte persoane din sat spun că problema câinilor lăsați liberi este una veche.

„Nici oamenii ăștia nu înțeleg să îi lege. Dacă ai un câine de rasă, leagă-l, de ce îi dai drumul? Nu știm ce a fost sigur acolo, el umbla pe drum, câinele. Încoace dacă mergeți, sunt câini mai mulți decât oameni”, a declarat o femeie.

„Nu e corect să îl omori. Nici nu îl omori, dar nici nu îl lași slobod să mănânce găinile. Tare ne necăjim cu găinile. Dacă nu mai ai o găină în ogradă, un ou, să vină câinii oamenilor să le mănânce?”, a adăugat.

