YouTube extinde oficial instrumentul Likeness ID către un grup pilot format din jurnaliști, oficiali publici și candidați politici pentru a combate conținutul manipulat prin inteligență artificială.

Cum funcționează noul sistem pe care YouTube extinde protecția identității

Lansată inițial în 2025 pentru creatorii de conținut, această funcție permite identificarea rapidă a videoclipurilor care folosesc imaginea sau vocea unei persoane fără acordul acesteia. Platforma a anunțat că noua măsură va fi disponibilă treptat, începând cu Franța, Regatul Unit, Statele Unite și Brazilia.

Tehnologia Likeness ID caută asemănări între trăsăturile unei persoane reale și conținutul generat de inteligența artificială, în special în cazul deepfake-urilor. Atunci când sistemul detectează o potrivire între o figură publică și un material manipulat, utilizatorul respectiv primește o alertă imediată.

„Astăzi, extindem acest serviciu la un grup pilot de oficiali publici, jurnalişti şi candidaţi politici” transmis platforma printr-un comunicat

Reprezentanții platformei au dat asigurări că datele colectate în acest proces nu vor fi folosite pentru a antrena modelele de inteligență artificială ale Google, ci vor fi utilizate exclusiv pentru funcționarea sistemului.

Ce persoane pot beneficia de funcția pe care YouTube extinde la nivel global

În prima fază, va colabora cu instituțiile media partenere pentru a identifica jurnaliștii care au nevoie de această protecție. În plan politic, serviciul este oferit oficialilor care și-au manifestat deja interesul, urmând ca ulterior să fie accesibil pentru diverse partide politice. Obiectivul companiei este ca acest sistem să fie disponibil la nivel mondial până la sfârșitul anului 2026.

Totuși, platforma avertizează că detectarea unui deepfake nu înseamnă automat că materialul va fi șters de pe site.

„Deşi acest instrument oferă o modalitate puternică de a gestiona cazurile de uzurpare de identitate neautorizate bazate pe inteligenţă artificială, detectarea nu garantează eliminarea”, a mai comunicat You Tube

Ce excepții există însă pentru platformă

Chiar dacă instrumentul identifică o voce sau o față generată artificial, anumite conținuturi de interes public vor rămâne pe platformă. Este vorba despre parodii sau satire, care sunt protejate de politicile actuale ale site-ului.

Cu peste 2,5 miliarde de utilizatori activi lunar, YouTube încearcă astfel să gestioneze explozia de conținut generat de AI care poate dezinforma publicul, scrie .