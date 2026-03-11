B1 Inregistrari!
Analiza făcută de presa din Ungaria, despre situația de la noi: „Frică și teroare în România, prețurile la combustibili cresc, dar Guvernul nu face nimic"

Analiza făcută de presa din Ungaria, despre situația de la noi: „Frică și teroare în România, prețurile la combustibili cresc, dar Guvernul nu face nimic”

11 mart. 2026, 08:36
Analiza făcută de presa din Ungaria, despre situația de la noi: Frică și teroare în România, prețurile la combustibili cresc, dar Guvernul nu face nimic
Sursa foto: Freepik / @freepik
Cuprins
  1. Presa din Ungaria, despre situația de la noi din țară. Cât costă benzina și motorina în România
  2. Analiza făcută de presa din Ungaria: De ce se scumpesc carburanții, dacă petrolul se ieftinește
  3. Ce măsuri analizează Guvernul pentru a evita combustibilul de 10 lei
  4. Ce au făcut alte țări din regiune

Presa din Ungaria a analizat prețurile la combustibili din România. „Frică și teroare în România, prețurile la combustibili cresc, dar guvernul nu face nimic„, așa sună titlul articolului din presa maghiară.

Tensiunile din Orientul Mijlociu au provocat fluctuații majore pe piețele energetice internaționale, iar efectele se resimt inclusiv în România. Deși cotațiile petrolului au început recent să scadă, prețurile la pompă continuă să urce.

Publicația economică maghiară Világgazdaság, citată de Rador, a analizat evoluția prețurilor din România și a explicat de ce combustibilul continuă să se scumpească, în pofida ieftinirii petrolului.

În contextul conflictului regional, piețele au fost puternic afectate de creșterile inițiale ale prețurilor la energie. Ulterior, după declarațiile președintelui american Donald Trump, potrivit cărora conflictul s-ar putea încheia în curând, cotațiile petrolului au început să scadă.

Cu toate acestea, românii nu resimt încă această ieftinire la pompă.

Presa din Ungaria, despre situația de la noi din țară. Cât costă benzina și motorina în România

Chiar dacă prețul petrolului a scăzut pe piețele internaționale cu aproximativ 30 de dolari, la stațiile de alimentare din România trendul a fost invers.

La stațiile Petrom, compania cu cea mai mare rețea de benzinării din țară, prețurile au crescut în această dimineață:

  • motorina s-a scumpit cu 15 bani pe litru

  • benzina cu 10 bani pe litru

Potrivit datelor analizate de presa maghiară, la o benzinărie Petrom din Oradea:

  • benzina standard (95) costa 8,32 lei/litru

  • motorina ajungea la 8,76 lei/litru

În cazul carburanților premium, prețurile sunt și mai mari. Motorina premium se vinde în unele zone din țară cu între 9 și 9,5 lei pe litru.

Există totuși și stații mai ieftine. De exemplu, la Eforie Nord:

  • benzina costă aproximativ 8,07 lei/litru

  • motorina 8,46 lei/litru

În marile orașe ale țării, situația prețurilor este următoarea:

  • București – 8,16 lei benzina / 8,59 lei motorina

  • Timișoara – 8,17 lei / 8,59 lei

  • Iași – 8,18 lei / 8,59 lei

  • Constanța – 8,19 lei / 8,58 lei

Analiza făcută de presa din Ungaria: De ce se scumpesc carburanții, dacă petrolul se ieftinește

Explicația vine din economie și ține de așa-numitul „lag effect”, adică efectul de întârziere.

Creșterile bruște ale costurilor de producție nu se reflectă imediat în prețul final al produselor, iar scăderile apar și ele cu întârziere. Astfel, fluctuațiile de pe piața petrolului pot ajunge la consumatori abia după o perioadă.

Potrivit jurnaliștilor maghiari, o astfel de evoluție poate fi limitată doar printr-o intervenție fermă din partea guvernului.

Ce măsuri analizează Guvernul pentru a evita combustibilul de 10 lei

În spațiul public au apărut mai multe discuții despre evoluția prețurilor din regiune și despre posibile intervenții ale statului.

Publicația maghiară citează și informații apărute în presa din România, potrivit cărora autoritățile analizează trei scenarii pentru a preveni depășirea pragului psihologic de 10 lei pe litru.

„Populaţia aşteaptă în zadar, Guvernul român nu ia măsuri, prețul combustibilului ar putea ajunge la zece lei”.

Primul scenariu ar presupune reducerea temporară a accizelor la benzină și motorină. O astfel de măsură ar putea scădea prețul final, având în vedere că taxele reprezintă aproximativ jumătate din costul carburantului. Totuși, reducerea accizelor ar diminua veniturile la bugetul de stat.

Un al doilea scenariu ar viza sprijin financiar pentru anumite categorii profesionale, în special transportatori și fermieri. O măsură similară a fost aplicată în 2022, după izbucnirea războiului din Ucraina, când prețurile au depășit 9 lei pe litru.

Al treilea scenariu presupune diversificarea surselor de aprovizionare cu petrol, pentru a reduce dependența de importurile din Orientul Mijlociu și impactul conflictelor din regiune.

Potrivit ministrului energiei, Bogdan Ivan, o decizie privind aceste măsuri ar putea fi luată la finalul acestei săptămâni sau la începutul celei viitoare, în funcție de evoluția conflictului și de cotațiile petrolului.

Ce au făcut alte țări din regiune

În timp ce România analizează posibile soluții, unele state din regiune au adoptat deja măsuri pentru a proteja consumatorii.

Potrivit publicației Világgazdaság:

  • Ungaria a introdus un preț protejat și a redus taxele la combustibil

  • Croația a plafonat prețurile la pompă

  • Serbia a suspendat exporturile de petrol și combustibili pentru a proteja piața internă

