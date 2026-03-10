Cele mai sigure țări din lume devin un subiect de interes major pe măsură ce conflictele din întreaga lume se intensifică.

De ce Fiji și Islanda sunt considerate printre cele mai sigure țări din lume

În timp ce Orientul Mijlociu se confruntă cu , iar conflictul din Ucraina continuă, mulți analiști încearcă să găsească locurile cele mai ferite de un potențial război mondial. Caracteristicile principale care fac o destinație sigură sunt izolarea geografică extremă și capacitatea de a supraviețui fără resurse externe.

Arhipelagul Fiji este menționat frecvent în aceste topuri datorită poziției sale izolate la 2.000 de kilometri nord de Noua Zeelandă. Cele 300 de insule oferă un stil de viață bazat pe autosuficiență, unde pescuitul și agricultura locală sunt pilonii principali ai existenței. Totuși, Fiji rămâne vulnerabil în fața schimbărilor climatice și a dependenței de anumite importuri.

Islanda reprezintă o altă variantă strategică, fiind complet independentă din punct de vedere energetic. Insula beneficiază de acces nelimitat la apă potabilă și de o sursă stabilă de hrană prin pescuit, ceea ce îi oferă o reziliență uriașă în fața unui colaps al lanțurilor de aprovizionare globale.

Cum reușește Noua Zeelandă să rămână în topul

Noua Zeelandă apare constant în toate analizele de securitate datorită economiei sale agricole extrem de puternice și a poziționării într-o zonă ferită de principalele rute de conflict. Această țară este recunoscută ca fiind una dintre cele mai autosuficiente din lume, având capacitatea de a-și hrăni populația indiferent de situația internațională.

Această stabilitate, combinată cu izolarea geografică și resursele naturale bogate, transformă regiunea într-un refugiu ideal în caz de necesitate. Toate aceste destinații au în comun capacitatea de a se susține singure, fiind situate la distanțe mari de punctele fierbinți ale geopoliticii actuale, scrie .