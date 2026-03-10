B1 Inregistrari!
„Un bărbat şi-a dat foc”. Mai mulți morți și răniți în Elveția, după ce un autocar a fost mistuit de flăcări (VIDEO)

Traian Avarvarei
10 mart. 2026, 23:56
Sursa foto simbol: Hepta - ImagineChina / Wang hao
Un autocar cu pasageri a luat foc, marți seară, în vestul Elveției. Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite, informează AFP, citând poliția locală.

Autocar în flăcări, în Elveția

Tragedia s-a produs pe strada principală din orășelul Kerzers, situat în cantonul Fribourg.

„Mai multe persoane au fost rănite și mai multe altele au murit. Operațiunea de salvare e în desfășurare. Cauzele nu sunt cunoscute deocamdată”, a transmis poliția cantonului Fribourg, pe Facebook.

Aceasta a confirmat apoi șase morți și patru răniți în autocar, precum și un salvator care a fost, de asemenea, rănit.

Trei dintre cele cinci persoane rănite au fost transportate la spital. Celelalte două au primit îngrijiri la fața locului.

E posibil ca un bărbat să-și fi dat foc

Un bărbat a spus, în albaneză, că „un individ şi-a dat foc înăuntru; a turnat benzină şi şi-a dat foc”, notează Blick.

Sursa citată precizează că alți martori au spus același lucru.

„Avem informații că o persoană a fost responsabilă pentru incendiu”, a explicat purtătoarea de cuvânt a Poliției din Freiburg. Cu toate acestea, poliția nu știe încă exact ce s-a întâmplat.

În ceea ce privește posibilitatea unui atac terorist, poliția a transmis: „Nu putem comenta acest lucru în această etapă a anchetei”.

