B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Senatul analizează reguli mai dure pentru fumat și vapat în spațiile publice. Ce schimbări propune legea pentru tineri

Senatul analizează reguli mai dure pentru fumat și vapat în spațiile publice. Ce schimbări propune legea pentru tineri

Iulia Petcu
10 mart. 2026, 22:39
Senatul analizează reguli mai dure pentru fumat și vapat în spațiile publice. Ce schimbări propune legea pentru tineri
Sursa foto: tuburiaparate.ro
Cuprins
  1. Ce schimbări propune proiectul
  2. Ce se schimbă pentru adulți în spațiile publice
  3. Ce spun inițiatorii despre necesitatea măsurii

Un proiect de lege aflat în dezbaterea Senatului propune înăsprirea regulilor privind fumatul și utilizarea dispozitivelor de vapat, în special în cazul minorilor. Inițiativa legislativă urmărește clarificarea unor prevederi existente și extinderea interdicțiilor în anumite spații publice.

Ce schimbări propune proiectul

Noua inițiativă legislativă prevede interzicerea fumatului și a utilizării dispozitivelor de vapat de către minori în orice spațiu public. Măsura ar urma să se aplice atât în spațiile închise, cât și în cele deschise.

Propunerea vine în contextul în care legislația actuală conține formulări considerate ambigue. De exemplu, textul în vigoare menționează că elevii nu au voie să fumeze în unitățile de învățământ, însă nu precizează explicit că interdicția vizează întregul perimetru al școlilor.

Prin urmare, inițiatorii proiectului vor să introducă o prevedere clară, care să stabilească faptul că minorii nu pot fuma sau folosi produse similare în niciun spațiu public.

Proiectul legislativ nu se referă doar la țigările clasice, ci include o gamă mai largă de produse pe bază de tutun sau substituenți. Astfel, interdicțiile ar urma să fie aplicate și dispozitivelor de vapat sau produselor cu tutun încălzit, relatează Capital.

În cazul minorilor care încalcă aceste reguli, sancțiunile propuse includ amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei sau aplicarea unui avertisment. Autorii inițiativei spun că măsura are rol preventiv și urmărește descurajarea consumului de tutun la vârste fragede.

Ce se schimbă pentru adulți în spațiile publice

În prezent, legislația românească interzice fumatul în spațiile publice închise, însă regulile sunt aplicate în principal țigărilor clasice. Proiectul aflat în dezbatere propune extinderea acestor restricții și la produsele alternative.

Astfel, în interiorul spațiilor publice ar putea fi interzisă utilizarea dispozitivelor de vapat sau a produselor cu tutun încălzit. Inițiatorii au renunțat însă la ideea de a interzice fumatul în spațiile publice deschise pentru adulți, după ce propunerea inițială a primit mai multe avize nefavorabile.

Ce spun inițiatorii despre necesitatea măsurii

Susținătorii proiectului argumentează că legislația trebuie actualizată pentru a răspunde evoluției pieței produselor din tutun și a obiceiurilor de consum în rândul tinerilor.

„Statisticile sunt îngrijorătoare, peste 30 de mii de români mor anual din cauza bolilor cauzate de consumul de tutun. Îmi doresc să avem copii sănătoși, să avem o generație de tineri sănătoasă”, spune Ștefan Tanasă, deputat USR.

Proiectul se află în prezent în analiza comisiilor din Senat și va ajunge ulterior în Camera Deputaților, care are rolul de for decizional.

Tags:
Citește și...
Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse se închide temporar pentru reparații. Ce interval orar anunță autoritățile
Eveniment
Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse se închide temporar pentru reparații. Ce interval orar anunță autoritățile
Un tânăr pilot militar a murit, la Baza Aeriană Borcea, încercând să salveze un câine (FOTO)
Eveniment
Un tânăr pilot militar a murit, la Baza Aeriană Borcea, încercând să salveze un câine (FOTO)
Care sunt cele mai sigure țări din lume în cazul unui război mondial
Eveniment
Care sunt cele mai sigure țări din lume în cazul unui război mondial
Proiectul de lege privind prevenirea burnout-ului a fost respins în Senat. Ce măsuri propunea inițiativa pentru protejarea angajaților
Eveniment
Proiectul de lege privind prevenirea burnout-ului a fost respins în Senat. Ce măsuri propunea inițiativa pentru protejarea angajaților
YouTube extinde controalele împotriva deepfake-urilor. Cine sunt noile persoane protejate de platformă
Eveniment
YouTube extinde controalele împotriva deepfake-urilor. Cine sunt noile persoane protejate de platformă
Tablou de 2 metri cu fostul edil al comunei Gogoşu, pus pe fațada primăriei: „Nu ne muşcă de acolo, să ştiţi. Noi să ne ferim de vii, nu de morţi”
Eveniment
Tablou de 2 metri cu fostul edil al comunei Gogoşu, pus pe fațada primăriei: „Nu ne muşcă de acolo, să ştiţi. Noi să ne ferim de vii, nu de morţi”
Alba: Bărbați reținuți după ce au bătut un adolescent care obișnuiește să fure din case. „Oamenii și-au făcut dreptate”
Eveniment
Alba: Bărbați reținuți după ce au bătut un adolescent care obișnuiește să fure din case. „Oamenii și-au făcut dreptate”
 O societate comercială din Râșnov fără angajați vrea să producă drone militare
Eveniment
 O societate comercială din Râșnov fără angajați vrea să producă drone militare
Ce riscă pasagerii unei companii aeriene dacă ascultă muzică fără căști
Eveniment
Ce riscă pasagerii unei companii aeriene dacă ascultă muzică fără căști
Limită la cumpărarea de terenuri agricole: Străinii nu vor mai putea deține suprafețe mari în România
Eveniment
Limită la cumpărarea de terenuri agricole: Străinii nu vor mai putea deține suprafețe mari în România
Ultima oră
23:17 - Anca Serea, epuizată după ce a rămas singură cu cei 6 copii: „Sunt trează de la ora 6:00”
23:17 - Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse se închide temporar pentru reparații. Ce interval orar anunță autoritățile
23:08 - Cine sunt pensionarii care ar putea primi ajutoare de la stat de 1.000 de lei
22:37 - Un tânăr pilot militar a murit, la Baza Aeriană Borcea, încercând să salveze un câine (FOTO)
22:33 - Care sunt cele mai sigure țări din lume în cazul unui război mondial
22:14 - Nicușor Dan, discuții cu liderii europeni din grupul de state „Prietenii Competitivității”: „Am subliniat nevoia și importanța unor măsuri urgente pentru scăderea prețului energiei”
22:01 - Proiectul de lege privind prevenirea burnout-ului a fost respins în Senat. Ce măsuri propunea inițiativa pentru protejarea angajaților
21:55 - YouTube extinde controalele împotriva deepfake-urilor. Cine sunt noile persoane protejate de platformă
21:49 - Emil Rengle și Alejandro au stabilit data nunții. Evenimentul va fi dublu: „Să știe toată România că există o nuntă gay în țară”
21:23 - Rusia a lansat un nou atac cu rachete asupra Insulei Șerpilor. Ce rol strategic are insula din Marea Neagră