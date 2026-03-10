Un proiect de lege aflat în dezbaterea Senatului propune înăsprirea regulilor privind fumatul și utilizarea dispozitivelor de vapat, în special în cazul minorilor. Inițiativa legislativă urmărește clarificarea unor prevederi existente și extinderea interdicțiilor în anumite spații publice.

Ce schimbări propune proiectul

Noua inițiativă legislativă prevede interzicerea fumatului și a utilizării dispozitivelor de vapat de către minori în orice spațiu public. Măsura ar urma să se aplice atât în spațiile închise, cât și în cele deschise.

Propunerea vine în contextul în care legislația actuală conține formulări considerate ambigue. De exemplu, textul în vigoare menționează că elevii nu au voie să fumeze în unitățile de învățământ, însă nu precizează explicit că interdicția vizează întregul perimetru al școlilor.

Prin urmare, inițiatorii proiectului vor să introducă o prevedere clară, care să stabilească faptul că minorii nu pot fuma sau folosi produse similare în niciun spațiu public.

Proiectul legislativ nu se referă doar la țigările clasice, ci include o gamă mai largă de produse pe bază de tutun sau substituenți. Astfel, interdicțiile ar urma să fie aplicate și , relatează Capital.

În cazul minorilor care încalcă aceste reguli, sancțiunile propuse includ amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei sau aplicarea unui avertisment. Autorii inițiativei spun că măsura are rol preventiv și urmărește descurajarea consumului de tutun la vârste fragede.

Ce se schimbă pentru adulți în spațiile publice

În prezent, legislația românească interzice fumatul în spațiile publice închise, însă regulile sunt aplicate în principal țigărilor clasice. Proiectul aflat în dezbatere propune extinderea acestor restricții și la produsele alternative.

Astfel, în interiorul spațiilor publice ar putea fi interzisă utilizarea sau a produselor cu tutun încălzit. Inițiatorii au renunțat însă la ideea de a interzice fumatul în spațiile publice deschise pentru adulți, după ce propunerea inițială a primit mai multe avize nefavorabile.

Ce spun inițiatorii despre necesitatea măsurii

Susținătorii proiectului argumentează că legislația trebuie actualizată pentru a răspunde evoluției pieței produselor din tutun și a obiceiurilor de consum în rândul tinerilor.

„Statisticile sunt îngrijorătoare, peste 30 de mii de români mor anual din cauza bolilor cauzate de consumul de tutun. Îmi doresc să avem copii sănătoși, să avem o generație de tineri sănătoasă”, spune Ștefan Tanasă, deputat USR.

Proiectul se află în prezent în analiza comisiilor din Senat și va ajunge ulterior în , care are rolul de for decizional.